Baueropferpräsident Rukwied: Von der Ampel ordentlich eingeseift

Dem deutschen Bauernverband und etlichen Landwirten dürfte inzwischen dämmern, dass ist doch keine gute Idee war, die mit unerbittlicher Schärfe angekündigten und dann bis Mitte Januar sukzessive gesteigerten Proteste gegen die Ampel-Politik so je zu beenden und sang und klanglos wieder zur Tagesordnung überzugehen. Ursächlich dafür war vor allem die erfolgreiche Umgarnung und Einbindung von Bauernpräsident Joachim Rukwied durch die Regierung, die im gegen wachsweiche Zusagen eine Abmilderung und dann Beendigung der Protestaktionen abtrotzte. Nun fährt Rukwied die erwartbare “Belohnung” für seine Regierungstreue während der Massenkundgebungen zu Jahresbeginn ein: Nämlich den Bruch sämtlicher Versprechungen, die die Ampel gemacht hatte.

Die Ampel hat sich sauber abgeputzt an den Landwirten: Mit billigen Zusagen hat sie sie eingesackt, zugleich die öffentliche Aufmerksamkeit maximal von den berechtigten Sorgen und Nöten der Bauern abgelenkt (zusätzlich erleichtert durch die taktisch inszenierte und vom Zeitpunkt her wohlabgestimmte Veröffentlichung der Potsdam–Lügengeschichte!) – und vor allem das dynamische Moment der Protestbewegung gebrochen. Wohlwissend, dass ein Wiederhochfahren der Proteste Monate der Organisation und Vorbereitung braucht und dass dafür auch nur jahreszeitlich ein schmales Zeitfenster zur Verfügung steht, in denen den Bauern die Teilnahme an Demonstrationen überhaupt betrieblich möglich ist, hat man sich Zeit erkauft, während sich für die Landwirte essenziell rein gar nichts geändert hat. Im Gegenteil.

Treudoofes Verhalten

Dies beklagte der gelackmeierte Rukwied selbst in mehreren Stellungnahmen. Er forderte eine “Neuausrichtung der Agrarpolitik, und wenn die nicht kommt, wird die Unzufriedenheit zunehmen“. Wenn die versprochenen Erleichterungen, wie die Möglichkeit für Betriebe, schwankende Ergebnisse aus guten und schlechten Jahren steuerlich geltend zu machen, nicht umgesetzt würden, würden die Landwirte dies als „Wortbruch“ auffassen. „Dann verliert die Politik das eh nicht mehr stark ausgeprägte Vertrauen. Das müssen die Koalitionäre wissen“, warnte er. Pech gehabt – denn es war Wortbruch, und Vertrauen hätte man diese Regierung ohnehin nicht entgegenbringen dürfen. Rukwied beklagt nun einfältig, dass das Preisniveau in vielen Bereichen nochmals deutlich niedriger als noch vor anderthalb Jahren, während die Kosten für Dünger, Pflanzenschutz und Energie weiterhin zu hoch seien. Mit Blick auf das bis Ende Juni laufende Wirtschaftsjahr 2023/24 erklärte er: „In vielen Produktionszweigen gehen wir von starken Gewinnrückgängen aus, das ist leider keine reine Befürchtung mehr.“

In der Ampel, wo man den konsensbesoffenen Verbänden clever den Schneid abgekauft hat, wird man über solches Gejammer allenfalls müde lächeln, sofern man es überhaupt noch zur Kenntnis nimmt. Rukwieds nur noch als treudoofes Verhalten während der Bauernproteste im Januar und Februar zu bezeichnendes Verhalten hat eindeutig gezeigt, dass er sich nicht primär als Sachwalter der Landwirte sieht, sondern es ihm zunächst einmal um ein gutes Einvernehmen mit der Politik geht. Ein Beispiel: Die Bauern hatten dagegen aufbegehrt, dass die Regierung die Agrardiesel-Subvention streichen wollte. Darauf hatte die Ampel mehrere Erleichterungen versprochen, während die Bauern in den meisten Medien nach bewährtem Muster als mindestens latent rechtsextreme Tölpel dargestellt und die Proteste dann meist totgeschwiegen wurden.

Verhandlungsposition selbst untergraben

Rukwied hatte bei alledem brav mitgespielt und seine üblichen naserümpfenden Distanzierungen von den vermeintlichen „Rechten“ abgesondert, die die Demonstrationen angeblich “unterwandert” hätten. „Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben. Wir sind Demokraten, und da findet ein politischer Wechsel – wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt“, tönte er damals in bester Spaltungsmanier. Dumm gelaufen: Nun machen er und sein Verband dieselben Erfahrungen wie zahllose andere Berufsgruppen und auch die Bürger insgesamt – nämlich, dass man dieser Bundesregierung kein Wort glauben kann. Bereits nach der Europawahl hatte Rukwied der Ampel vorgeworfen, „keinen agrarpolitischen Kompass“ zu haben. „Mit dem, was auf Berliner Ebene erreicht ist, können wir Landwirte nur zum Teil zufrieden sein. Die aktuellen Gesetzgebungsverfahren zeigen leider, dass die Bundesregierung die Bedeutung der Landwirtschaft nicht erkannt hat. Die Menschen müssen ernst genommen werden.“

Das sei auch eine Ursache für das starke AfD-Ergebnis von 18 Prozent unter den Bauern und Landwirten, erklärte er. „Das Gefühl, dass uns Perspektiven geraubt werden“, sei eine gewisse Verbindung, die Bauern und die junge Generation, die ebenfalls auffällig stark AfD wählt, teilen würden. Es gehe um „diese Angst vor der Zukunft und der Reglementierung, dieses Vorschreibenwollen“, sagte er weiter. Alles richtig, alles banal und wahr. Hätte Rukwied solche klaren Worte im Januar gefunden und, wie eigentlich angekündigt, die Proteste viel länger und entschlossener andauern lassen, wäre die Ampel wohl nicht so einfach davongekommen. So hat der Bauernverband jedoch die Gunst der Stunde verpasst – und kann nun nicht anderes als wehklagen, dass man ihn aufs Kreuz gelegt hat. Seine Verhandlungsposition hat er damit weitgehend selbst untergraben. Es zeigt sich einmal mehr: Solange solche einfältig-braven Apparatschiks – nicht nur in diesem Verband – den Ton angeben, wird die Ampel ihr Zerstörungswerk ungehindert fortsetzen können.