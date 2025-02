Bahnbrechende Untersuchung: Nur 20 Juden sollen die AfD wählen

Das soziale Medium X, das früher Twitter hieß, bietet immer wieder die passende Bühne für die großen Denker unserer Zeit. So schrieb unlängst ein Nutzer namens Heinrich, der es in sieben Jahren auf neun Follower geschafft hat, folgende geistige Maximalleistung: “Bezogen auf die Anzahl der Juden, die die AfD wählen, gibt es eine Untersuchung, die ergab, dass es maximal nur 20 Juden sein werden, die diese Partei wählen. Und die Demos von AfD-Anhängern (Görlitz z. B.) gegen Queere tragen deutlich die homofeindliche Haltung dieser Partei.”

Aha, 20 Juden also. Das ist aber ein Zufall! Dann kenne ich selbst nämlich alle 20 Juden, die die AfD wählen. Hingegen ist es wiederum vielleicht gar kein Zufall, dass besagter Heinrich den Namen Heinrich trägt – denn auch ein anderer Heinrich wollte ja bekanntlich in einer dunklen, weil real braunen Zeit den Juden vorschreiben, was sie zu tun haben und was nicht. „Was der Jud’ wählt und was nicht, das bestimme immer noch ich“, hätte einer der beiden Heinrichs sagen können.

Menschen in der Diaspora sind häufig konservativ

Diese im Kern schon judenfeindliche Ausführung – weil sie eben voraussetzt, Juden anders zu behandeln als Nichtjuden – wird Ihnen nicht etwa vom “Dritten Weg” präsentiert, sondern von den “Guten”. So kennt man die Deutschen: Sie wollen ihre Juden so haben, wie sie sie eben haben wollen. Doch Menschen sind keine formbare Masse und haben, – wie überraschend! – einen eigenen Willen. Und deswegen darf, auch wenn es wehtut, Igor Levit nicht nur hervorragend Klavier spielen, sondern auch die Grünen wählen. Und Michel Friedman darf nicht nur Wintersport betreiben, sondern auch die CDU wählen. Wobei – jetzt wohl nicht mehr.

Wenn ich mit den 20 Juden spreche, die die AfD wählen, so erlebe ich bei nicht wenigen, dass sie die Alternative für Deutschland nicht deshalb bevorzugen, weil sie die Partei besonders toll finden. Vielmehr ist es so, dass sie für sie einfach die einzige Alternative ist, um beispielsweise die weitere Massenmigration – die eine mehrheitlich judenfeindliche Massenmigration ist – zu verhindern. Hinzu kommt: Juden in der Diaspora, so wie überhaupt Menschen in der Diaspora, neigen dazu, generell konservativer zu sein als im eigenen Land. Das liegt daran, dass die relative Kulturfremde, zumindest was den Glauben und die Volkszugehörigkeit angeht, eine tiefere Verwurzelung bewirkt und eine Rückbesinnung auf die alten Werten evoziert, als Verbindung zur idealisierten Heimat. Ich glaube, das kann auch ein Heinrich verstehen.

Juden sind auch nur Menschen

Viele Juden – aber nicht nur Juden – wünschen sich zwar eine rechte Partei, hadern aber mit der AfD. Sie stören sich am Ton, gerade aus dem Höcke-Lager. Sie lehnen Zitate wie die von Maximilian Krah bezüglich der SS ab. Sie finden den Populismus, dem auch dieser Autor immer wieder verfällt (einfach, weil es so sehr Spaß macht, auch wenn es nicht besonders geistreich ist) deplatziert. Und dennoch: Sie sehen in der Alternative für Deutschland die einzige Alternative. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich in Zeiten wie diesen, in denen alle Parteien kollektiv versagen oder versagt haben, eine gewisse Kritiklosigkeit gegenüber der einzigen oppositionellen Partei einschleicht. Dies ist zwar verständlich – man will die einzige rettende Alternative nicht schwächen – aber auch gefährlich. Denn die Abwesenheit von Kritik bedeutet immer auch Verunmöglichung von Weiterentwicklung.

Und so ist es durchaus möglich, dass sich der eine oder andere, der für Populismus empfänglich ist, unter Wert verkauft. Diese Gefahr besteht. Und da nichts tragischer ist als verschenktes Potenzial, sollten manche Protagonisten dringend mehr reflektieren und sich zumindest für Kritik öffnen. Dies alles ist aber kein Grund, so wie unser Heinrich es tut, Juden in ihrer politischen Entscheidungskraft zu marginalisieren. Denn Juden sind auch nur Menschen. Menschen, die Klavier spielen, Wintersport betreiben oder betrunken in Diskussionen pöbeln. Schwierig wird es, wenn man alles drei gleichzeitig macht; das wäre komisch. Doch es bleibt, wie es ist: Die Vorstellung, Menschen aufgrund ihrer Existenz und Identität vorschreiben zu wollen, was sie zu wählen haben und was nicht, ist absurd und im Kern menschenverachtend.