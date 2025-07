Ballweg auf Bewährung: Politisches Strafrecht in Aktion

Falls spätestens ab dem 31. Juli 2025 noch irgendjemand daran zweifelt, dass wir in Deutschland unter einem politischen Strafrecht leben, der glaubt wohl auch, dass die Merz-Union die Grenzen sichern würde, der Islam moderat sein kann und Ricarda Lang ohne ein Magenband sich von der Statur einer ausgewachsenen Wuchtbrumme verabschiedet hat. Es ist so offenkundig, dass die Herrschenden das Strafrecht als ganz normales Mittel nutzen, um unliebsame Gegenspieler kaltzustellen. Mit Argumenten, wie beispielsweise während der gaskranken Corona-Maßnahmen, hatten die Regenten sehr früh schon nicht mehr – also mussten sie die Gegenstimmen mithilfe eines servilen Staatsanwalts und kerndummer Richter verfolgen.

So erging es Michael Ballweg. Der Initiator von „Querdenken 711“ saß neun Monate in Untersuchungshaft, weil er Steuern in der astronomischen Summe von 11,42 Euro und 8,11 Euro hinterzogen haben soll. Davon abgesehen, dass man den Schwaben feiern sollte – denn die meisten Steuern sind ja Raub – würde man in einem normalen Land wegen eines Wahnsinnsbetrags von nicht mal 20 Euro wohl kaum drei Viertel eines Jahres seiner Freiheit berauben. In Deutschland geht das schon. Vorausgesetzt, dieser Mensch hat die falsche Meinung zur Pandemie, zur Regierung und zu den sogenannten „Maßnahmen“.

Keinerlei Rechtfertigung für neun Monate U-Haft

Das Landgericht Stuttgart verurteilte Ballweg nun zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung – sprach ihn jedoch vom Vorwurf des versuchten Betrugs frei. Immerhin: Verurteilt wurde er allein wegen unzutreffender steuerlicher Angaben, etwa einer fehlerhaft deklarierten Spendennutzung. Begründung: fehlerhafte Buchungen – unter anderem die steuerliche Absetzung einer Hundematte. Es ist ein Urteil, das juristisch nichts als ein schlechter Scherz unlustiger Juristen wäre, wenn es politisch nicht so verdammt ernst wäre. Denn der gesamte Vorgang ist eine einzige, ekelerregende Machtdemonstration – von der Anklage über die Untersuchungshaft bis zur medialen Begleitmusik.

Ballweg war Gesicht und Stimme der „Querdenken“-Bewegung, jener losen Allianz von Corona-Maßnahmenkritikern, die 2020 die Straßen füllten, als Grundrechte zur Ramschware wurden – ähnlich wie Socken am Wühltisch von Woolworth. Dass ausgerechnet Ballweg ins Visier von Justiz und Medien geriet, ist kein Zufall – sondern Kalkül. Er wurde, frei nach dem Motto „Hängt ihn höher!“, zum Exempel gemacht. Zum Mahnmal für all jene, die es wagen könnten, die offizielle Linie der herrschenden Herrschaften zu hinterfragen – oder sie gar zu verlassen.

Grünes Ministerium erklärte Fall zur Chefsache

Recherchen wirklich unabhängiger Medien bestätigen das. Gerichtsakten, die “Apollo News” vorliegen, zeigen, dass sich das grün geführte Landesfinanzministerium Baden-Württemberg persönlich mit Ballweg befasst hat. Nur wenige Tage zuvor hatte Jan Böhmermann in seiner ZDF-Satiresendung auf Ballweg in einer kaum erträglichen Weise eingedroschen. Es war der Auftakt einer juristischen Verfolgung und einer medialen Hexenjagd wokelinker Medien. Wenn Staatsanwaltschaft und Kabarettist in dieselbe Richtung zielen, ist etwas faul im Staate Deutschland. Kein Zufall – sondern Chiffre.

Dass Ballweg neun Monate lang eingesperrt wurde, obwohl keiner der definierten Haftgründe erfüllt war, ist ein Skandal, der in einem funktionierenden Rechtsstaat Rücktritte und Untersuchungsausschüsse nach sich ziehen müsste. Weder lag Fluchtgefahr vor – Ballweg ist nicht vorbestraft, wohnhaft, bekannt –, noch bestand Verdunkelungsgefahr, denn sämtliche Unterlagen lagen offen. Eine Wiederholungsgefahr war ebenfalls nicht ersichtlich.

So blind sollte Justitia nun auch nicht sein.

Publizistische “low hanging fruits”

Die Medien, die sich sonst so gern als vierte Gewalt inszenieren, schauten nicht nur zu – sie machten mit. Statt kritisch zu hinterfragen, ob hier ein Aktivist gezielt in den Mühlen der Justiz zerrieben wird, stimmten sie in den Chor ein. Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” titelte pflichtbewusst, staatsservil, also irreführend: „Ballweg wegen Steuerhinterziehung verurteilt“. Kein Wort – für Journalisten ein gefundenes Fressen – zur Symbolik der Hundematte. Kein Hinweis – ebenfalls eine publizistische „low hanging fruit“ – auf die Bagatellbeträge. In deutschen Staats-Redaktionen reicht heute eine Bewährungsstrafe, um das politisch gewünschte Framing zu liefern.

Ein weiterer Skandal liegt jedoch nicht in der Strafe, sondern in der Gleichgültigkeit, mit der weite Teile der Gesellschaft diesen Vorgang hinnehmen. Mehr noch: in der klammheimlichen Freude vieler Linker, die eben noch „Zeugen Coronas“ waren, dass einer ihrer Gegner endlich „dran“ ist. Dieselben Leute, die bei jeder Hausdurchsuchung gegen einen Antifa-Künstler aufheulen, klatschen frenetisch Beifall, wenn ein bürgerlicher Maßnahmenkritiker monatelang inhaftiert wird – wegen einer Hundematte. Dieselben, die Polizeigewalt gegen Migranten zu Recht verurteilen, schweigen, wenn ihre politischen Gegner Polizeigewalt erfahren. Wahrscheinlich freuen sie sich sogar.

Ballweg als Symbolfigur

Man stelle sich für einen Moment vor, Ballweg hätte eine Regenbogenfahne auf dem X-Profilbild, seine Bewegung hätte sich „Fridays for Querdenken“ genannt, und er hätte die Regierung von rechts kritisiert. Die Talkshows wären voll, Amnesty International wäre alarmiert, Ricarda Lang vor Empörung geplatzt und Jan Böhmermann würde wokelinke Krokodilstränen vergießen. Doch so gilt das alles nicht. Ballweg ist der Falsche. Und bei den Falschen darf der Rechtsstaat ruhig mal ein Auge zudrücken – oder in dem Fall beide. So war das nicht mit Justitia gemeint, die blind ist.

Max Mannhart, Chefredakteur von “Apollo News”, bringt es auf den Punkt: „Die Tatsache, dass ein Anführer einer Oppositionsgruppe während der schwersten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik für neun Monate letztlich vollkommen unschuldig ins Gefängnis gekommen ist, beschädigt den Rechtsstaat in unerträglichem Ausmaß.“ Recht hat er.

Die Republik muss sich ehrlich machen

Und die Frage, wer für diesen Wahnsinn die Verantwortung trägt, wird man nicht ewig verdrängen können. Irgendwann wird diese Republik sich ehrlich machen müssen und endlich konstruktiv Widerstand leisten – oder sie wird sich selbst verlieren. Falls also noch irgendwer – allerspätestens seit dem 31. Juli 2025 – negiert, hier würde das politische Strafrecht grassieren, der denkt wohl auch, dass die SPD eine gute Partei ist, Moscheen vor pluralistischen Werten nur so strotzen und Helge Braun ganz natürlich und ohne Operation seine fünf Zentner losgeworden ist.

Vor allem aber belügen sich diese Leute selbst. Das politische Strafrecht ist das perfideste und wirksamste Mittel einer machtzerfressenen Politelite, die nur existiert, weil die Mehrheit der Deutschen es zulässt. Dies hat der Fall Ballweg eindrücklich gezeigt. Der Querdenken-Initiator ist damit nicht nur eine Symbolfigur gegen die geisteskranke Corona-Maßnahmenpolitik, sondern auch der bekannteste Fall des politischen Strafrecht.