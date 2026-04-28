Bayerns Lehrer wollen das Sitzenbleiben abschaffen: Die große Flucht vor der Konsequenz

Der bayerische Lehrerverband will das Sitzenbleiben am Gymnasium abschaffen. Künftig soll für die Versetzung nicht die Leistung zählen, sondern es soll eine neue Architektur der Bildungsvermittlung greifen: Das Gymnasium soll ab Klasse 7 “modular” organisiert werden, mit “Förder-”, “Brücken-” und “Plusmodulen”; der feste Klassenverband würde weitgehend entfallen, jeder Schüler bekäme zudem eine Lehrkraft als dauerhaften „Coach“. Der Gedanke klingt modern: Scheitern soll sich nicht mehr in der Wiederholung eines ganzen Schuljahres manifestieren, sondern als Nachholen einzelner Bausteine. Doch hinter dieser vermeintlichen Modernität verbirgt sich eine kulturelle Grundentscheidung: Man will die Konsequenz aus dem System herausprogrammieren. Defizite oder Faulheit sollen keine spürbaren Folgen mehr haben.

Ja, Sitzenbleiben ist seit geraumer Zeit umstritten. Meta-Analysen zeigen, dass Klassenwiederholung im Durchschnitt keinen klaren Leistungsvorteil bringt und Effekte je nach Kontext stark variieren. Es ist außerdem teuer: Für Bayern kursieren Rechnungen, wonach Pflicht-Wiederholungen – je nach zugrundegelegt Annahmen – Hunderte Millionen Euro pro Jahr kosten können. Aber diese Debatte wird selten so geführt, wie man sie führen müsste: nüchtern, mit Blick auf Wirksamkeit und Alternativen. Stattdessen wird Sitzenbleiben zunehmend zum Symbol einer „harten“, preußisch-vorgestrigen Schule erklärt, die es vor allem moralisch zu überwinden gelte. Hier muss der linke Kern der Sache benannt werden: Es geht bei der Abschaffung ist nicht nur um eine bildungspolitische Maßnahme, sondern um ein weiteres gleichmacherisches Projekt. Nicht weil man klug fördern will, sondern weil man die “Zumutung” von Leistungsdifferenzen und realen Grenzen politisch und kulturell nicht mehr erträgt.

Das Gymnasium verkommt zur „Hauptschule der Erwartungen“

Andreas Herteux benannte jetzt im “Focus” diese Tiefenlogik offen: Hinter dem Vorstoß stehe auch die Vorstellung, junge Menschen müssten „immer stärker vor den Zumutungen von Leistung, Scheitern und Begrenzung geschützt werden“. Genau das ist der Punkt. Der Staat verspricht: Wir bauen euch ein System, das sich immer weiter an subjektive Überforderung anpasst. Doch der Preis dafür ist wieder mal eine schleichende Entwertung von Standards. Der Reformvorschlag trifft dabei nicht irgendeine Schulform, sondern ausgerechnet das Gymnasium – die Schulart, deren Anteil ohnehin wächst. In Bayern wechseln inzwischen fast 40 Prozent der Viertklässler aufs Gymnasium. Das ist bildungspolitisch der große Elefant im Raum: Man diskutiert über das Sitzenbleiben, während man gleichzeitig die gymnasiale Norm immer weiter ausdehnt – und damit Leistungsheterogenität in eine Schule holt, die ursprünglich und historisch als anspruchsvolle und selektive Schulform gedacht war.

Wenn man hier dann „modularisiert“, “flexibilisiert”, “coacht” und “fördert”, ist das auch eine Kapitulation vor der falschen Grundentscheidung: Nicht jeder muss aufs Gymnasium – aber das System tut so, als müsste es jeden dort halten, als sei alles unterhalb der allgemeinen Hochschulreife Bildungsdiskriminierung. Der Vorschlag wirkt deshalb wie eine Reparatur am Symptom, nicht am Grundproblem.

Bürokratie als Pädagogik: Der Coach-Staat im Klassenzimmer

Das Konzept ist ein Verwaltungsstaat en miniature: fünf Modularten, Individualpfade, Coaches, Handreichungen, Fortbildungen, komplexere Stundenplanung – und das inmitten einer Realität von Lehrkräftemangel. Kritiker, wie etwa auch der Philologenverband, nennen sprechen zu Recht von „Träumerei“. Die Kultusministerin verweist auf das gerade erst stabilisierte G9 und warnt vor einer neuen Strukturdebatte. Hier zeigt sich eine typische deutsche Reformkrankheit: Man reagiert auf Leistungsprobleme nicht mit Klarheit, sondern mit noch mehr verwirrender Komplexität; man ersetzt das klare Urteil („ausreichend/nicht ausreichend“) durch Prozesssteuerung – “Fördergespräche”, “Brückenmodule”, “Coachingschleife”).

Herteux verweist zudem auf Belastungswerte aus dem Schulbarometer: Heterogenität verursacht für viele Lehrkräfte zusätzliche Arbeit und Überforderung; gleichzeitig fühlen sich viele nicht gut vorbereitet für digitale Förderinstrumente. Und genau diesen Lehrkräften will man nun die Rolle eines dauerhaften Coaches aufbürden. Das ist keine Entlastung, das ist Rollenüberdehnung.

Resilienz ist nicht nett – sie ist notwendig

Es ist ja richtig: Schule soll nicht demütigen. Aber Schule darf auch nicht so tun, als könne man Menschen stark machen, indem man ihnen konsequent jedes harte Feedback, jede Konsequenz erspart. Wer jedes Hindernis in ein Nachjustieren des Systems übersetzt, erzieht eben nicht zu Stärke, sondern zur Erwartung, dass die Welt nachgibt. Die Kollision mit der Realität wird dadurch nicht vermieden, sondern bloß vertagt auf später – in die Ausbildung, ins Studium, in den Beruf und damit oft in eine Realität, in der kein individueller “Coach” und kein “Brückenmodul” mehr da ist. Hier ist der Ansatzpunkt konservativer Kritik: Ein Bildungssystem darf nicht nur Förderapparat sein, sondern muss auch Wirklichkeitsunterricht im Sinne von künftiger Lebenstüchtigkeit geben. Es muss klarmachen, dass Anstrengung, Frustrationstoleranz und Wiederholung nach erfolgtem Scheitern – im Sinne von Üben – zum Leben gehören.

Wer diese grundlegenden Lerninhalte moralisch aus dem System herausreinigt, produziert nicht mehr Chancengerechtigkeit, sondern nur mehr Anspruchshaltung und künftige Abhängigkeit. Eine konservative Gegenposition muss das Sitzenbleiben nicht “romantisieren” – aber sie kann anerkennen, dass Wiederholung oft wenig bringt und sozial ungerecht wirken kann. Daraus folgt jedoch noch lange nicht der Sprung in die totaleModularisierung.

Symbolische Operation am Begriff des Scheiterns

Die Alternative zum bayrischen Vorstoß enthält vier Punkte – und ist zwar unmodischer, aber ungleich wirksamer. Erstens: Lieber früher fördern statt spät „reparieren“! Dies muss geschehen durch fundierte Sprach-, Mathe-, Lernstandsdiagnostik und verbindliche Unterstützung, und zwar bevor Defizite sich verfestigen. Zweitens: Ehrlichkeit hinsichtlicher der Schulart! Das Gymnasium kann nicht die Standardlösung für 40 oder mehr Prozent sein, wenn gleichzeitig die berufliche Bildung austrocknet (Herteux selbst benennt die Schieflage durch hohe Studienanfängerquote und gleichzeitig zehntausende unbesetzte Ausbildungsstellen).

Drittens: Konsequenz mit Auswegen! Wer scheitert, braucht nicht ein weichgespültes System ohne Folgen, sondern klare Entscheidungen plus echte zweite Wege – mit Wechseloptionen, Brückenangeboten, Sommerschulen, Nachqualifizierung. Und viertens: Entbürokratisierung der Schule! Nicht neue Rollen, sondern bessere Rahmenbedingungen sind notwendig.

Am Ende betreute Biographien

Der Vorschlag, das Sitzenbleiben am Gymnasium abzuschaffen, mag als Impuls verständlich sein. Aber in der vorgelegten Form ist er vor allem eins: eine symbolische Operation am Begriff des Scheiterns. Es geht dabei weniger um pädagogische Förderung, als vielmehr um kulturelle Beschwichtigung. Man strebt nach einer Schule der harmonischen Konfliktvermeidung, die am besten gar keine harten Rückmeldungen mehr gibt – weder durch schlechte Noten noch durch Nichtversetzungen – und dafür organisatorisch hochkomplex wird.

Die anderen Bundesländer sollten sich hüten, diesem Beispiel zu folgen; denn eine Gesellschaft, die ihre Jugend systematisch vor der Erfahrung schützt, dass die individuelle Leistung Folgen hat – positive oder eben auch negative – und dass man Konsequenzen des eigenen Versagens tragen muss, produziert am Ende keine mündigen Bürger, sondern betreute Biographien. Und genau deshalb ist die Frage nicht, ob Sitzenbleiben „nett“ ist – sondern die, ob die Schule heute noch den Mut hat, Schüler aufs Leben vorzubereiten und die Wirklichkeit zu unterrichten – oder ob sie sich in Modulen und Coachings vor ihr versteckt.