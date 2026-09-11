Beerdigt Wagenknecht den Traum von der Magdeburger AfD-BSW-Querfrontregierung?

Seit Monaten wird vor allem im oppositionellen und alternativen Spektrum über eine Konstellation diskutiert, die das bisherige Parteiensystem erschüttern könnte: eine Zusammenarbeit von AfD und BSW. Besonders Sachsen-Anhalt gilt als mögliches Experimentierfeld. In Teilen des oppositionellen Lagers gilt eine Koalition von AfD und BSW in Sachsen-Anhalt als greifbare Chance, die Brandmauer endlich zu durchbrechen. Die Rechnung dabei ist simpel: Beide Parteien weisen große Parallelen auf in der Ablehnung der Russlandpolitik der Bundesregierung und von Waffenlieferungen für die Ukraine, in der Energiepolitik sowie in weiten Teilen auch in der Migrationspolitik. Eine Zusammenarbeit könnte zudem die Brandmauer gegen die AfD erstmals auf Landesebene durchbrechen.

Nach angelaufenen Sondierungen macht nun jedoch BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht deutlich, wo ihre roten Linien liegen – und liefert damit selbst die eindrucksvollsten Gründe, vor einem solchen Bündnis zu warnen: Denn ihre Einlassungen zeigen auf, wie tief die Unterschiede in Wahrheit reichen. Gerade wird innerhalb der AfD und in ihrem Umfeld zunehmend davor gewarnt, die Gemeinsamkeiten zu überschätzen – denn das BSW ist trotz seiner scharfen Kritik an Grünen und Linkspartei keine konservative Partei.

Traum vom politischen Tabubuch

In einem Interview mit RTL und “n-tv” erteilte Wagenknecht nun vergleichsweise brüsk der Vorstellung eine Absage, ihre Partei könnte den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen. Siegmund habe „völlig widersprüchliche Dinge gesagt, wann er Ministerpräsident werden will, wann er es nicht werden will“. Wagenknecht fügte hinzu: „Man hat das Gefühl, eigentlich hat er selber den Eindruck, dass es vielleicht gar nicht so eine gute Idee wäre.“ Erneut plädierte sie stattdessen für eine “überparteilich respektierte Persönlichkeit“, auf die man sich einigen könne und „die dieses Land auch ein bisschen mehr zusammenführt“. Damit rückt das Szenario, von dem die Befürworter eines politischen Tabubruchs träumen, zunächst in die Ferne: AfD und BSW erzielen eine Mehrheit, wählen Siegmund zum Ministerpräsidenten und bilden gemeinsam eine Regierung jenseits der bisherigen Machtblöcke.

Noch deutlicher wurde Wagenknecht in der Migrationsfrage – und kündigte gegen eine Remigrationspolitik nach AfD-Vorstellungen ausdrücklichen Widerstand an; sie finde es „ganz schlimm, dass sich Menschen Sorgen machen, dass sie Angst haben“. Gut integrierte Bürger dürften nicht betroffen sein: „Und da werden wir auch nicht mitmachen.“ Ihre rote Linie formulierte Wagenknecht unmissverständlich. Sollte die AfD Menschen, „die in unser Land gekommen sind, hier arbeiten, sich gut integriert haben, ihre Steuern zahlen und deren Kinder hier aufwachsen“, signalisieren, dass sie “hier nicht her“ gehörten oder man sie gar “rauswerfen” wolle, werde das BSW nicht mitziehen. Eigentlich müsste ihr bekannt sein, dass die AfD beides dezidiert gar nicht fordert. Indem Wagenknecht den gegenteiligen Eindruck erweckt, schürt sie diese Ängste selbst mit; keine vertrauensvolle Basis für ein politische Zusammenarbeit.

Gesellschaftspolitisch bleibt Wagenknecht links

Zudem bleibt laut ihr die entscheidende Frage offen, was unter “Remigration“ konkret verstanden wird. Zwischen der Abschiebung Ausreisepflichtiger, der Beendigung illegaler Migration, Rückkehranreizen und weitergehenden Konzepten bestehen erhebliche Unterschiede. Wer über eine gemeinsame Regierung verhandeln will, muss hier selbstverständlich zuerst Klarheit schaffen; die Aussagen Wagenknechts lassen daran zweifeln, dass sie daran überhaupt interessiert ist. Auch bei gesellschaftspolitischen Fragen will Wagenknecht eine klare Grenze ziehen. Zur Gleichsetzung von Homosexualität mit „sexueller Abweichung“ im AfD-Wahlprogramm erklärte sie: „Selbstverständlich finden wir, dass jeder Mensch so leben und lieben kann, wie er das möchte und dass es da eine Gleichstellung gibt, auch eine rechtliche Gleichstellung.“ Und weiter: „Wer das infrage stellt, der lebt nicht in unserer Zeit.“

Damit erinnert Wagenknecht ihre Bewunderer im rechten Lager an eine einfache Tatsache: Das BSW ist nicht konservativ geworden, weil seine Gründerin die Grünen verachtet, unkontrollierte Migration kritisiert und in der Russlandpolitik ähnliche Positionen wie die AfD vertritt. Seine politischen Wurzeln liegen weiterhin links. Genau deshalb sollte man die Euphorie über eine mögliche AfD-BSW-Koalition dämpfen. Eine gemeinsame Gegnerschaft gegen die Politik der vergangenen Jahre reicht nicht für eine gemeinsame Regierung, zumal wenn Teile des BSW dann genau dieser Politik durch seltsame Koalition zum Regieren verhalfen. Für die AfD wäre ein Bündnis besonders riskant, wenn sie ausgerechnet bei der Migration erhebliche Zugeständnisse machen müsste. Viele ihrer Wähler unterstützen sie, weil sie hier einen grundlegenden Politikwechsel erwarten. Eine Regierungsbeteiligung, deren Preis darin bestünde, diesen Anspruch abzuschleifen, könnte sich schnell als Pyrrhussieg erweisen.

Zentrale Teile des Profils an der Garderobe abgeben?

Natürlich wäre es ein politischer Durchbruch, wenn das BSW die Brandmauer einreißen würde. Aber die Überwindung der Brandmauer ist kein Regierungsprogramm. Eine Regierung muss mehr können als CDU, SPD und Grüne von der Macht fernzuhalten. Wenn bei Migration, Remigration und gesellschaftspolitischen Grundsatzfragen die Konflikte aufbrechen, die Wagenknecht jetzt öffentlich benennt, stellt sich die entscheidende Frage: Was soll diese Regierung eigentlich gemeinsam durchsetzen? Eine AfD, die endlich mitregieren darf, dafür aber zentrale Teile ihres Profils an der Garderobe abgeben muss, hätte wenig gewonnen. Wagenknecht wiederum wird das BSW kaum zu einer konservativen Partei umformen.

Wer schon von einer AfD-BSW-Regierung in Sachsen-Anhalt träumt, sollte deshalb weniger auf die Mandatsarithmetik und stärker auf die Inhalte schauen. Wagenknechts Aussagen sind ein Realitätstest. Sinnvoller könnte zunächst eine parlamentarische Zusammenarbeit dort sein, wo wirkliche Übereinstimmung besteht: wechselnde Mehrheiten statt einer Koalition um jeden Preis. So ließe sich die Brandmauer durchbrechen, ohne dass die AfD ausgerechnet jene Positionen aufgeben müsste, für die ein erheblicher Teil ihrer Wähler sie gewählt hat. Denn das Ende der Brandmauer wäre ein politischer Einschnitt. Zum Pyrrhussieg würde es, wenn anschließend zwar AfD-Minister am Kabinettstisch sitzen, in den entscheidenden Fragen aber fatale BSW-Politik gemacht wird.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.