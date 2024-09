Begnadete Ampelpolitik: Man muss sie einfach nur besser erklären!

Die führenden Köpfe von SPD und insbesondere den Grünen sind wahre Visionäre. Das waren sie in der Vergangenheit, das sind sie gegenwärtig und das werden sie auch noch in Zukunft sein. In ihren lila Haarschöpfe tragenden Kürbissen reifte während langer meditativer und innovativer „Brainstorming“-Nachtsitzungen ein unvergleichlicher, revolutionärer und lebensbejahender Entwurf der Gesellschaft der Zukunft. Zugegeben: Ein paar Kräuter vom bevorzugten afghanischen Gewürzhändler des Vertrauens im Park um die Ecke hatten auch ihren Anteil daran.

Das schmälert jedoch grundsätzlich nicht die intellektuelle Brillanz und das weitblickende, tiefe Weltverständnis der beteiligten Schulabbrecher! Allein, der kurzsichtige, engstirnige, schlechtgelaunte und fortschrittsfeindliche deutsche Wähler versteht all das nicht. Die Genialität der politischen Erkenntnisse lässt sich ihm schwer vermitteln. Da muss dringend Abhilfe her!

Erklären, erklären und nochmals erklären!

In den Besprechungszimmern der PR-Agenturen unserer rot-grünen Torbens-im-Glück ist man daher zu der Einsicht gelangt, dass eines viel besser kommuniziert werden muss: Die superbe Politik der Ampel ist unfehlbar – ähnlich der Führung der katholischen Kirche durch den Herrn mit den roten Schuhen. Linke Parteien und dem Bolschewismus nahestehenden Kirchen werden nämlich bekanntlich von Gott (dem mit den Hufen und Hörnern) gelenkt und wissen daher „ex cathedra“ alles ganz genau und selbstverständlich viel besser als alle anderen!

Es gab nur leider in der Vergangenheit gewichtige Versäumnisse und Pannen beim Bemühen, dem einfältigen und in der Gegenwart festhängenden deutschen Wahlurnenbestücker die entworfenen güldenen Zukunftsträume zu erklären. Aufgrund der “drei B’s” also – Ball, Bier, “Bild” – hat der nämlich überhaupt keine Neigung, über 15-Minuten-Städte und die zukünftige Form der „Wohnhaft“ nachzudenken.

Der tanzende Erklärbär und andere Meisterleistungen

Folgende Taktik wurde daher ausgearbeitet und beschlossen: Angepasst an den intellektuellen Horizont der grün-roten Jungwähler wird es fortan eine Gruppe juveniler, bewegungsbegnadigter Zappel-Kevins und -Kevinen geben, die auf TikTok in kurzen und prägnanten Videos linke Politik tanzend erklären werden. Dafür geeignete Protagonisten sind bereits aus Parteikreisen gecastet und verpflichtet worden; schließlich finden sich kreissägenverunfallte Bandschleifmaschinengesichter und Damen mit einer Physiognomie ähnlich der des Barons Wladimir Harkonnen aus dem Roman “Der Wüstenplanet“ in linken Kreisen zuhauf. Als Tanzcoach wurden ehemalige Walldorfschüler verpflichtet, die politische Sachverhalte in eurythmische Bewegungen übersetzen.

Da sich einige Bildungsabstinenzler dieser linksgrünen TikTok-Streetdance-Gruppe aber eher linkisch-zuckend denn geschmeidig tanzend bewegen und zudem gewisse Körperfülle-Prachtexemplare unter ihnen den Antigravitations-Kraftfelder erzeugenden Suspensoren-Gurt des besagten bösen Barons leider nicht nutzen können, soll zusätzlich auch noch eine weitere verbale Erklärungsinitiative hinzukommen.

Inhalte auf Trampolinspringer-Deutsch vermitteln

In den Thin-Ttanks der CO2-Eliminierungssekten wurden bereits Übersetzungsteams gebildet, die – nach ausgiebigen Befragungen des elastannetzhüpfenden Politikwunders im Außenamt – Übersetzungshilfen “Deutsch-Trampolinspringer / Trampolinspringer-Deutsch” anfertigen. Komplexe Sachverhalte mit schwierigen Fremdwörtern und zahlreiche Phoneme der deutschen Sprache, die beim Aussprechen Schwierigkeiten mit sich bringen könnten, werden hierbei in einen gefälligen Vorschulkindersprech mit Anleihen aus der Primatensprache und der Vogelkunde überführt.

Nie mehr wird der Wähler solche Floskeln hören müssen wie “da muss man differenzieren”, “da können wir nichts machen, weil es europarechtlich nicht geht”, “das ist rassistisch und xenophob” oder, auch immer gerne genommen, “wenn das nicht gemacht wird, dann ist dies nicht mehr mein Deutschland”. Politik erklärt in Trampolinspringerdeutsch bedeutet fragende Gesichter beim Zuhörer und die späte, aber tiefe Einsicht, dass die ganze Sachlage wirklich zu schwer ist, um sie verstehen zu können.

Den Wählerwunsch nach Verstehen abhaken

Nach einem medialen Dauerfeuer an jedem Wochentag in irgendwelchen Talkshows mit ästhetischen Tanzvorführungen und stundenlange Erläuterungen in dem neu erdachten Politikerdeutsch wird dem Wähler binnen kürzester Zeit somit jeder Wunsch nach Klarheit im Handeln der politischen Akteure vergangen sein.

Alleine damit er unter der Woche seine Ruhe hat und von dieser neuen Form von Bildungsfernsehen verschont bleibt, wird er künftig bereitwillig alles tun – und künftig auch bereits vorausgefüllte Wahlzettel bei der nächsten Wahl demokratisch legitimieren, indem er sie einfach in seinem zuständigen Wahlbüro abgibt. Dann endlich hat der Michel seine Ruhe und kann weiter ungestört den oben genannten “drei B’s” zur Niederhaltung des Volkes frönen.