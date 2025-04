Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht fand im Frühling 1945 statt – ebenso wie die bedingungslose Kapitulation der CDU/CSU des Jahres 2025, genau 80 Jahre später. Damit wären die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ereignisse auch schon erschöpft. Denn während 1945 die Sieger durch ihre erdrückende materielle und personelle Übermacht gar nicht anders konnten, als über einen ausgebluteten, hilflos darniederliegenden und sturmreif gebombten Feind zu triumphieren, gleicht der Sieg der SPD über die Union im Jahre 2025 einem Wunder – ähnlich dem Wunder von Bern 1954 vielleicht, als die deutsche Nationalmannschaft nur neun Jahre nach der verheerendsten Niederlage, welche ein Volk treffen kann, als krasser Außenseiter den Sieg in der Fußball-Weltmeisterschaft davontrug.

Die, die mich kennen, wissen, dass mich niemand wegen überschäumender Begeisterung für die SPD vor den zu zweifelhaftem Ruhm gekommenen Bamberger Richter Martin Waschner zerren kann. Aber Ehre, wem Ehre gebührt: Was die SPD während der Kapitulationsverhandlungen mit Friedrich Merz und Markus Söder herausgeholt hat, dürfe in der deutschen politischen Nachkriegs-Geschichte ohnegleichen. Eine Partei, die mit 16 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit eingefahren hat und bildlich gesprochen nun langsam, aber sicher den Bereich der lichtmikroskopischen Erkennbarkeit verlässt, brachte es fertig, den Wahl-Sieger, der wenigstens immerhin das zweitschlechteste Wahlergebnis seit seinem Bestehen erreichte, am Verhandlungstisch bis zur Unkenntlichkeit zu verstümmeln.

Fast schon Leichenfledderei

Lars Klingbeil hat sich als virtuoser Verhandlungsführer erwiesen – wenn sein Verdienst auch durch die beispiellose Verhandlungsunfähigkeit und -dämlichkeit des Friedrich Merz und dessen trauriger Gefolgschaft doch ein wenig geschmälert wird. Wenn man‘s recht bedenkt, so mußten Klingbeil, Esken und Co eigentlich nur zusehen, wie Fritze Merz und Klein-Markus aus halber Höhe ihrer eigenen Brandmauer herunterpurzelten und hilflos im Grase liegend vom sozialistischen Rettungsteam zum Ort der Kapitulation getragen wurden, wo ihnen beim Unterzeichnen der Urkunde auch noch die leblos herunterbaumelnde Hand geführt werden mußte. Fast schon an Leichenfledderei grenzt da der Vortritt, den Lars Klingbeil seinem bemitleidenswerten Verhandlungsgegner ließ, als der seine schamlosen Betrügereien auch noch höchstselbst einer ungläubig staunenden Öffentlichkeit verkünden durfte.

Anschließend regte sich die “Bild”-Zeitung auf, dass die Sozialdemokraten ihren überwältigenden Erfolg auch noch mit angeblichen „Protzgrafiken“ feierten. Das Gegenteil ist wahr: Als zukünftige kleine Schwester der SPD, so wird die Union wohl in Zukunft genannt werden, dürfen CDU und CSU froh sein, dass es bei der Demütigung durch diesen kleinen Bildchen, welche den Verhandlungserfolg von Klingbeil und Partnern noch sehr zurückhaltend darstellen, blieb und dass Klingbeil und Sieger nicht noch ein Leichenbegräbnis bayerischer Art, also eine sogenannte „schöne Leich“, veranstalteten. Also, nochmal meine neidlose Anerkennung an Klingbeil und Partner: Das war Klasse, das war Spitze!

Jetzt, da alles vorbei ist, kann man sich nur wundern. Über viele Dinge: Wie es ein Mann von so infantilem Verhandlungsgeschick zuvor bis in den Aufsichtsrat großer Firmen schaffen konnte – und dann wieder an die Spitze einer (zugegebenmaßen bis zur Geschlechtslosigkeit entmannten) Partei? Angela Merkel weiß die Antwort darauf, so viel ist sicher. Merz hat alle Fehler gemacht, die man als hoffnungsloser Anfänger nur machen kann: Zunächst hatte er bereits lange vor dem Spiel auf einen Großteil der Trümpfe verzichtet indem er unter dem Beifall seiner nicht minder todessüchtigen Mitspieler die berühmte Brandmauer gegen einen sicheren konservativen Sieg aufrichtete. Bereits einen Tag nach der Wahl gab er dann den kläglichen Rest seiner Trümpfe auch noch aus der Hand – und erhöhte stattdessen das Preisgeld für den Gegner auf mindestens eine Billion Euro, mit nach oben offenem Nachschlag: „Whatever it takes“ und „All in“, so durften sich Klein-Markus und Fritze Merz ihrer neu gewonnen Englisch-Vokabeln rühmen.

Irrtümlicherweise wurde dann die SPD mit einem Auskunftsersuchen nach der Finanzierung der berüchtigten linken NGOs belästigt – kenen NGOs, die von linksgrünen Politikern zu Hunderttausenden auf die Straße getrieben wurden, um dort Andersdenkenden die Freuden des Gelynchtwerdens glaubhaft vor Augen zu führen, an der Seite von Antifa-Briganten, die gerade damit begonnen hatten, die Parteizentralen der CDU zu demolieren. Lars Klingbeil drohte Fritze Merz daraufhin: Wenn du weiter auf deinen parlamentarischen Auskunftsrechten bestehst, dann sag ich’s deiner Mami! Worauf Fritze schuldbewußt und mit gesenktem Haupt flugs sein Interesse an den Hintergründen der Finanzierung begrub und sogar in eine künftig verstärkte Finanzierung des linken Lynchmobs einwilligte. Man will ja nicht undankbar sein! Schließlich hatte man ja ohnehin beabsichtigt, das Mobiliar der CDU-Parteizentralen zu erneuern.

Die übliche Vernebelungstaktik

Seitdem keuchten die sozialdemokratischen Verhandlungsführer wie nach einem 10.000-Meter-Lauf: Sie kamen den unverhofften freiwilligen Geschenken des Fritze Merz einfach nicht mehr hinterher. Das alles war wohl sogar für einige CDU-Funktionäre zuviel: Wenn ihr Katastrophen-Duo also jetzt auch noch bei der Migrationsfrage einknicken sollte, so hieß es da, dann würden einige Unionisten eventuell mit irgendwelchen Maßnahmen drohen. Natürlich nur solchen, die der eigenen Parteikarriere nicht schaden durften! Die übliche Vernebelungstaktik von Parteisoldaten eben… Doch noch mehr Betrug war zu viel – schließlich hatte Fritze Merz doch die „faktische Schließung der Grenzen“ versprochen!

Und genauso kam es dann auch: Jetzt sollen es – statt gar keinem, wie von Merz angekündigt – plötzlich zunächst einmal knapp 100.000 genehmigte Asylanten pro Jahr werden. Hunderttausend. Plus Familiennachzug. Aber, so sagt sich Fritze Merz: Das ist doch nichts weiter als eine Eins mit 5 Nullen, und Nullen zählen ja bekanntlich nicht. Außer in der Politik, wo man um so höher steigt je mehr Nullen hinter einem stehen. Mehr Lüge – das heißt: mehr Merz – geht nicht. Und natürlich wissen die beiden sozialdemokratischen Parteien – die große und die neue kleine, dass das auf die Dauer nicht gut geht. Die große SPD wird es irgendwann einmal leid sein, eine fußkranke kleine SPD, ehemals Union genannt, ständig zwischen ihren Beinen herumwuseln zu sehen.

Hauptkampfkraft gegen das eigene Volk

So wollen denn die beiden Koalitionäre ihre Macht nun wenigstens ein paar Monate genießen, und zwar gefälligst ungestört vom Pöbel! Deshalb richtet sich ihre Hauptenergie, ihre Hauptkampfkraft gegen das eigene Volk. Wie Betrug und Täuschung funktionieren, hat man ja jetzt erfolgreich vorgeführt – und an Folterinstrumenten aus dem Arsenal des Nationalsozialismus, des Erich Mielke und der Margot Honecker ist ja kein Mangel. Zumindest in Bayern, wo sich aus irgendeinem unerfindlichen Grunde immer noch 38 Prozent Wähler für die jämmerlich eingeknickte CSU finden lassen, wird man vor den in allen 22 Staatsanwaltschaften Bayerns gegen die Meinungsfreiheit neu installierten Sondereinheiten kuschen. Jedenfalls, solange das Freibier reicht. “Sonderdezernate gegen hate speech“ nennt sich das auf Neuhochdeutsch und zeugt zumindest davon, daß man in Söder-Land seit neuestem auch auf Sonderschulen Englischkurse belegen kann.

Die von AfD-Politikern geforderte Einrichtung solcher Sonderdezernate gegen Betrug und Lüge wurde als neuerlicher Beweis für typisch rechtsextreme Wahrheitsliebe brüsk zurückgewiesen. Ob allerdings auch die Sachsen, Thüringer, Mecklenburg-Vorpommerschen, die Sachsen-Anhaltinischen und die Brandenburger noch einmal vor den nun angedrohten Häschern einer Söder-Merz-Klingbeil-Junta kuschen werden? Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, sind die Menschen dort aus ganz anderem Holz geschnitzt. Die haben schon ganz andere Despoten zu Fall gebracht – und überlebt. Ob man letzteres auch von den Westdeutschen wird behaupten können, das werden die nächsten Monate zeigen.