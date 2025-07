Bedenklicher Amerikahass in Deutschland

Freunde, an dieser Stelle mal ein paar offene Worte zu Donald Trump, Amerika und den Deutschen. Eigentlich ist es mir ja völlig egal, was die Leute in Deutschland so über die USA denken. Den meisten derer, die ständig über das Land und vor allem Trump herziehen, kann man vermutlich noch nicht einmal einen Vorwurf machen, denn sie beziehen ihr „Wissen“ ohnehin nur aus deutschen Hetzmedien wie Speichel, Locus, Blöd oder dem ZweitenDummFunk, denen eine objektive Berichterstattung so fremd ist wie deutschen Politikern die Meinungsfreiheit.

Ich kann auch nur müde lächeln, wenn sich einige besonders erbarmungswürdige Gestalten auf X in übelster Gossensprache (und das auch noch in grottenschlechter Rechtschreibung) über die verhassten USA auslassen – obwohl viele von ihnen dort Urlaub machen oder es gerne würden, obwohl sie kulturell vollkommen amerikanisiert sind, Hollywood-Blockbuster schauen, bei McDonald’s essen, iPhone und Google nutzen und sich cool finden, wenn sie die Amerikanismen der deutschen Sprache nutzen.

Trotzdem möchte ich am liebsten meine Muttersprache vergessen, wenn ich so etwas Widerliches lese wie den nachfolgenden Kommentar, gepostet unter einem “Welt”-Artikel über die gestrigen tragischen Sturzfluten und Überschwemmungen in Texas, der mittlerweile mindestestens 24 Menschenleben gefordert hat.

So etwas Ekelhaftes würde wohl kein Amerikaner im Zusammenhang mit einer Katastrophenmeldung aus Deutschland äußern und vermutlich noch nicht einmal denken. Und das besonders Verstörende daran: Der Kommentar blieb auch noch stehen. Weder wurde er moderiert noch gelöscht. Doch gerade in Deutschland, wo die Ahrtal-Katastrophe eigentlich noch in düsterer Erinnerung sein müsste, wird so etwas gepostet und geliked. Der Hass auf Trump und die bösen USA macht’s möglich.

Zur Tragödie selbst: In wenigen Stunden sind im Hill Country, nicht weit nordwestlich von meinem Wohnsitz gelegen, Flüsse und Bäche binnen kürzester Zeit über die Ufer getreten und ihr Pegel angestiegen, nachdem mehr als 24 Stunden lang massiver Dauerregen niedergeprasselt war. Alles ging teilweise rasend schnell; der Guadelupe River erreichte an manchen Stellen einen Pegel von 10 Metern über normal innerhalb von nur einer Stunde. Und das ausgerechnet am 4. Juli, dem Tag, an dem hier normalerweise wie überall in den USA unbeschwert die Unabhängigkeit von den Briten im Jahre 1776 ausgelassen gefeiert wird und allerorten Paraden stattfinden.

