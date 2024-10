Bayrische Gemeinde wehrt sich gegen Asyl-Irrsinn: Offener Brief an Söder

Seit er sich politischen Profit davon verspricht, inszeniert sich der bayerische Ministerpräsident und gnadenlose Opportunist Markus Söder als entschiedener Gegner der Grünen und der Migrationspolitik der Ampel. Allein diesen Monat feuerte er auf Twitter eine Invektive nach der anderen ab. „Es braucht endlich eine klare Wende in der Migrationspolitik. Der Bund verspricht auf unseren Druck hin immer Maßnahmen, aber die Grünen und die Ampel verwässern dann alles. Abgeschwächte Pakete nützen niemandem. Es gibt eine zunehmende finanzielle und kulturelle Überforderung im Land. Deshalb braucht es endlich eine Änderung des Asylrechts, Leistungseinschränkungen und Rückführungen auch nach Syrien und Afghanistan. Ansonsten verstärkt sich das Gefühl der Unsicherheit“, forderte Söder letzte Woche. In der Woche davor hatte er festgestellt: „Das Thema Migration ist uns über den Kopf gewachsen. Manch einer fühlt sich in seinem Stadtviertel nicht mehr daheim“.

Söder verlangte „eine echte Asylwende, eine Obergrenze, eine Änderung des Asylrechts und Zurückweisungen an der Grenze“. Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan müssten ermöglicht und der subsidiäre Schutz abgeschafft werden. Eine 1000-Euro-Abschiebeprämie für Straftäter dürfe es in unserem Land nicht mehr geben – das verstehe kein Mensch. Der Staat müsse selber entscheiden, wer zu uns kommt. „Wer nichts ändern kann, der kapituliert. Das darf es in unserer Demokratie nicht geben“, so Söder in seinen wohlfeilen Entrüstungsarien. Was er dabei allerdings nicht erwähnte: Auch sein eigenes Land ist nicht nur völlig mit der Migration überfordert, auch seine Regierung stößt die Bürger vor den Kopf. Die Kommunen brechen zusammen, den Menschen werden Asylunterkünfte vor die Nase gesetzt.

Nackte Angst unter den Anwohnern

So wie etwa in der kleinen Gemeinde Warngau im Landkreis Miesbach, wo aktuell eine Sammelunterkunft für bis zu 500 Migranten entsteht. Bei den Einwohnern geht deshalb die nackte Angst um. Der verzweifelte CSU-Landrat Olaf von Löwis berichtete, dass er seit Jahren und überwiegend erfolglos auf der Suche nach Unterkünften in den Gemeinden. Der Landkreis sei jedoch verpflichtet, die Migranten unterzubringen, jedoch könne er keine Gemeinde dazu zwingen, Wohnraum bereitzustellen. Um die belegten Turnhallen wieder freizubekommen, sollen Asylbewerber deshalb in der Sammelunterkunft in Warngau unterbracht werden. Von Löwis forderte ein Moratorium in der Asylpolitik. Der Flüchtlingszustrom müsse reguliert und “idealerweise zumindest vorübergehend gestoppt werden“. Von alldem hört man bei Söder nichts. Anstatt seine Befugnisse zu nutzen und selbst eine Begrenzung der Migration nach Bayern zu erzwingen, gibt er wie üblich den Maulhelden.

Darauf hat den Ministerpräsidenten nun ein Unternehmer aus Marienstein in einem geharnischten offenen Brief hingewiesen. Marienstein ist ein kleiner separater Ortsteil mit 800 Einwohnern – “ohne jegliche Infrastruktur, keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Gaststätte, kein Arzt und Kindergarten, einfach nichts zur allgemeinen Begegnung“, wie es in dem Brief heißt. Ausgerechnet dort jedoch sollen nun 150 Migranten in einer gewerblichen Maschinen- und Lagerhalle untergebracht werden. Dies führe “unweigerlich und vollkommen absehbar zu Frustration, Aggressivität und Verzweiflung“, so der Unternehmer, der Söder daran erinnerte, dass es die CCU/CSU war, die den von Angela Merkel verschuldeten Migrationswahnsinn mitgetragen habe, den Söder nun so vehement kritisiert.

Bis heute keine Distanzierung von Merkels Politik

Bis heute habe die Union sich nicht offiziell von Merkels Kurs distanziert und ihn als falsch gebrandmarkt. Der Landrat und das Landratsamt seien Getriebene von Söders „Verteilungsorgie im ganz großen Stil“. Sie würden sich in der Verpflichtung sehen, alles umzusetzen, was von oben kommt. Leider sei „kein bisschen erkennbar, dass sie sich faktisch vorrangig der eigenen Bevölkerung verpflichtet fühlen“. Es gebe „nur noch verbale Unmutsäußerungen, die aber im vollen Gegensatz zum Handeln stehen“.

Die Grenzen, auch die bayerischen, würden „nicht stringent kontrolliert“, so der Verfasser des Offenen Briefes – obwohl Söder dies anordnen könne, da der Bund seiner Aufgabe nicht gerecht werde. Auch illegale Migranten würden nicht zurückgewiesen. Anstatt sie direkt in eine kontrollierte Unterkunft zu bringen, von wo aus sie umgehend zurückgebracht würden, erhielten sie auch noch Transferleistungen als Belohnung – und das fast immer dauerhaft. „Das Risiko für diese Menschen, Deutschland jemals wieder verlassen zu müssen, geht gegen Null“, so der Unternehmer. Dafür würden auffällig oft gut integrierte Personen abgeschoben. Dies sei „ein unfassbares Staatsversagen“, das nur möglich sei, „weil der Staat kein eigenes Zuhause und kein eigenes Geld“ habe. Zugleich jedoch über fremdes Eigentum und Geld der Bürger nach Gutsherrenart zu verfügen und Steuern zweckzuentfremden oder zu verschwenden sei hingegen ohne Konsequenzen möglich.

Auch Söder steht für Totalversagen und Verlogenheit

Die Menschen würden teils in öffentlichen Einrichtungen wie Turnhallen untergebracht, gerne würden auch extra Container errichtet, Wohnungen oder Häuser zu horrenden Beträgen angemietet und mittlerweile immer häufiger sogar neu gebaut. Die Profiteure würden immer mehr, man könne hierzulande “schon lange mit Fug und Recht von einer Asylindustrie sprechen“, einem „gigantischen Geschäft zu Lasten Dritter unter aktiver staatlicher Mitwirkung, wohlgemerkt für Menschen, die sich den Zutritt nach Deutschland und Bayern rechtswidrig verschafft haben, alles bezahlt mit Steuergeldern, ohne Einwilligung der Steuerzahler“, so das knallharte, aber völlig korrekte Fazit des Unternehmers, der dem bayrischen Ministerpräsidenten dessen Totalversagen und Verlogenheit unerbittlich vor Augen führt.

Die im Offenen Brief geäußerte Hoffnung auf eine schriftliche Antwort Söders wird natürlich vergeblich sein: Denn dieser würde auch vor einer Koalition mit den Grünen nicht zurückschrecken, wenn er morgen glauben würde, dass es seinem Machterhalt dient. Die Nöte der Menschen und die katastrophalen Zustände im Land sind ihm vollkommen gleichgültig.