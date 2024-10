Baerbock-Millionen für “Seenotretter”: Die Grünen füllen weiter die Schlauchboote

Im Ernst, Leute: Wenn sich Europa nicht endlich darum bemüht, dafür zu sorgen, dass kein angeblicher Flüchtling (oder Wirtschaftsmigrant oder was auch immer) mehr in ein Boot steigt, wird’s hier bald ungemütlich. Sehr ungemütlich. Polen und auch Ungarn machen es uns doch vor, wie es geht! Und was ist eigentlich aus dem Vorschlag geworden “Wasser – Brot – Wohnung, sonst nix!”? Aus der vielzitierten “Umstellung auf Sach- statt Geldleistungen”? Nichts. Alles nur Gequatsche. Dafür machen uns jetzt vermehrt auch Gäste vor allem aus dem rumänischen Raum – so wie aktuell in Kiel – die Hölle heiß. Gesetzte jucken Romas nicht, Taten schon eher. Kapiert die Politik bei uns aber nicht. Ich schätze, wir werden verkacken.

Dafür schanzt Annalena Baerbock weiter Unsummen an Steuergeldern den sogenannten “Seenotrettern” im Mittelmeer zu. Wenn man als Bundesaußenministerin Aktivisten mit mehreren Millionen Euro unterstützt, muss man sich natürlich nicht wundern, dass der Flüchtlingsstrom in Schlauchbooten nach Europa nicht abreißt. Wir fallen unseren EU-Freunden in den Rücken, die dann die Probleme am Hals haben.

Dafür dann bei Israel “konsequent”

Grüne haben es ja bekanntlich mit den Menschenrechten, das ist total wichtig – denn es beruhigt das Innere dieser Gutmenschen. Dass dabei unsere eigene Gesellschaft vor die Hunde geht, scheint niemanden zu interessieren. Ich habe es schon vor Jahren gesagt und fühle mich weiter darin bestätigt: Die Migration wird Europa killen! Den Rest erledigen Putin oder Trump.

Aber Baerbock unterstützt ja auch die Palästinenser. Also eigentlich die UNRWA, aber das Geld landet ja eh bei der Hamas. Deren jetzt gekillter Boss Sinwar soll ja sogar einen UN-Ausweis gehabt haben. Wenn das tatsächlich so war, würde ich an Netanjahus Stelle auch auf die UN pfeifen und jetzt konsequent weiter durchziehen! Denn die Hamas wird auch ohne ihren “Führer” weitermachen. Auf Deutschland kann sich Israel eh nicht verlassen: Hier setzen die vor allem Grünen dann konsequent auf Blockade: Keine Waffen mehr für Israel! Na, Gott sei Dank ist Israel nicht von deutschen Waffenlieferungen abhängig. An einer echten Lösung scheint da unten allerdings keine der beiden Seiten interessiert. Terror, der weiter Terror erzeugt. Die Grünen sollten sich mal lieber um die Antisemiten in Berlin kümmern. Da liegt das Problem. Aber darüber redet keiner gern.