Bäckerei Merz: Wie man die Wahrheit knetet

Friedrich Merz hat im Wahlkampf 2025 doch nicht gelogen. Er hat offen getrickst. In seiner Bäckerei wird die Wahrheit weichgeknetet, anschließend kommt Zuckerguss drauf. Danach ein goldener Rahmen. Fertig ist das Plunderstück der Täuschung. Wer nun jedoch behauptet, Friedrich der Große von der CDU habe schlicht seine eigentlich Pläne verschwiegen, der verkennt die Kunst, Worte so zu biegen wie ein warmes Baguette. Im Politischen nennt man das Framing, was so viel bedeutet, Begriffe anders einzurahmen. Die Verpackung ändert sich, der Inhalt bleibt gleich. Nur klingt er besser. Und es schluckt sich leichter.

Politiker nutzen diese Technik gezielt. Sie sagen nicht “Steuererhöhung”, sondern “Gerechtigkeitsausgleich”. Sie sagen “Sondervermögen” und “Investitionen”, meinen aber Schulden. Sie sagen “Grenzen dicht!”, meinen aber das Gegenteil. Und viele merken nicht einmal, was da passiert. Es ist wie beim Kunstmaler, der ein missratenes Bild mit einem teuren Rahmen besser verkauft.

Gezielte Wählertäuschung

Es gibt inzwischen ganze Heerscharen solcher Profis fürs gekonnte Irreführen: Ghostwriter, PR-Leute, Kommunikationstrainer. Sie schrauben an jedem Wort, und sie nennen das “Strategie”. Auch das ist ein Fall von Framing, denn es bleibt gezielte Irreführung. Und sie verdienen gut daran. Vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien sind darin versiert. Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” deckte bereits 2019 auf, was das ARD-Framing-Handbuch einer Linguistin die Beitragszahler gekostet hat (vom Sender eingeräumt): 120.000 Euro. Spätestens seit damals war bekannt: Gekonntes Lügen heißt heute Framing, wörtlich eben Einrahmen.

Gekonntes Framing funktioniert immer. Worte erzeugen Bilder. Diese Bilder lenken uns ab, weg von der Realität und hin zu einer Erzählung, die niemand mehr hinterfragt. Auch Merz nutzt das. Er versprach Entlastung, statt dessen reicht er jetzt hartes Brot. Ohne Belag. Und will, dass wir es als Festessen feiern. Die Kruste ist hart. Die Wahrheit liegt quer im Hals wie die Gräte einer Makrele. Selbst “Welt” und “Tagesspiegel” haben inzwischen kritisch darüber berichtet: Framing ist Methode, kein Ausrutscher. Und wenn wir nicht genau hinschauen, verkaufen sie uns weiter hartes Brot mit Goldrand.