Es war ein erhabener Moment niedersächsischer Ingenieurskunst im Landkreis Peine: Mit großem Stolz verkündet die Pi-Mal-Daumen Bau AG die erfolglose Platzierung von sechs monumentalen Stahlbeton-Skulpturen im Bereich der neuen Schwarzwasser-Brücke an der Bundesstraße 444. Was von konservativen Beobachtern fälschlicherweise als „grober Planungsfehler“ oder „peinliche Verwechslung“ missverstanden wurde, markiert in Wahrheit die Geburtsstunde einer völlig neuen Disziplin: des postmetrischen Dekonstruktivismus.

Monatelang wurde geplant, gegossen, schwerlasttransportiert und schließlich der Kran in Stellung gebracht. Sechs gigantische Betonfertigteile schwebten herab, um die neue Schwarzwasser-Brücke zu vollenden. Das einzige Problem: Sie passten nicht. Nicht um ein paar Millimeter, die man mit etwas Bauschaum und gutem Willen hätte kaschieren können; nein: Es wurden offenbar schlicht die Maßeinheiten verwechselt. Sechs Teile bestellt, sechs Teile geliefert – und sechs Teile als dekorative Skulpturen für den Straßenrand unbrauchbar.

Kreatives Rechnen als neue Leitkultur

Man muss sich diesen Triumph der modernen Rechenkunst auf der Zunge zergehen lassen. Bei der Fertigung der sechs tonnenschweren Bauteile wurde erstmals ein intuitives, gefühlsbasiertes Schätzverfahren angewandt. „Eine Brücke, die einfach nur beide Ufer verbindet, ist doch furchtbar banal und gestrig“, erklärt Kevin-Pascal S., Leiter der Abteilung für Visionäres Schätzen & Bauchgefühl bei der Pi-Mal-Daumen Bau AG. „Indem unsere Fertigteile gezielt um mehrere Dezimeter an den Widerlagern vorbeizielen, schaffen wir einen spannungsgeladenen Dialog zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Lücke im Beton ist kein Mangel – sie ist ein Raum für eigene Gedanken. Und für sehr tiefe Stürze, falls man nicht bremst.“

Da sitzt also ein hochbezahltes Team aus Planern, Statikern und Bauleitern über Monate hinweg vor Bauplänen, und niemandem fällt auf, dass Meter und Zentimeter – oder vielleicht auch Fuß, Ellen und Fußballfelder – nicht ganz deckungsgleich sind. Erst auf der Baustelle, als der Betonblock hartnäckig die physikalischen Gesetze der Raumverdrängung verteidigte, dämmerte es den Beteiligten: Hier stimmt etwas nicht.

Der direkte Weg von PISA in die Planungsbüros

Doch bevor wir vorschnell den Stab über die Verantwortlichen brechen, sollten wir anerkennen, was hier eigentlich geleistet wurde: Wir erleben den erfolgreichen Transfer unserer schulischen Bildungsreform in die freie Wirtschaft! Wenn heute bereits ein Viertel der Jugendlichen an den Mindeststandards der Mathematik scheitert und die Hälfte aller MINT-Studierenden das Handtuch wirft, bevor sie überhaupt den Unterschied zwischen Radius und Durchmesser verinnerlicht hat, dann erscheint die Schwarzwasser-Brücke nicht als Unfall, sondern als nur logische Konsequenz.

Warum sollten wir junge Menschen auch mit starren Zahlenknechtschaften wie dem metrischen System drangsalieren, wenn man Längenangaben doch viel inklusiver durch Tanzen, kreatives Schätzen oder individuelles Wohlfühl-Messen ermitteln kann?

Nachhaltige Aufwertung

Die Wirtschaft darf sich über diese Entwicklung eigentlich nicht beschweren, schließlich hat sie jahrelang nach „kreativen Ideen“ gerufen. Jetzt hat sie welche: Ingenieure, die sich von spießigen Vorgaben wie dem Einmaleins nicht mehr einengen lassen. Dass am Ende ein millionenschwerer Betonschrotthaufen in der niedersächsischen Provinz herumliegt und niemand so recht weiß, wer die Zeche zahlt, ist da nur ein kleines Kollateralabenteuer auf dem Weg in die postmathematische Wissensgesellschaft.

Die sechs Betonelemente, die sich nun weigern, Teil einer profanen Verkehrsverbindung zu werden, verbleiben als dauerhafte Freiluft-Installation unter dem künstlerischen Titel „Begegnung zweier Ufer neu interpretiert“ vor Ort. Mit der geplanten Vollsperrung der B 444 bis ins Jahr 2034 entsteht nun im Landkreis Peine eine weltweit einzigartige Zone der Entschleunigung. Autofahrer sind eingeladen, auf den weiträumigen Umleitungsstrecken über die Endlichkeit des metrischen Systems und die Schönheit des Scheiterns zu meditieren.

Betonierte Zukunftsaussichten

Während andere Nationen noch völlig altmodisch auf Leistungsprinzip, Exzellenz und exakte Naturwissenschaften setzen, geht Deutschland mutig voran in eine Zukunft, in der jedes Bauwerk zum Kunstobjekt werden kannt. Genaues weiß man erst, wenn der Kran wieder abgebaut ist. Die Pi-Mal-Daumen Bau AG ist führender Anbieter für überraschungsorientierte Großprojekte in Deutschland. Nach erfolgreichen Pilotprojekten im Flughafen- und Bahnhofsbau widmet sich das Unternehmen nun verstärkt der Umnutzung von Steuergeldern im ländlichen Raum. Das Motto: Wir bauen Luftschlösser – und gießen ihre Träume in Beton!

Die Schwarzwasser-Brücke ist somit weit mehr als eine lokale Peinlichkeit im Landkreis Peine. Sie ist das perfekte Denkmal für unseren aktuellen Zustand unserer Gesellschaft. Wenn wir nicht schleunigst wieder anfangen, Bildung an echten Maßstäben statt an gefühlten Wahrheiten auszurichten, wird bald nicht mehr nur die Infrastruktur bröckeln. Dann können wir den Wirtschaftsstandort Deutschland endgültig einmotten – vorausgesetzt, wir finden noch jemanden, der die Maße für die Kiste richtig ausrechnen kann.

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PS: Nach redaktioneller Fertigstellung dieses Artikels erreichte uns die Meldung, dass die zunächst falsch angelieferten Bauteile für die Brücke an der Bundesstraße 444 im Landkreis Peine angepasst worden. Laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurden sie bereits am Mittwoch eingebaut. Also Ende gut, alles gut? Herzlichen Glückwunsch!