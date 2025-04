Bauernregeln des Klima-Katastrophenorchesters: Ist im April der Winter noch nicht vorbei, verglühen wir halt im Mai

Kaum hat der April begonnen und ist es weiterhin ungewöhnlich kühl, da melden sich auch schon die ersten „Experten“ zu Wort, um Dürre und Rekordhitze im Sommer zu prophezeien. „Die Trockenheit setzt sich fort – die Modelle zeigen flächendeckend kein nennenswertes Niederschlagsereignis in den kommenden 14 Tagen. Das ist ein Worst-Case-Szenario, wie wir es so früh im Jahr nur sehr selten sehen“, warnt Dominik Jung von “wetter.net” Bundesweit soll es mindestens die nächsten beiden Wochen sonnig und niederschlagsfrei bleiben – mit katastrophalen Folgen, wenn man diesen durchgeknallten Panik-Wetterfröschen zuhört: Die Böden würden “rapide an Feuchtigkeit” verlieren, Flüsse Niedrigwasser führen und die Vegetation zunehmend unter Druck geraten – und das im Frühling! So heißt es jedenfalls.

Natürlich muss dieses Angstszenario auch gleich noch mit der Warnung vor dem nächsten Höllensommer kombiniert, der “wahrscheinlich erstmals die 45-Grad (!)-Marke” knacken werde, so vor allem von Mainstreammedien (und natürlich öffentlich-rechtlichen Sendern) engagierte Meteorologen, die die Hysterisierung im Sinne der erwünschten Agenda besorgen. Denn je länger die Dürre andauere, desto extremer könne der Sommer werden. Trockene Böden würden nicht mehr durch Verdunstung kühlen, stattdessen heize die Luft sich schneller auf, die Sonneneinstrahlung treffe auf ausgedörrte Flächen. Es entstehe “ein Teufelskreis” aus weniger Regen, der trockenere Böden, somit heißere Luft und dadurch noch weniger Regen bringe. „Klimamodelle“ würden genau dieses Muster besonders in Mitteleuropa immer häufiger zeigen.

“Singende Vögel verstummen”

Was diese Berufsver(w)irrten hier beschreiben, nennt sich schlicht und ergreifend Sommer. Dass es zyklisch derzeit auf der Erde wärmer wird (zumindest scheint sich die Wahrnehmung schneeärmerer Winter mit diesem Befund zu decken, obwohl es auch anderslautende Modelle gibt), ist eine Banalität; ich natürlich schwingt bei jeder Wettermeldung mit steigenden Temperaturen der alarmistische Vorwurf mit, “wir” mit unserer acht- und rücksichtslosen Lebensweise hätten diese Entwicklung verursacht – obwohl es dafür auch 20 Jahre seit dem politischen Siegeszug der Klimasekte nicht den geringsten belastbaren Beweis gibt.

Für die, die die Dauerpanikmache bereits inhaliert und verinnerlicht haben, halten die Wetterberichte im Netz wie auch in den Fernsehprogrammen natürlich Horrorprognosen in Hülle und Fülle bereit. Die „Hitzeinseln“ in Städten würden sich weiter aufladen, heißt es da; das Risiko für Rekordtemperaturen steige stetig. Was vor wenigen Jahren noch als unrealistisch galt – 45 Grad im Sommer – rücke plötzlich „bedrohlich nahe“. In dem Bericht von “wetter.net” heißt es weiter in geradezu blumig-morbider Poesie: „Die Natur sendet keine lauten Signale – sie verstummt in der Dürre. Singende Vögel verstummen, vertrocknete Felder breiten sich aus, Waldbrandgefahr steigt schon jetzt. Was uns bevorsteht, könnte der Auftakt zu einem der heißesten und gefährlichsten Sommer unserer Zeit sein.“ Die Voraussetzungen seien da: „ein Frühling ohne Regen, Temperaturen deutlich über dem Schnitt, keinerlei Tiefdruckeinfluss in Sicht“. Es sei, als würde der Sommer bereits Anlauf nehmen – und zwar „auf ein historisches Extrem“. Dann der Höhepunkt: „Wer noch glaubt, dass der Klimawandel ein fernes Zukunftsthema ist, sollte jetzt aufwachen. Die letzten Tropfen Hoffnung verschwinden aus den Modellen. Und mit ihnen vielleicht auch die Zeit, noch gegenzusteuern.“

Ein Fall für den Psychiater

Normalerweise würde man “Wissenschaftlern”, die solch einen blühenden Blödsinn und damit verantwortungslose Verunsicherung der Bevölkerung betreiben, einen guten Psychiater empfehlen. Doch genau dieser Alarmismus wird ja von den Funktionswissenschaftlern erwartet. Bei dem, was sie absondern, handelt sich zumeist um das übliche Geraune aufgrund unseriöser Computermodelle, die bis jetzt noch jedes Mal danebenlagen. Während es so kühl ist, dass man in der ersten Aprilwoche noch in Winterkleidung herumläuft, faseln die üblichen Verdächtigen schon wieder eine Rekordhitze herbei, die diesmal sogar Sahara-Niveau erreichen oder überschreiten soll. Zugleich melden weltweit die Katastrophenklimaporno-Gazetten, nirgendwo erwärme sich das Klima so schnell im jeweiligen eigenen Land. Die ganze Klima-Farce ist inzwischen an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten – und hat ihre Glaubwürdigkeit, sofern je vorhanden, bei den meisten denkenden Menschen verloren.

Urkomisch ist übrigens, dass dieselben „Experten“ auch dann ein auf Klimamodellen beruhendes Alternativmärchen auf den Lippen parat haben, wenn der Sommer kühl und verregnet sein wird: Dies deutet dann eben auf einen Rekordwinter, ein noch schnelleres Abschmelzen der Polkappen oder irgendeinen anderen völlig austauschbaren Unsinn hin. Und wann immer man diese gedungenen Untergangspropheten und Scharlatane mit ihren chronisch falschen Prognosen konfrontiert, kommen sie mit Ausreden über die Komplexität des Klimas heran, die sich eben “nur bedingt” einfangen lasse. Ob zu heiß oder zu kalt – am Ende läuft es immer auf Global Warming und den CO2-Schuldkult hinaus.