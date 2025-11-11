Balduin, der Wirtschaftswaise

Neulich machte ich abends einen Bummel durch die Meent, die berühmte Rotterdamer Einkaufsmeile, als aus einem der dort ansässigen Nobelrestaurants der Lärm von Feuerwerk, frenetischem Jubel, Hochrufen und Korkenknalle drang. Ich glaubte, dort auch die deutsche Nationalhymne in der neuen (holländischen) Fassung „Hamburg über alles“ zu vernehmen. Neugierig geworden, fragte ich den Chauffeur eines vor dem Etablissement wartenden Rolls-Royce nach dem Grunde der ausgelassenen Feier. Die Antwort: Seine Chefs – allesamt vermögende Reeder der Stadt – feierten, so der auskunftsfreudige Fahrer, das Ergebnis des Hamburger Volksentscheids zum klimaneutralen Suizid innerhalb der kommenden 15 Jahre. Die Wetten auf den Ausgang des Volksentscheids unter den anwesenden Millionären standen 1 : 150 gegen die Annahme durch die Hamburger – weil sich hier in Rotterdam niemand selbst im schlimmsten Champagner-Rausch hätte ernsthaft vorstellen können, dass 23 Prozent der Hamburger Wahlberechtigten genügen würden, um sich und ihrer Stadt ihr eigenes Grab zu schaufeln. Nicht einmal 44 Prozent aller Hamburger Wahlberechtigten waren zur Wahl gegangen (die restlichen 56 Prozent der Hamburger sitzen anscheinend weiter auf dem Grund der Alster und atmen durch den Darm…).

Der Fahrer ergänzte noch, dass mit diesem wirtschaftlichen Harakiri der Hamburger – die sich damit in der Jahrhunderte alten Rivalität mit der niederländischen Hafenmetropole selbst final aus dem Rennen geworfen hatten – die Zukunft Rotterdams als bedeutendster Hafen Europas auf alle Zukunft gesichert sei. Und das sei doch wahrhaftig ein Grund zu feiern!

Boltenhagen statt Hamburg

Fürwahr: Die Millionenspenden aus den Niederlanden und anderen Konkurrenten des Hamburger Hafens an das Hamburger Aktionsbündnis für pubertäre Politik unter Führung des BUND waren definitiv eine gute Investition! Und sollte Boltenhagen in ferner Zukunft an die Stelle Hamburgs treten, habe man damit in Rotterdam ganz bestimmt kein Problem. Besondere Heiterkeit hätten in Rotterdamer Kreisen zudem die Finanzierungsvorschläge für das Hamburg-Begräbnis aus den Reihen der ortsansässigen Finanzelite hervorgerufen: Dieses soll durchweg solide finanziert werden – und zwar durch Schulden, die seit Friedrich Merz lieber „Sondervermögen“ genannt werden.

Möglicherweise irritiert durch meinen verschämten Blick auf den Boden vor meinen Füßen, fragte mich mein Gegenüber mich plötzlich, ob ich denn womöglich selbst aus dem deutschen Irrenhaus käme!? Ich zog es vor, die Antwort schuldig zu bleiben, und enteilte behenden Schrittes. Den Moment der Überquerung der holländischen Grenze am folgenden Tag konnte ich höchstens an der Anwesenheit eines deutschen Polizeiautos am ehemaligen Grenzübergang erahnen. Der nicht gerade in Pause weilende Beamte spähte durch exakt jedes zehnte Autofenster, um nach einreisewilligen Migranten zu suchen.

Die Hand zum richtigen Kästchen geführt

Im Falle von Migranten, die nicht bis 10 zählen können, doch einmal fündig geworden, würden die solchermaßen ertappten Schutzsuchenden wahrscheinlich höflich auf die Nutzung der wesentlich schnelleren und bequemeren deutschen Flugverbindung Kabul-Leipzig verwiesen werden; zollfreier Einkauf am Abflughafen oder beim Zwischenstopp garantiert! Mein Verdacht, sich langsam wieder auf heimischem Boden zu nähern und damit dem Klimax des hiesigen Wahnsinns, war also nicht unbegründet.

Erst als ich in Berlin Dutzende Redbulldosen schwenkende, handybewaffnete, in neuer Turnschuhmode aufgestylte Jugendliche vor einem frisch renovierten Flüchtlingshotel flanieren sah und gleich um die Ecke noch eine alte Frau, die sich aus einem Müllcontainer Pfandflaschen fischte, um sich wenigstens ein Mittagessen leisten zu können, da wußte ich: Ich war wieder im Irrenhaus angekommen. Wie beruhigend, daß der hilflosen Oma im Pflegeheim nebenan wenigstens bei der Briefwahl die Hand zum richtigen Kästchen geführt werden würde. Über 60 Prozent de Deutschen Wähler finden das zum Schreien, nämlich die von CDU, SPD, Grünen und Linke. Schließlich nach Berlin weitergereist, fiel mir bereits am Hauptbahnhof die folgende frohe Nachricht zum Thema Dekubitusprophylaxe fürs werte Abgeordnetenhinterteil ins Auge:

Das war aber erst der Auftakt: Marode Schulen, fehlende Kindergärten, kaputtgesparte Universitäten, bröckelnde Krankenhäuser, ein marodes Straßennetz, einsturzgefährdete Brücken. Dazu Schulden wie ein Stabstrompeter. In Berlin ist das todschick, solange man auf seinem Kreuzberger Hinterhaus-Balkon – arm, aber sexy – Hanf anbauen kann. Vor dem Untergang darf aber nochmal richtig einer draufgemacht werden. So feierte die Berliner Polizei beispielsweise ein Fest der Vielfalt. Als Moderator dieser Gala Berliner Geistesgröße konnte der verurteilte Kinderporno-Straftäter Mario Olszinski alias “Jurassic Parka”, gegen den derzeit ein weiteres Ermittlungsverfahren läuft, gewonnen werden. Die Schirmherrschaft hatte dankenswerterweise die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik übernommen, die Frau also, auf deren Geheiß hin (und das des ehemaligs SED-affinen Innensenators Andreas Geisel) sich einst die berüchtigten Prügelschwadrone der Berliner Polizei dermaßen brutal durch die Corona-Demonstrationen arbeiteten, dass sich gar der UN-Menschenrechts- und Folterbeauftragte zur Reklamation genötigt sah.

Weil aber das Irresein in Berlin Alltag ist, muss man schon etwas Erstklassiges bieten, um sogar dort als komplett durch den Wind gesegelt wahrgenommen zu werden: So posierte der Vizepräsident der Berliner Polizei, ein gewisser Marco Langner, bezeichnenderweise im Schottenrock neben der Pornoqueen (siehe nachfolgendes Foto) – und ähnlich der Titanic, bei deren Untergang das Schiffsorchester bis zum Schluß spielte, um die Passagiere zu beruhigen, war es diesmal den wackeren Musikern der Brandenburgischen Polizeikapelle aufgegeben, diesen Schiffbruch menschlichen Verstandes musikalisch zu begleiten. Die Mehrheit der Berliner findet das lustig, wie auch hier die mehrheitlichen Wählerstimmen für das genannte linke Parteienkartell zeigt.

Apropos Untergang: Selbiger steht nach den lichtvollen Ausführungen des Chefs des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Alexander Sollfrank, kurz bevor. Man müsse betrachten, was Russland aktuell hat, und was es damit tun könne. Rußland könne also “schon morgen” die NATO angreifen – weswegen die NATO dringend abschreckend wirken müsse. So gesehen kann Dänemark morgen auch Schweden, Finnland Norwegen, Belgien Frankreich und Bayern Österreich angreifen. Letzteres aber bitte erst übermorgen, nämlich dann, wenn die Passauer freiwillige Feuerwehr vollständig mobilisiert ist! Jedenfalls findet auch das die Mehrheit der deutschen Wähler lustig, wie die mehrheitlich weiter zugunsten des Linkskartells votierenden Umfrageergebnisse zeigen.

Wenn es also dann endlich zum herbeigesehnten Krieg kommt, ohne den die AfD so kurz vor den kommenden Wahlen wohl nicht mehr kleinzukriegen sein wird, gekommen ist, dann muss aber wenigstens der wertvollsten deutsche Gen-Reserve, den deutschen Verfassungsorganen nämlich, der Weiterbestand garantiert werden: In einer unlängst von den Grünen im deutschen Bundestag vorgelegten Drucksache wird deshalb der Aufbau eines “Nationalen Zentrums für Gesundheitssicherheit” angeregt. Dazu heißt es im Entwurf: „Dieses Zentrum wird die Gesundheitsversorgung der Mitglieder der Verfassungsorgane im Krisenfall sicherstellen, eine ständige medizinische Einsatzbereitschaft für chemische, biologische, radiologische und nuklearen Zwischenfälle gewährleisten.“ Während also ihre Wähler mit heraushängendem Gedärm und zerfetzten Gesichtern im mit Gülle vollgelaufenen Schützengraben verrecken, soll es wenigstens den Tapfersten der Tapferen – Bundespräsident, Bundesregierung, Abgeordneten und natürlich auch den grünen Führungskräften – an nichts fehlen. Die Grünen-Gefolgschaft, – immerhin noch 12 Prozent der deutschen Wähler – findet das lustig.

Baerbock, der Zweite und die Türkenretter

Genau besehen hat die grüne Fürsorge für die Körper, in denen die verfassten Organe hausen, aber auch ihr Gutes. So bleiben uns wenigstens der tiefschürfenden historischen Analysen des deutschen Außenministers erhalten: Die Türken, äußerte der (und der Merz wiederholte es fast wortgleich), hätten seinerzeit das deutsche Wirtschaftswunder zu verantworten. So jedenfalls Johann, der Wadepfuhl, auch bekannt unter seinem Künstlernamen “Baerbock, der Zweite”. Stimmt das? Ja, es ist genau so, wie es Wadepfuhl sagte: Der Großmufti von Istanbul, Yusuf Adenauer, der osmanische Wirtschaftsexperte Abdullah Erhardt, der Wesir von Bodrum, Aydemir Heuss und Millionen überlebende Aydogans, Cakmaks, Dündars und Alis – sie alle haben zusammen mit Hunderttausenden heroischer Trümmerfrauen aus dem anatolischen Hochland innerhalb von 15 Jahre nach der der bedingungslosen Kapitulation das in Grund und Boden gebombte Deutschland wieder aufgebaut und so das deutsche Wirtschaftswunder geschaffen. Ach ja: Die Mehrheit der Deutschen findet das lustig (siehe oben).

Wir müssen Hannes Wadepfuhl aus Husum dankbar sein, dass er unsere volle Aufmerksamkeit auf einen weiteren Umstand gelenkt hat, nämlich auf die akute Personalknappheit in speziellen politischen Führungspositionen. Den Rekrutierungskommandos, welche unlängst in einem saarländischen Lernbehindertenzentrum nach geeigneten Kandidaten für bestimmte Ministerposten im Merz-Kabinett Ausschau hielten, wurde vom Schulleiter unmissverständlich bedeutet, dass die Lernenden seiner Institution für derartige Tätigkeiten wohl überqualifiziert seien.

Merz hört es pfeifen

Abschließend nun noch ein Besuch in der geschlossenen Abteilung: Die deutsche Stahlindustrie liegt in den letzten Zügen, und keiner in der Unionsfraktion wusste bislang, warum – wenn da nicht der neunjährige Sohn eines Bundestagsangestellten dem Onkel Friedrich erzählt hätte, dass, wenn man eine Sache teurer macht, die Kunden wegbleiben. Es sei also kein Wunder, wenn die Stahlindustrie jetzt aus dem letzten Loch pfiffe. Fritze Merz war es plötzlich so, als hätte er tatsachlich etwas pfeifen hören.

Er erspähte ein Mikrophon in der Nähe – und das ist draus geworden: “Ohne eine wirksame Absenkung der Strompreise ist diese Industrie nicht überlebensfähig… wir wollen das gemeinsam auf den Weg bringen. Sie wissen, dass wir seit Monaten in Brüssel verhandeln, vertreten durch die Bundeswirtschaftsministerin, um einen Industriestrompreis. Wir gehen davon aus, dass wir bald auch Klarheit haben, ob dieser Industriestrompreis genehmigt werden kann. Die Aussichten sind gut. Wir wollen ihn dann ab dem – äh – Jahr 26 für drei Jahre in Deutschland ermöglichen. Das wird eine entsprechende Reduktion der hohen Energiepreise insbesondere der Strompreise – äh – ermöglichen und dann eben auch den Weg hin zur Transformation in die klimaneutrale Strahlproduktion.”

Wohlstand ist mit der SPD nicht zu machen!

Die deutsche Stahlindustrie liegt also in den letzten Zügen, weil die Ampelregierung die Energiepreise nach oben getrieben hat. Diese Energiepreise müssten jetzt runter, und zwar ein bisschen plötzlich – spätestens dann, wenn alle 325 beteiligten Behörden, Gremien, Parlamente, Ausschüsse und die Oberkrainer Blaskapelle damit einverstanden sind. Die Subventionen für den Industriestrompreis bezahlt der deutsche Michel durch Steuern und höhere private Energiepreise. Genau wie Fritze Merz es vor der Wahl versprochen hatte (so jedenfalls seine private Wahrnehmung)! Die Stahlbosse erhalten mit ihren Spenden schließlich die Parteien am Leben und die Gewerkschaftsfunktionäre bei Laune, während die doofen Bürger mit ihren Steuern ja nur den Staat am Laufen halten. Und weil mehr als drei Jahre Wohlstand mit der SPD partout nicht zu machen sind, machen wir nach drei Jahre wieder weiter mit dem Unsinn, der in die Katastrophe geführt hat… Sie ahnen es: Eine Mehrheit der Deutschen findet das lustig.

Manche von Ihnen, liebe Zuhörer, fragen sich nun möglicherweise: Wer in aller Welt kann so etwas lustig finden? Die Antwort lautet: Nur Irre finden das Irre lustig!