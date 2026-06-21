Bejubelte Unterwerfung: Uni Münster mit erster islamischer Fakultät Europas

Es ist ein unübersehbares, gleichwohl verleugnetes Symbol einer materiellen und geistigen Landnahme und beschleunigten religiösen “Umstrukturierung” des einstmals christlich geprägten aufgeklärten Abendlandes: Ab dem 1. Juli 2026 nimmt an der Universität Münster die erste eigenständige Islamisch-Theologische Fakultät in Deutschland – und nach den stolz wie Bolle herausgegeben Presseerklärungen der Universität: auch in Europa – ihre Arbeit auf. Acht Professuren, die Eingliederung in einen neuen „Campus der Theologien und Religionswissenschaften“ sowie eine der weltweit größten Spezialbibliotheken zum Thema Religion werden als die zentralen Merkmale dieser vermeintlichen kulturellen Errungenschaft gepriesen. Bereits seit 2012 bestand das Zentrum für Islamische Theologie in der westfälischen Universitätsstadt; nun wird selbiges zur vollwertigen Fakultät erhoben – mit deutlich mehr Autonomie, eigenen Promotions- und Habilitationsordnungen und erweiterten Ressourcen, sprich: mehr Budget (auch und vor allem aus Steuergeldern) und noch mehr politischer Aufwertung. Gründungsdekan ist der nicht unumstrittene Professor Mouhanad Khorchide. Die schwarzgrüne Landespolitik und die Vertreter des politischen Islam sowie des Klerus in der hierzulande akademisch bislang noch unterrepräsentierten Umma überschlagen sich schier vor Verzückung und Begeisterung.

Dass im Angesicht evidenter Fehlentwicklungen in Deutschland gewohnheitsmäßig Bremse mit Gaspedal verwechselt und die genau falschen Signale gesetzt werden, ist nichts Neues. Doch die Unverfrorenheit macht doch sprachlos, mit der die Politik die irreversible Verstetigung der islamischen Ausbreitung im Siedlungsgebiet Germanisten betreibt – während zugleich blanke Integrationsverweigerung und offensive Beanspruchung des öffentlichen Raums durch die “Religion des Friedens“ zu beobachten ist. Studien belegen, dass eine Mehrheit junger Muslime in Deutschland die Scharia dem Grundgesetz vorziehen oder ein Kalifat anstelle der Bundesrepublik wünschen. Hier nun auch noch die deutschen Hochschulen, jene großen Bildungsstätten der (im Islam nie vollzogenen) Aufklärung und abendländischer Bildung, zu Brückenköpfen der weiteren Islamisierung zu machen, grenzt an Wahnsinn.

Während Forschung und Lehre sparen müssen, wird in die Hochschulislamisierung investiert

Der Ausbau der Islampräsenz durch Errichtung der neuen Fakultät erfolgt außerdem just zu einem Zeitpunkt, in der das deutsche Bildungssystem massiv unter Druck steht: Schulen sind bundesweit überlastet, Sprachprobleme und Bildungsdefizit vor allem wegen muslimischer Schüler lähmen die Schulen, schwächen die Leistung und verunmöglichen Talentförderung. Immer mehr Gewalt seitens migrantischer Schüler und ihrer Eltern führen dazu, das es inzwischen immer weniger Lehrer gibt. Der Schätzungen gehen für das Schuljahr 2025/2026 von rund 35.000 unbesetzten Stellen aus – mit Prognosen von bis zu 76.000 fehlenden Lehrkräften bis 2035. Die Ausbildung neuer Pädagogen stockt, Klassen sind überfüllt, der Unterricht fällt aus. Immer mehr muslimische Jugendliche besuchen Koranschulen oder lassen sich privat von Moscheevereinen beschulen.

Gleichzeitig müssen Universitäten sparen: In Nordrhein-Westfalen, dem Standort Münster, sind ab 2026 Kürzungen der Hochschulgrundfinanzierung um über 100 Millionen Euro geplant. Forschung und Lehre in vielen Bereichen leiden unter den Einschnitten. Vor diesem Hintergrund wirkt die Schaffung einer neuen religiösen Großstruktur für den Islam wie eine klare Fehlpriorisierung – zumal christliche Traditionen, die das kulturelle und geistige Fundament Europas bilden, werden in Schulen, Universitäten und der öffentlichen Debatte zunehmend marginalisiert werden. Eigene nationale und kulturelle Identität gilt vielen als verdächtig oder rückständig, doch zugleich wird der Islam mit seiner strikten Trennung in Gläubige und Ungläubige wie auch in Geschlechter, die für ein mit dem Grundgesetz inkompatibles Gesellschaftsbild stehen, systematisch akademisch aufgewertet, politisch anerkannt und institutionell verankert. Die neue Fakultät ist ein weiteres abgehaktes Etappenziel, ein weiterer Baustein in diesem geplanten schleichenden Prozess. Die islamische Übernahme dieses Staates vollzieht sich schneller als gedacht – nicht durch laute Forderungen, sondern durch schrittweise staatlich geförderte Institutionalisierung.

Das Phantasma des “liberalen Islam”

Ein “Meilenstein für Integration” oder gar Bastion eines „aufgeklärten Islam in Europa“, als den naive Trottel und fehlgepolte Toleranzbesoffene sie feiern, ist die neue Münsteraner Fakultät garantiert nicht (zumal so etwas wie “aufgeklärter” oder “moderater Islam“ ohnehin ein Pleonasmus und Widerspruch in sich selbst ist, da es nur korantreue oder eben dem Prophetenwort untreue Muslime gibt). Die Förderung einer durch Massenzuwanderung und “Geburten-Dschihad“ künstlich stark gewachsenen Religion auf Kosten der Mehrheitsgesellschaft unter Zerstörung der eigenen historischen Wurzeln ist unter allen denkbaren Aspekten ein kulturelles Verbrechen. Das bedeutet nicht, dass Muslime hierzulande nicht leben und ihren Glauben praktizieren dürfen – doch Primat müssen das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Doch genau das ist in der Islamauslegung, die in den meisten Moscheen dieses Landes gepredigt wird, eben nicht der Fall oder zumindest zweifelhaft. Und daran ändert auch nicht eine neue Fakultät, die sich nach außen modern, tolerant und freiheitsliebend gibt, obwohl der Islam weder mit Moderne noch Toleranz dem individuellen Freiheitsgedanken kompatibel ist. Und daran ändert auch die Person des Dekans Khorchide nichts; der Islamwissenschaftler plädiert für (und schrieb Bücher über) für einen “liberalen“ Islam – ein Phantasma, das sich weltweit bis heute als reines Hirngespinst und frommes Wunschdenken erweist, wovon jährlich Hunderttausende zu Allahu-Akbar-Rufen abgeschlachtete Unschuldige zeugen.

Bloß in Deutschland glauben unverbesserliche Narren und blauäugige Bessermenschen in Politik, Feuilleton, Bildungs- und Kulturbetrieb unverbrüchlich daran, wer die Grenze zum bunttoleranten Deutschland überträte, streife die Sozialisation in vormittelalterlichen Stammesgesellschaften einer Wüstenregion ab und durchlaufe das, wofür die Europäer fünf blutige Jahrhunderte brauchten, in wenigen Tagen, um als nach Integration dürstender, grundrechtsbasierter und säkularer Musterbürger wiedergeboren zu werden. Die eigentlich Frage aber wird schon gar nicht mehr gestellt: Braucht Deutschland im Jahr 2026 wirklich eine staatlich finanzierte eigene Islam-Fakultät an einer altehrwürdigen geisteswissenschaftlichen Universität, und wäre es nicht sinnvoller und dringender, die Universitäten auf exzellente, ideologiefreie Wissenschaft, Innovation und die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte – vor allem Lehrer für unsere Schulen – zu konzentrieren, statt weiter in den Ausbau religiöser Strukturen zu investieren?