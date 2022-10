Bei uns undenkbar: Generalabrechnung mit Corona und Impfwahn im britischen TV

Während in Deutschland Fernsehkomiker als „Impf-Nutten“ in Regierungsdiensten für wirkungslose und gefährliche Experimentalimpfungen trommeln, sind ihre britischen Kollegen ungleich freigeistiger, unabhängiger und rebellischer unterwegs: So vollzog nun der Komiker Mark Dolan der britischen Sender GB News eine Generalabrechnung mit dem Corona-Wahn, wie man sie in Deutschland höchstwahrscheinlich nie erleben wird. Dolan begann mit den Verunglimpfungen, denen sich Impfskeptiker von führenden Politikern und anderen einflussreichen Personen ausgesetzt sahen und sehen. Der US-Präsident habe von einer „Pandemie der Ungeimpften“ gesprochen. Andrew Neil, der frühere Vorstand von GB New, habe gefordert, Ungeimpfte zu bestrafen. Der Journalist Jeremy Vine habe, im übertragenen Sinne, gefordert, die Menschen festzuhalten und gewaltsam zu impfen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, den Dolan als „lächelnden Faschisten“ bezeichnete, habe Ungeimpfte als „Rassisten“ bezeichnet.

Dann verwies er auf die letztwöchige Anhörung im Europäischen Parlament, bei der die Präsidentin für internationale Entwicklungsmärkte des Impfstoffherstellers Pfizer, offen zugab, dass man die Corona-Impfstoffe niemals darauf getestet habe, ob sie überhaupt eine Übertragung des Virus verhindern würden. Die Behauptung der Behörden, man würde die Ausbreitung von Corona mit einer simplen Spritze stoppen, sei, so Dolan, eine „totale Lüge“ gewesen, und die PR-Formal „Lass dich impfen, um Oma zu schützen“, eine „historische Unwahrheit.“ Weltweit habe eine riesige Anzahl von Menschen schwere Nebenwirkungen erlitten.

„Blut an ihren Händen“

Etliche, wie die BBC-Moderatorin Lisa Shaw – eine gesunde Frau in den Vierzigern -, seien daran gestorben. Shaw, die diese Impfung statistisch gesehen, wie so viele, nie gebraucht habe, hätte sich gleichwohl trotzdem impfen lassen, in der Annahme, anderen damit zu helfen. Die „Verschwörungstheoretiker”, „Aluhut-Träger”, die sogenannten „Impfgegner” – die all diese Attribute zu Unrecht trügen, sondern lediglich für eine freie Wahl eingetreten seien – hätten mit ihrer Skepsis all die Zeit über richtig gelegen, daran gäbe es inzwischen nichts mehr zu rütteln.

Dolan erklärte, selbst dreifach geimpft zu sein, warf aber die Frage auf, ob dies wirklich nötig gewesen sei. Man werde die Politiker, Firmen, Prominenten und Fernsehärzte sicher nicht vergessen, die „uns unnötigerweise gezwungen“ hätten, uns impfen zu lassen. Sie alle hätten „Blut an ihren Händen“. Dolan schloss seine flammende Anklagerede mit den Worten: „Nie vergeben. Nie vergessen. Und: Nie wieder!“. Es wird wohl ein Traum bleiben, dass eine ähnliche Philippika auch einmal vor einem großen deutschen Fernsehpublikum verkündet wird, bei der all die Lauterbachs, Drostens, Montgomerys, Hirschhausens und die Masse an Politikern, Ärzten und Prominenten, die sich für diesen größten Medizinskandal aller Zeiten bereitwillig hergaben, mit ähnlich deutlichen Worten angeprangert werden. Stattdessen werden hierzulande die eisten, von den Medien geschützt, weiterhin ihr Unwesen treiben dürfen – und den Opfern dieser staatlich betriebenen Hysterie wird wohl niemals Gerechtigkeit widerfahren.