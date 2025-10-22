Bedingungslose Masseneinbürgerungen: Wenn die Identität des Souveräns bedroht ist

Das Bundesverfassungsgericht hat im Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155 [182 ff.]) festgehalten: „Die Mitgliedschaft im deutschen Staatsvolk und die aus ihr abgeleiteten demokratischen Rechte dürfen nicht durch politische Maßnahmen entleert oder ersetzt werden.“ Dieser Satz ist ein Grundpfeiler unserer Verfassungsordnung. Er unterstreicht, dass das deutsche Volk, von dem laut Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht, der unverzichtbare Souverän der Demokratie in Deutschland ist. Bereits 1987 betonte das Bundesverfassungsgericht im Teso-Beschluss (BVerfGE 77, 137), dass die „Identität des deutschen Staatsvolkes“ verfassungsrechtlich zu wahren sei.

Gemeint ist dabei nicht ethnische oder kulturelle Homogenität, sondern die rechtliche Kontinuität des Staatsvolkes als Träger der Staatsgewalt. Diese Identität bildet die Grundlage der demokratischen Selbstbestimmung und darf – so das Gericht – nicht politisch aufgehoben oder ersetzt werden. Diese Schutzpflicht des Staates steht in enger Verbindung mit der Ewigkeitsklausel des Artikel 79 Absatz 3 GG. Sie garantiert, dass die in Artikel 20 GG festgelegte Volkssouveränität niemals abgeschafft oder umgangen werden darf. Damit ist ausgeschlossen, dass die Trägerschaft des deutschen Volkes über die Staatsgewalt durch politische Entscheidungen entleert oder ersetzt wird.

Einbürgerung ist mehr als nur ein Verwaltungsakt

Heute gewinnt diese verfassungsrechtliche Feststellung neue Relevanz angesichts der Diskussion um Migrations- und Einbürgerungspolitik. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 2023 hat die Voraussetzungen für Einbürgerungen deutlich erleichtert, etwa durch die Verkürzung der Aufenthaltsdauer von acht auf fünf Jahre laut Paragraph 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG). Im Jahr 2022 wurden laut Statistischem Bundesamt rund 131.600 Personen eingebürgert – ein Anstieg um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung wirft eine grundsätzliche Frage auf:

Wie wirkt sich eine immer liberalere Einbürgerungspolitik auf die verfassungsrechtliche Identität des Staatsvolkes aus?

Einbürgerung ist mehr als ein Verwaltungsakt. Sie ist Ausdruck einer bewussten Bindung an den Staat – an seine Rechtsordnung, seine Werte und seine demokratische Kultur. Deshalb schreibt das Staatsangehörigkeitsgesetz Sprachkenntnisse (mindestens B1-Niveau), Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie wirtschaftliche Eigenständigkeit vor (Paragraph 10, Absatz 1 StAG). Wenn diese Anforderungen jedoch in der Praxis aufgeweicht oder nicht konsequent geprüft werden, besteht die Gefahr, dass die Staatsbürgerschaft ihren Charakter als Ausdruck tatsächlicher Zugehörigkeit verliert.

Demokratie lebt von der bewussten Teilnahme und Teilhabe

Eine massenhafte Einbürgerung ohne echte Integration kann auf Dauer die Zusammensetzung des Staatsvolkes verändern – und damit die Grundlage demokratischer Legitimation verschieben. Die Pflicht des Staates, die Identität des deutschen Staatsvolkes zu wahren, ist daher keine bloße Empfehlung, sondern eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Artikel 20 GG garantiert, dass nur das deutsche Volk Träger der Staatsgewalt sein kann. Eine Einbürgerungspolitik, die diese Identität nicht ausreichend berücksichtigt, riskiert, die Substanz der Demokratie in Deutschland zu schwächen.

Diese Gefahr zu benennen, bedeutet kein automatisches Plädoyer gegen Migration oder Einbürgerung; es soll vielmehr ein Appell sein, die verfassungsrechtlichen Grundlagen endlich wieder ernst zu nehmen. Denn eine Demokratie lebt von der bewussten Teilnahme und Teilhabe ihres Staatsvolkes – und diese Teilnahme setzt eine klare, rechtlich und geistig verankerte Bindung an den Staat voraus. Und: Echte Demokratie beginnt mit der Klarheit darüber, wer das Volk ist, in dessen Namen regiert wird!