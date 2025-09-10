Baerböckchen allein New York

Annalena Baerbock in New York… auf der Suche nach “Sex in (and) the City”? Die Gelegenheit zur nächsten Peinlichkeit hat sie schon gefunden – und prompt auf Instagram genutzt: Während der Song “New York” im Hintergrund noch schreit, stolziert die Ex-Außenministerin durch Manhattan wie eine verspätete Statistin einer Serie, die längst abgesetzt ist, mit allen Klischees des Influencertums: Taxi rufen, Bagel knabbern, Coffee-to-go in die Kamera halten – das volle Instagram-Programm. „Sex and the City reloaded”, nur eben ohne Sex, ohne City und vor allem ohne Stil. Ein Casting für die Nebenrolle als deutsche Diplomatie-Ikone hätte sie ohnehin nie bestanden. Aber wer in Berlin krachend gescheitert ist, kann ja immer noch den Broadway der Eitelkeiten ausprobieren.

Früher war Baerbock Außenministerin, heute spielt sie Außen-Influencerin. Was einst als „feministische Außenpolitik“ verkauft wurde, sieht nun eher nach Girlie-Time auf Staatskosten aus. Statt harter Verhandlungen gibt es Filter; statt Strategie gibt es Selfies. Deutschland mag seine günstigen Gaspreise, seine Industrie und seine Glaubwürdigkeit eingebüßt haben – aber Hauptsache, der Lippenstift sitzt und die Instagram-Story passt ins Grid. Natürlich: Jede Midlife-Crisis hat ihren Preis. Manche kaufen sich ein Cabrio, andere rennen Marathon. Doch Annalena entscheidet sich für den ganz großen Auftritt: Manhattan als Laufsteg für eine zweite Jugend, fürstlich alimentiert vom deutschen Steuerzahler. Der Mann weg, die politische Karriere daheim endgültig im Eimer, aber die Kamera läuft.

Stolpern über Sprachkreationen

Und die Grünen halten still – sie wissen, dass es am Ende die Steuerzahler sind, die für das Abo auf dem großen Apfel bezahlen. Das Ganze wäre ja fast charmant, wenn es nicht so tragisch wäre. Denn da steht keine junge Studentin, die ihr Glück sucht, sondern eine ehemalige Ministerin, die Deutschland auf der Weltbühne vertreten sollte. Und die nun Bagels in die Linse schiebt, als sei sie eine neue Carrie Bradshaw. Doch während Bradshaw Kolumnen über Sex und Schuhe schrieb, stolpert Baerbock über eigene Sprachkreationen: Kobold, Netzinnen, Völkerrecht als Gefühlssache. Ein New-York-Märchen, das schon in Potsdam nicht funktioniert hätte.

Die große Frage bleibt: Glaubt diese Figur wirklich, die Welt verzeiht ihr die diplomatischen Trümmer, nur weil sie jetzt Cappuccino in Midtown trinkt? Bei der UN mag man sich höflich die Augen reiben und die Deutschen eher genervt abwenden. Doch zwischen UNO-Gebäude und Instagram-Filter zerfällt die Fassade: Eine Politikerin, die auf internationalem Parkett gescheitert ist, spielt sich plötzlich als Lifestyle-Bloggerin auf. „Sex and the City für Arme“: Das ist nicht bloß ein spöttischer Titel. Das ist die ehrliche Diagnose einer Frau, die ihre Karriere gegen Klicks eingetauscht hat. Und deren größter Coup nun darin besteht, im Taxi die richtige Pose zu finden. Wer Deutschland so vertreten hat, der braucht in New York keine Feinde mehr – die Gesichtsakrobatik erledigt den Rest.