Beispiel Corona-Warn-App: Wie politische „Notlagen“ zum Geschäftsmodell wurden

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nur ein einziges Beispiel herauszugreifen, um zu zeigen, wie leicht es in diesem Land geworden ist, sich aus dem Staat zu bedienen. Nicht mit Waffengewalt, nicht mit anonymen Konten, nicht einmal mit echter Heimlichkeit – sondern ganz offen, ganz legal, ganz systemisch. Es geht dabei um ein simples Schema: Sonderfall, vorgegaukelte Eile, Ausschluss der Öffentlichkeit. Die perfekte Kombination, um Aufträge an Freunde zu verteilen, demokratische Kontrolle zu umgehen, und sich später elegant in die eigene Ernte einzukaufen. Das Beispiel handelt von der “Corona-Warn-App” und einem Beamten, der kurz nach Abschluss dieses Millionenprojekts die Seiten gewechselt hat. Und wenn Sie jetzt denken, das müsste doch Konsequenzen haben, dann darf ich Ihnen sagen: Nein, hat es nicht, und wird es auch nicht. Denn was in diesem Land fehlt, sind nicht Regeln. Es fehlen Gefängnistüren, die sich hinter den Verantwortlichen schließen.

Der Mann, die App, der Staat: Gottfried Ludewig, CDU. Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium. Zuständig für Digitalisierung und Innovation, und federführend bei der Auftragsvergabe der Corona-Warn-App. Keine Ausschreibung, kein Wettbewerb, kein Bieterverfahren. Stattdessen erhielten SAP und T-Systems im April 2020 direkt den Zuschlag – mitten in der “Ausnahmelage”, versteht sich. Zwölf Wochen später war die App live – und Ludewig verschwand aus dem Ministerium. Wenig später tauchte er bei T-Systems wieder auf. Zufall? Natürlich nicht. Aber juristisch unbedenklich. Denn Ludewig war „nur“ Beamter, nicht Minister, also nicht karenzpflichtig. Kein Gesetz wurde gebrochen – nur das Vertrauen in einen Staat, der vorgibt, für alle da zu sein, aber in Wirklichkeit eine Spielwiese für Netzwerkprofiteure geworden ist.

214 Millionen für nichts

Zahlen, die niemand mehr hören will: Eingeplant für die App waren 20 Millionen Euro Steuergeld. Geworden sind es am Ende über 214 Millionen, und davon schlugen allein 73 Millionen im Jahr 2022 zu Buche – also lange nach dem Höhepunkt der “Pandemie”. Was hat so viel gekostet? Angeblich Hotlines, Wartung, Updates, neue Module. Vor allem aber: Vertrag um Vertrag, still im Maschinenraum der Verwaltung beschlossen – ohne Debatte, ohne Öffentlichkeit. Die App, die angeblich Transparenz bringen sollte, wurde selbst zur Blackbox. Kosten pro gewarnter Infektion: über 18 Euro. In manchen Monaten warnte die App mehr vor sich selbst als vor realen Ansteckungen. Und was passiert heute mit der App? Nichts. Der Link zur offiziellen Website leitet mittlerweile auf eine Online-Pokerseite weiter. Ironie des Schicksals oder Symbol für das staatlich lizenzierte Glücksspiel mit unseren Steuergeldern?

Der Ausnahmezustand als Dauerlösung? Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, sondern ein Prototyp. Und Ludewig ist nicht der Einzige. Ursula von der Leyen hat dasselbe Modell in Brüssel perfektioniert: Milliardenverträge mit Pfizer per SMS, Waffenlieferungen ohne Ausschreibung, ein europäisches Wiederaufbauprogramm, das Milliarden umverteilt, ohne jede parlamentarische Kontrolle. Die Methode ist immer dieselbe: Ein Notfall wird ausgerufen, gerne auch mehrfach, Pandemie, Krieg, Klima, Migration. Dann ist plötzlich alles erlaubt. Debatten stören, Ausschreibungen verzögern, Öffentlichkeit gefährdet den Erfolg. Also entscheidet man im kleinen Kreis oder die Ursel sogar gerne ganz alleine, während draußen das moralische Megaphon läuft.

Die eigentliche Krankheit

Doch der eigentliche Skandal beginnt nach dem Notfall, wenn niemand mehr nachfragt, niemand ermittelt, niemand haftet. Kein Untersuchungsausschuss, kein Rechenschaftsbericht, kein Schuldeingeständnis. Nur das kollektive Vergessen. Wenn sich niemand mehr schämt: Warum ist das gefährlich? Weil es Nachahmer erzeugt. Weil Beamte, Ministerialräte, Funktionäre erkennen: Man kann es tun. Man kommt damit auch. Man kann sich in Krisen mit Aufträgen versorgen, und später die Seiten wechseln, ohne dass es irgendjemanden kümmert. Der Staat wird nicht mehr gehütet, er wird abgeerntet. Keine Kontrolle, keine Strafe, also auch kein Anreiz, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und solange niemand den Mut hat, aus solchen Beispielen Konsequenzen zu ziehen, werden sie sich wiederholen. Beim nächsten Impfstoff, beim nächsten Digitalprojekt, beim nächsten Krieg.

Die Corona-Warn-App war nie das Problem. Sie war nur das Symptom. Die eigentliche Krankheit ist ein Staat, der ausgerechnet im Ausnahmezustand seine Prinzipien aufgibt, und danach so tut, als sei nichts gewesen. In Wahrheit wird hier mit jeder Krise ein Stück Demokratie demontiert, nicht durch Bösartigkeit, sondern durch bequeme Selbstbedienung und das kollektive Wegsehen. Wenn wir diesen Mechanismus nicht unterbrechen, wird der Sonderfall zur neuen Regel.

Und das Versprechen des Rechtsstaats wird zur Fassade. Bitte mal darüber nachdenken, ob ihr dieses politische “Raubrittertum” weiter erdulden wollt ?