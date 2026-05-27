Bärbel Bas, die einheitsbraunen Nicht-Migranten und der Große Austausch

”Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen.” So besagt es bereits die Apostelgeschichte der Bibel: Die Schöpfung ist darauf angelegt, dass jeder seinen Platz hat. Beliebige Wanderungen und Neuansiedlungen rund um den Globus passen nicht in dieses Konzept, und wo immer sie stattfanden, führten sie – mit ganz wenigen Ausnahmen – zur Katastrophe. Nur dann, wenn Migration nicht in verkraftbaren und keinesfalls destabilisierenden Mengen erfolgte, war sie segensreich – ansonsten entweder für Aufgenommene oder Aufnehmende das Todesurteil Aus diesen historischen Lehren wurde offenbar nichts gelernt, gerade in Deutschland.

Dabei widersprechen regelrechte Völkerwanderungen und Wirtschaftsmigration diametral dem modernen Grundgedanken von Asyl und Flucht – vor allem dann, wenn immer mehr „Schutzsuchende“ gar nicht verfolgt werden, sondern schlichtweg nach einem besseren Leben in Europa Ausschau halten. Natürlich ist es aus Sicht der SPD eine böse Verschwörungserzählung, dass das Einsickern in unsere Sozialsysteme mittlerweile nicht mehr nur in Einzelfällen bewusst und willentlich erfolgt, sondern – nachweislich – fast schon eine Strategie mir unschöner Regelhaftigkeit ist… doch möglicherweise liegt dieser Entwicklung auch ein politisches Konzept zugrunde? Geht es vielleicht genau darum, dieses Land auszuplündern und auch eine Austauschbevölkerung ethnisch zu substituieren? Offenbar sehr wohl – denn wie anders sollte man die jüngsten Einlassungen von Bärbel Bas verstehen, die sich scham- wie skrupellos gegen das „Einheitsgrau“, sogleich nochmals konkretisiert als angebliches „Einheitsbraun“ der angestammten, autochthonen deutschen Gesellschaft wendet?

Irritation unter den Guten: Braune Kartoffeln oder braungefärbte Fachkräfte?

Bas möchte “Vielfalt als kulturelle Bereicherung” und sieht es den Multikulturalismus, der die Homogenität verdränge, fast schon als ein gelungenes Experiment an. Da betrachtet eine Bundesministerin das hiesige Volk als monoton, langweilig und überholt; logisch sind ihre Darstellungen selbstverständlich nicht, denn mit der Farbenlehre scheint die Genossin ihre Probleme zu haben: Betrachtet man die äußere Erscheinung, so sind wir als Miteinander doch deutlich dunkler geworden. Das Weiß in den Gesichtern wird seltener, aber auch mit Blick auf die politische Ideologie würden der 58-Jährigen SPD-Co-Chefin einige Nachhilfestunden in Physik nicht schaden. Schließlich müssen schon Rot und Grün zusammenkommen, um farblich sämtliche Varianten von Ocker und Eisen abzubilden. Beziehungsweise, die wohl von ihr beabsichtigte Intention, das „Rechtsextreme“ zu geißeln. Und tatsächlich entpuppt sich ihre Haltung als fanatisch, gefährlich und sogar rechtswidrig. Denn eigentlich gilt nach UN-Rechtsgrundlagen: „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“ Dieser Artikel I aus dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ist genauso unmissverständlich wie Artikel 116 des Grundgesetzes. Und die Souveränität des Staatsvolkes wird in Verbindung mit Paragraph 6 Bundesvertriebenengesetz unter den Merkmalen “Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur” garantiert.

Die plumpe und naive Wiederholung einer Auffassung, dass Toleranz gegenüber sämtlichen Gästen aus allen Himmelsrichtungen etwas vorbehaltlos „Gutes“ und “Bereicherndes” sei, wie es die Sozialdemokratin betonte, weil damit Pluralismus und “Akzeptanz” gestärkt werden, zeugt nicht nur von bizarrer Realitätsferne, sondern brüskiert auch die Würde der eigenen Landsleute, denen man die Fähigkeit zu Vielfalt und reichhaltigem gesellschaftlich-kulturellem Leben ohne Masseneinwanderung abspricht. Wer so redet, hat nicht nur keine Ahnung, wie real pluralistisch, reich und gesellschaftlich erfüllt dieses Volk auch schon (oder besser: insbesondere damals noch) war, bevor ein inzwischen zur Mehrheit angewachsener seiner Bürger eine “Zuwanderungsgeschichte” aufwies; der zeigt auch seine grenzenlose Verachtung für die eigene Heimat. Bas degradiert die Deutschen symbolisch wie metaphorisch zu jenen Kartoffeln, als welche man uns abwertend in manchen Sprachen der Welt bezeichnet. Letztlich ist es keine Überraschung mehr, dass unsere sukzessive Isolation, das Ersetzen von Ursprüngen, Wurzeln und Heimat durch den Fremden wie Unbekannten das großangelegte Ziel einer Philosophie scheint, die sich aus historischer Kollektivschuld, aus einem Fetisch der Unterwürfigkeit, aus einem Minderwertigkeitskomplex speist. Das Paradoxon von Karl Popper beschreibt bereits, dass der überbordende Respekt vor Diversität zu einem verhängnisvollen Bumerang wird. Bas warf letzteren aus – und wir müssen ihn einfangen, statt uns von ihm erschlagen zu lassen.

Autoaggression mit Nähe zur Genozid-Konvention

Eine derart feindselige Rhetorik mit Blick auf das Immanente, Bewährte, Gewachsene des deutschen Volkes pervertiert nicht nur den Wortlaut des Eides, den Bas als Bundesarbeitsministerin geschworen hat und der doch eigentlich das Mehren von Nutzen und Wohl der Allgemeinheit gerichtet ist; sie entlarvt die Migrationspolitik als große Lüge, bei der es nie um wirtschaftliche Gründe (auch wenn Bas diese Fachkräfte-Mär natürlich wiederholt) und erst recht nicht um Asyl und Schutz ging, sondern um den faktischen Bevölkerungsaustausch. Die Ex-Bundestagspräsidentin erweist sich damit einmal mehr als politisch katastrophale Fehlbesetzung – und als Risikofaktor für Zukunft und Fortbestand. Man muss schon von sehr viel Verachtung, wenn nicht gar Hass erfüllt sein, wer die von der Vize-Parteichefin aus dem Willy-Brandt-Haus verbreitete Agenda gutheißt – vor allem in ihrer Verachtung für den “kleinen Mann“ und deutschen Arbeiter, einst die Kernklientel der SPD, bevor Gewerkschaftsfunktionäre und Apparatschiks wie Bas und ihre Vorgängerin Esken diese Partei endgültig zugrunderichteten. Bas‘ Ausfälle von letzter Woche zeigen, wie sehr die Eliten gegen die derzeit noch vorherrschende Mehrheit arbeiten. Sie tragen zu einer massiven Polarisierung bei, obwohl die sogenannte Genozid-Konvention in Artikel II des oben zitierten Pakts klar „Handlungen mit der Absicht, eine ethnische oder nationale Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“, verbietet.

Unser Ausverkauf erfolgt auf Raten – doch er dürfte bereits offen eingeleitet sein. Wann also stoppen wir diesen Wahnsinn von Autoaggression und Selbsthass, der unser Deutschland, ja das gesamte christliche Abendland zum Schnäppchenpreis verhökert? Der Austausch ist bereits überall zu sehen, nicht nur im Stadtbild, sondern auch mit der Ramadan-Beleuchtung statt Weihnachtsfestlichkeit, dem Halbmond statt dem Kreuz oder dem Regenbogen anstelle von Schwarz-Rot-Gold. Dazu passt, dass Deutsche nun zu „Nicht-Migranten“ erklärt werden. Wehret den Anfängen!