Bas‘ kompletter Realitätsverlust: Die SPD ist keine Partei der deutschen Arbeiter mehr

Bärbel Bas hat noch einen draufgesetzt: Sie hält trotzig an ihrer absurden Aussage im Bundestag diese Woche fest, es gäbe ”keine Einwanderung in die Sozialsysteme“. Mal ganz im Ernst: Wer angesichts der offiziellen Zahlen noch leugnet, dass es diese massive Einwanderung in unsere Sozialsysteme gibt, hat jede Verbindung zur Wirklichkeit verloren. 2005 lag der Anteil der Bezieher von Grundsicherung ohne deutschen Pass noch bei rund 15 bis 19 Prozent; 2025 sind es fast 50 Prozent, beim Bürgergeld sogar knapp 48 Prozent ausländische Empfänger. Das sind die offiziellen Fakten der Bundesagentur für Arbeit, keine Behauptungen oder Meinungen.

Dass eine SPD-Co-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin weiterhin die Augen vor den katastrophalen Folgen ihrer eigenen verfehlten Migrationspolitik verschließt, ist kein Versehen, sondern Programm. Die Folgen tragen vor allem die kleinen Leute, die arbeitende Mittelschicht und die unteren Einkommensgruppen aus – genau die, die Bas‘ Partei einst zu vertreten vorgab. Das zeigt endgültig: Die SPD ist längst keine Arbeiterpartei mehr. Sie ist zur antideutschen Umverteilungspartei geworden, die den Normalbürger schröpft, während sie Parallelgesellschaften und Sozialtourismus fördert.

Schwarz-Rot ist am Ende

Das Aufstiegsversprechen in Deutschland ist zerbrochen. Wer hart arbeitet, oft in anspruchsvollen Berufen, steht am Ende des Monats kaum besser da als mit Grundsicherung – während andere ohne eigene Leistung vom Steuerzahler alimentiert werden. Das zerstört jede Leistungsmotivation und jede Gerechtigkeitsempfindung. Die SPD greift den Menschen direkt ins Portemonnaie: höhere Steuern, Abgaben, Energiepreise, Mieten – alles bezahlt vom deutschen Normalbürger. Schrille 1.-Mai-Parolen ändern daran gar nichts.

Die endlosen Streitereien in dieser Bundesregierung zeigen nur eines: Diese Koalition ist am Ende. Die Union sollte endlich den Mut haben, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren und nicht weiter auf die SPD als vermeintlichen „Stabilitätsanker“ zu setzen. Sollte das Bundesverfassungsgericht eine korrekte Neuauszählung der letzten Bundestagswahl anordnen – womit vielleicht sogar zu rechnen ist –, wäre diese nie wirklich vom Wähler legitimierte Koalition sowieso schlagartig Geschichte, weil Schwarz-Rot dann jede Mehrheit fehlt. Deutschland braucht keine weiteren Experimente auf Kosten der eigenen Bevölkerung – sondern eine Politik, die zuerst die eigenen Bürger schützt, Zuwanderung in die Sozialsysteme konsequent stoppt und Remigration konsequent umsetzt. Alles andere ist Verrat am eigenen Volk!