Bei den Ukraine-Friedensverhandlungen spielt Europa keine Rolle – Gott sei Dank!

Ob ein greifbar naher Friedensschluss in der Ukraine im nächsten Anlauf nun gelingt oder ob dafür noch mehrere zähe Rückschläge und erneute Verhandlungsrunden nötig sein werden, eines ist sicher: Die EU hat als diplomatische Kraft ausgespielt und sich mit ihrer auf unversöhnlichen antirussischen Politik und Eskalationsneigung als Friedensmacht dauerhaft disqualifiziert als Verhandlungspartner. Ob wir dafür Gott danken müssen, sei dahingestellt – aber vielleicht hat er sich gedacht, dass Kriegstreiber an einem Tisch, an dem über Frieden verhandelt wird, nichts zu suchen haben. In diesem Fall wären Gottes Wege dann doch ergründlich.

Europa, das aufgrund totalversagender Politiker an der Spitze des zunehmend autokratischen Systems seine Wirtschaft an die Wand gefahren und seine Gesellschaft eliteinstruiert gespalten hat, setzt jetzt auf Kriegswirtschaft. Sabiene Jahn schreibt am 4. Dezember 2025 in einem äußerst treffenden, aufschlussreichen und brillant schlussfolgernden Beitrag mit dem Titel „Ukrainischer General wird zum Instrument für einen endlosen Krieg“ dazu: “Während die wirtschaftliche Militarisierung voranschreitet, findet parallel ein politisch-administrativer Umbau statt. Der ‚Operationsplan Deutschland‘, den das ‚Wall Street Journal‘ als geheimen deutschen Plan für einen möglichen Krieg mit Russland beschreibt, hebt die Grenzen zwischen Militär, Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf. Behörden, Logistik, Häfen, Polizei, Medien und Unternehmen sollen Teil einer gesamtgesellschaftlichen Kriegsstruktur werden – eine Mobilmachung ohne Kriegserklärung, aber mit allen Merkmalen einer ‚Vorkriegsordnung‘. Gleichzeitig ignorieren europäische Regierungen seit Monaten die russischen Angebote schriftlicher Nichtangriffsgarantien, weil ein Wegfall des Bedrohungsnarrativs den gesamten innenpolitischen Umbau delegitimieren würde.”

Zu Glück können die Bürger noch lachen

In meinen Augen setzen Entscheider in Europa mit ihrer Ankurbelung der Kriegswirtschaft mittel- und langfristig den Wohlstand und das Leben ihrer Bürger aufs Spiel, um ihre massiven eigenen Fehler – basierend auf Unfähigkeit, Dummheit, Selbstüberschätzung, Selbstgerechtigkeit sowie Machtgier und Sesselerhalt – zu vertuschen. Insofern ist es lachhaft, wenn Politiker wie der zwar sympathisch wirkende, aber ganz anders daherredende SPD-Bundestagsfraktionschef Dr. Matthias Miersch (SPD) fordern, dass über Minister nicht mehr gelacht werden soll. Mal ganz ehrlich: Soll der längst entmachtete Souverän – das Volk, dem Minister eigentlich dienen sollten – über seine eigenen Bediensteten lieber weinen? Oder man denke an Nancy Faeser (SPD), die in ihrer Funktion als Bundesinnenministerin von einer “Delegitimierung des Staates” sprach, dessen zumindest auf dem Papier existierende demokratische Ordnung sie selbst mit Füßen trat: Sollen wir über solche haarsträübenden Fehlbesetzungen höchster Ämter Tränen vergießen, statt laut loszulachen?

Seien Sie, Herr Miersch, lieber froh, dass die Menschen überhaupt noch lachen! Narrative wie die Behauptung, Russland hege aggressive Absichten gegen Europa sind eben nun mal “lächerlich” – was immer breiteren Bevölkerungsschichten nach und nach bewusst wird. Diese alberne Feindbildpropaganda kann man nur noch mit Humor (besser Galgenhumor) nehmen, solange man noch kann! Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht – trotz der offensichtlichen Einfältigkeit, trotz all der Arroganz, Machtgier und Selbstgerechtigkeit der Verursacher dieses Treppenwitzes, dass Putin ernsthaft einen Angriff auf die NATO plane.

Abstoßendes Spiel

Ein aus vorgeblichen Volksvertretern bestehendes Parlament, das längst aufgehört hat, die Interessen des Volkes zu vertreten und das vor fünf Jahren, in Coronazeiten, durch seine Entscheidungen die eigene Bevölkerung – wissentlich und willentlich – massiv geschädigt hat (sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich): Dieser deutsche Bundestag ist nun mehrheitlich drauf und dran, sein Volk in einen Krieg hineinzumanövrieren; die Worte „Nie wieder“ sind bei den verantwortlichen Parteien offenbar vergessen und verhallt. Dieses Parlament schickt Milliarden an Steuergeldern in die Ukraine, um einen von a priori niemals gegen eine atomare Supermacht gewinnbaren Krieg weiter zu verlängern, während es gleichzeitig um jeden Euro Rente für die eigenen Bürger feilscht. Abgeordnete, die dieses abstoßende Spiel mitspielen, haben jede moralische Autorität verloren. Überhaupt besteht die demokratische Legitimation des Bundestages Parlaments nur noch als formaler Rest – eine Fassade, die den Anspruch der Volkssouveränität simuliert, ohne ihn noch zu erfüllen.

Die Kabarettistin Monika Gruber bringt mit ihrem Programm „Wenn der Russe kommt“, einem wahren Glanzstück deutscher Kabarettkunst, die ganze Lächerlichkeit des Regierungsnarrativs über den „bösen, aggressiven Russen“ äußerst humorvoll auf den Punkt. Sie witzelt darin unter anderem Wenn der Russe 2029 tatsächlich kommt, trifft er nur auf Messerverbotszonen, Tempo 20, Lärmschutz, Homeoffice-Soldaten und Finn-Emil mit blauem Dutt. Köstlich! Für jeden, der mal wieder herzlich lachen möchte, ist dieser Clip ein absolutes Muss. Ich jedenfalls habe mich geschüttelt vor Lachen ob dieser humorvoll präsentierten, satirischen Pointen mit einem so wahren Kern. Derweil versucht sich die europäische, bürgerfeindliche Machtclique jedoch unbeirrt und mit allen Mitteln, gegen hegemoniale Veränderungen in der Welt zu wehren – und sie scheint in ihrem Wahn nicht mehr zu stoppen zu sein.

Märchenlogik: Warum sollte Putin bis 2029 warten?

Die Schwester des Politikers Gregor Gysi, Gabriele Gysi, stellt in ihrem neuen Buch „Deutschland wird ohne Frieden nicht überleben“ Fragen aus vornehmlich ostdeutscher Sicht zum Gebaren europäischer Politiker. Hier eine denkwürdige Passus aus diesem bemerkenswerten Buch: „Falls wir vom Krieg des Alltags nicht völlig erschöpft sind, schlagen die Kriege verteilt um den Erdball auf unsere Gehirne ein. Unablässig werden Stellungnahmen in die Welt gebrüllt, werden Gelder und Waffen um die Erde geschoben. Gibt es da Zeit, nachzudenken, zurückzuschauen, Konfliktlösungen statt Konfrontation zu suchen?“ Diesen berechtigten Gedanken im Hinterkopf fragt man sich zunehmend: Was, bitte, veranlasst an sich vernunftbegabte und intelligente Menschen – wohlgemerkt Regierungsmitglieder – zu der Behauptung, der Russe stünde 2029 vor der Türe? Wie irre ist eine solche Prognose? Na klar; der „Berserker“ Putin ist natürlich so fair, noch so lange zu warten, bis sich Europa aufgerüstet hat und den Kampf gegen ihn in diesem ominösen Jahr 2029 aufnehmen kann… welch ein Schwachsinn! Und ist diese Aussage das abstrus aus der Luft gegriffene Regierungsnarrativ der Koalition der europäischen Kriegswilligen. Warum schickt Putin nicht gleich jetzt seine Oreschniks, solange sich Europa noch nicht ausreichend wehren kann, wenn er tatsächlich Eroberungsgelüste hätte und so aggressiv gegen Europa eingestellt wäre? Und Atomwaffen spielen bei all diesen Überlegungen und paranoiden Prognosen anscheinend überhaupt keine Rolle mehr, hier wird einfach so getan, als sei das Prinzip der Abschreckung obsolet.

Am 28. Oktober 2025 erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, Russland sei bereit, eine Nichtangriffsgarantie für EU- und NATO-Staaten zu geben. Er sagte: „Wir haben mehrmals gesagt, dass wir nicht die Absicht hatten und haben, irgendein derzeitiges NATO- oder EU-Mitglied anzugreifen.“ Aber selbst wenn doch: Was bitte fänden die Russen denn hier in Deutschland Lohnendes vor (neben den von Monika Gruber berechtigt ins Lächerliche gezogenen Messerverbotszonen, Tempo 20, Lärmschutz, Homeoffice-Soldaten und Finn-Emil mit blauem Dutt)? Bodenschätze? Agrarflächen?

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Hat „der Russe“ davon nicht mehr als genug? Und hat er davon nicht Europa und Deutschland reichlich abgegeben, bevor die unter der Fuchtel der USA stehende NATO – spätestens seit dem Euromaidan – einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit mittlerweile unzähligen Toten provoziert oder zumindest in Kauf genommen hat? Oder will „der Russe“ vielleicht die deutschen Staatschulden übernehmen, die von Wendehalskanzler Merz & Co zu einem über Deutschland schwebenden Damoklesschwert aufgebaut wurden? Oder will “der Russe” all die Millionen europäischen Muslime mitannektieren, damit er sich künftig mit islamistischen Anschlägen und Terrorgefahr herumärgern darf? Was also sollte Russland hier “erobern” wollen?

Das, was die Regierung über Russland erzählt, sind schlicht und ergreifend Fake-News, die von den Propagandaorganen, den narrativtreuen, ihrem Auftrag einer objektiven und neutralen Berichterstattung nicht mehr gerecht werdenden Mainstreammedien in unverantwortlicher Weise verbreitet werden. Medien, deren Journalisten Angst dem Wegfall ihrer sicheren Jobs haben müssen, wenn sie der Regierung nicht nach dem Mund reden. Die meisten Mainstreammedien beschreiben Politik nicht mehr, sondern steuern das Volk in die von den politischen Erzählern und Schauspielern gewünschte Richtung – und momentan weist sie in Richtung Abgrund. Immerhin aber gilt: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Also – runter von der gemütlichen Couch und aktiv etwas getan gegen diese vermaledeite Kriegstreiberei!

Ethisch minderbemittelte Protagonisten

Für jeden Klardenker – den es von den Feinden der Demokratie mit ausgeklügelten Manipulationstechniken in „unserer Demokratie“ mundtot zu machen gilt – steht fest: Es gibt keine kurz- oder mittelfristige Kriegsgefahr – und wenn doch, dann geht sie zweifelsohne vom „Wertewesten“ und definitiv nicht von Russland aus. Aber selbstverständlich darf Europa nicht mit dem Krieg beginnen, wenn es den Rückhalt der oftmals noch im Dunkeln tappenden Bevölkerung nicht verlieren möchte. Deswegen wird Russland zu einem möglichen, dann als “Aggression” ausgelegten ersten Schritt bewusst provoziert. Ich hoffe, dass Russland – unter anderem repräsentiert durch Wladimir Putin und Sergej Lawrow, Politiker, die politikstrategisch und taktisch ihren europäischen Amtskollegen um Längen voraus sind – diese offensichtliche Falle erkennt. Denn nicht wer den ersten Schritt macht ist der Aggressor, sondern wer zu diesem ersten Schritt zwingt, erkannte schon der italienische Staatsmann Niccoló Machiavelli vor rund 500 Jahren – und das ist derzeit nicht Russland, sondern der europäische „Wertewesten“, der – wie schon in vergangener, angeblich „nie wieder“-kehrender Zeit – seine Kriegswirtschaft ankurbelt.

Die Ergebnisse dieser verantwortungslosen Kriegstreiberei ethisch minderbemittelter Protagonisten aus der europäischen Vergangenheit sind der Menschheit bekannt – geschichtsvergessene Ewiggestrige wie Roderich Kiesewetter einmal ausgenommen, oder auch geistig Umnachtete wie Giuseppe Cavo Dragone, der aktuelle Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, der gerade erst äußerte, die NATO könne in Reaktion auf hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe, Sabotage, Drohnen et cetera auch über eine aggressivere, „proaktive“ Haltung nachdenken. Dragone ließ bewusst offen, ob dies womöglich auch einen Präventivschlag einschließen könnte.

Russland bleibt erstaunlich besonnen

Russland bleibt trotz all des Säbelrassens des offiziellen “Verteidigungsbündnisses“ NATO erstaunlich besonnen. Auf einer Pressekonferenz in Kirgisien sagte Putin vor kurzem: „Russland wird Europa nicht angreifen – das ist absolut lächerlich”, und erklärte: “Das ist eine Lüge!“ Russland habe “keinerlei aggressive Pläne gegenüber Europa“. Putin sprach weiter von “Menschen, die gegen uns sind” und von “Gaunern, die vielleicht der Rüstungsindustrie dienen”. Dem kann man nur zustimmen! Meines Erachtens kann ein Selbstdenker jedes obige Wort von Putin unterschreiben, gleichgültig, was man sonst von ihm hält. Am 2. Dezember warnte Putin dann: „Wir haben nicht die Absicht, Krieg gegen Europa zu führen, aber wenn Europa dies will und damit beginnt, sind wir ab sofort bereit.“ Und er erinnerte die von allen guten Geistern verlassenen westlichen Eskalationspolitiker daran, dass wir immer noch im Atomzeitalter leben: „Wenn Europa beschließt, gegen Russland in den Krieg zu ziehen und tatsächlich einen Krieg beginnt, könnte sehr schnell eine Situation entstehen, in der Moskau einfach niemanden hat, mit dem es verhandeln kann.“ Natürlich interpretierten die hoffnungs verblendeten, selbstherrlichen, ihre mentalen Fähigkeiten weit überschätzenden und mit dem Leben der eigenen Bürger spielenden europäischen Politmarionetten auch diese Sätze als Kriegsdrohung Putins – und ließen sich in ihrer Verbohrtheit von den Worten des russischen Präsidenten nicht beeindrucken. Das haben Narzissten so an sich.

Der russische Chefunterhändler Kirill Dimitrijew reagierte via X auf einen „Spiegel“-Bericht über die Mitschrift einer Krisenschaltung, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnahm und in der Merz zu Selenskyj über die US-Unterhändler gesagt haben soll: “Sie spielen Spielchen, sowohl mit euch als auch mit uns„, wie folgt: „Lieber Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel…Sie haben sich durch Kriegstreiberei, die Torpedierung des Friedens, unrealistische Vorschläge, den Selbstmord der westlichen Zivilisation, Migration und dickköpfige Dummheit selbst disqualifiziert!“ Dem ist leider nichts hinzuzufügen.