Bei solchen „Gefährdern“ greifen sie durch: Lufthansa verweigert Ex-Metro-Boss Boarding – nach Wutausbruch über BER-Chaos

Deutschlands Ordnungskräfte und die seit 2015 landesweit zur absoluten Boombranche reüssierten Sicherheitsdienste können zwar zehntausende Messerangriffe jährlich nicht abwehren, dulden es, dass U- und S-Bahnen sowie Bahnhöfe zu Hochrisikozonen werden, vermögen es nicht, Weihnachtsmarktattentate zu verhindern und lassen über Deutschlands Grenzen weiterhin Gefährder und potentielle Terroristen in unbekannter Zahl eindringen. Dafür sind sie ganz vorne mit dabei, wenn es um PR-trächtige Symbolhandlungen und markierte “Härte” gegen einheimische Bürger geht, denen angesichts des dysfunktionalen Zustands von Infrastruktur und Alltagsorganisation in diesem Land einmal der Kragen platzt. Hier wird dann umso härter durchgegriffen.

So haben den ehemaligen Metro-Chef und derzeitigen Bilfinger-Aufsichtsratsvorsitzenden Eckard Cordes diese Woche ein paar kritische Worte über den Berliner Flughafen (BER) am Donnerstag die Weiterreise nach München gekostet: Als sich der Einstig in das Flugzeug wegen eines angeblichen Gewitters immer weiter verzögerte – wobei nach dem Eindruck von Zeugen eher die für den BER üblichen Verspätungen und Organisationsmängel der Grund waren –, platzte Cordes der Kragen. Wütend schimpfte er über die Verzögerung, wobei ihm die Formulierung entfuhr, der Hauptstadtflughafen sei so schlecht, dass man sich manchmal wünsche, er würde “besser in die Luft gesprengt und neugebaut” werden.

„Unruly Passenger”

Das Wörtchen “sprengen” reichte in diesem Fall offenbar aus, um beflissenes und übereifriges Personal, das zwar nicht für reibungslose Einhaltung der Einstiegsprozedur und Pünktlichkeit sorgen kann, dafür aber mit Ohren wie Radarschüsseln auf Trigger-Begriffe achtet, auf den Plan zu rufen. Kaum war Cordes‘ unbeherrschte Verwünschung (mit der er wohl zahllosen anderen Passagieren und Kritikern, die bereits ihre Erfahrungen mit dem BER gemacht haben, aus der Seele sprach) dem überempfindlichen Lufthansa-Pilot seines gebuchten Fluges zugetragen worden, nahm dieser sie zum Anlass, dem 74-Jährigen theatralisch den Zutritt zum Flugzeug zu verwehren und ihn als „unruly passenger“ (“störenden Passagier”) einzustufen. Der Grund sei Cordes‘ Wortwahl in Verbindung mit “Sprengstoff” oder “Bombe”, so der “heroische” Kapitän.

Dabei hatten Cordes – und auch andere Passagiere – zunächst lediglich darauf hingewiesen, dass es das angebliche Gewitter, das der Pilot als Grund für die Verzögerung beim Ausstieg der sich noch in der Maschine befindenden Fluggäste genannt hatte, gar nicht gab. Cordes polterte dann los, dies sei typisch für seine Erlebnisse am Berliner Flughafen. Anschließend fielen die verhängnisvollen Worte über Sprengung und Neubau. Obwohl der Kontext des Begriffs “Sprengung” hier also ein völlig anderer war als bei Terror- oder Bombendrohungen, und sich auch gar nicht auf das Flugzeug bezog, informierte das Personal wegen dieser Lächerlichkeit den Piloten.

Trotz Vielflieger-Status wie ein Terrorist behandelt

Damit nicht genug, rückte sogar die Polizei an. „Der Pilot hat dann entschieden, dass er Herrn Cordes auf diesem Flug nicht mitnehmen werde. Diese Entscheidung wurde von Herrn Cordes kritisiert, der gegenüber dem Piloten zwar dessen Entscheidung zur Wetterlage akzeptierte, aber darum bat, seinen Punkt zu sehen, dass es draußen nach wie vor kein Gewitter gebe“, teilte ein Sprecher von Cordes mit. Dieser musste, behandelt wie ein Terrorist und Schwerverbrecher, schließlich per Mietwagen nach München reisen – und das, obwohl er den höchsten Vielflieger-Status der Lufthansa besitzt.

Der Flugkonzern erklärte ungerührt: „Fluggesellschaften können Passagieren die Beförderung verweigern oder ein Flugverbot aussprechen, wenn Sicherheit, Ordnung oder Vertragsbedingungen verletzt werden – etwa bei aggressivem Verhalten. Es handelt sich stets um eine sorgfältige juristische Einzelfallprüfung, die unter besonderen Umständen auch zu einem Hausverbot oder sehr selten zu einem Statusentzug führen kann“, erklärte ein Lufthansa-Sprecher. Man fragt sich, welche Kommunikationsdummies und empathielosen Mitarbeiter hier am Werk sind, wenn wegen eines offensichtlichen Scherzes, der einer Stresssituation und nachvollziehbarer Verärgerung geschuldet war, ein so hysterisches Spektakel veranstaltet wird.

Stattdessen Nachsicht bei aggressiven Arabern und Klima-Irren

Diese Farce zeigt die Doppelstandards in der Wahrnehmung und Behandlung von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen: Ein Spitzenmanager, noch dazu ein alter weißer Mann, wird wegen einer absoluten Nichtigkeit genüsslich vorgeführt, an ihm wird das “Durchgreifen” demonstriert, das bei realen Gefährdern und sich danebenbenehmenden Subjekten gleichzeitig hunderttausendfach ausbleibt, weil man sich nicht dem Verdacht des “Rassismus” oder “ethnischen Profilings” aussetzen will. Auch und gerade auf dem Luftweg werden weiterhin massenhaft Menschen ins Land geschafft, in deren Heimat Attentate und Bomben an der Tagesordnung sind und deren Drohungen, Flüche und sonstige Hassbekundungen aber achselzuckend hingenommen werden, zumal diese in der Regel ohnehin auf Arabisch oder anderen Fremdsprachen erfolgen – und hier hört man erstaunlicherweise nie etwas von solch hypersensiblen Mitarbeitern, die verdächtige Bemerkungen vor Abflug dem Cockpit melden, das daraufhin “unruly passengers” deklariert.

Auch die Klima-Irren, die mühelos auf Flughäfen vordringen konnten, um mit gemeingefährlichen Aktionen auf ihre idiotischen Anliegen aufmerksam zu machen, wurden stets mit Samthandschuhen angefasst – obwohl es sich bei ihrem Verhalten um schweren Landfriedensbruch handelt. Die wahren Gefahren werden wie immer ignoriert. Kontrollen und Flugverbote gibt es bei der üblichen Problemklientel nicht – aber an einem völlig unbescholtenen Vertreter der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Oberschicht arbeitet man sich dafür umso rigoroser ab und spielt sich als Hüter von Sicherheit und Manieren auf. Es ist der übliche deutsche Dachschaden.