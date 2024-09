Belgiens “Heimspiel” gegen Israel: Eine Bankrotterklärung der Migrationsagenda

Nicht Deutschland, Frankreich oder Großbritannien sind die Länder, in denen die Islamisierung am weitesten fortgeschritten ist, sondern tatsächlich Belgien: Das Land hat wegen der islamischen Massenmigration de facto nur noch eingeschränkte Souveränität über sein eigenes Territorium. Auch deshalb musste Belgien sein Fußball-„Heimspiel“ gegen Israel am Freitag ausgerechnet im von den Brüsseler Eurokraten so gehassten Ungarn austragen. Nachdem Brüssel sich außerstande gesehen hatte, das Spiel auszutragen, hatten unter anderem auch Lüttich, Antwerpen und Brügge die Austragung abgelehnt, da sie die Sicherheit der israelischen Mannschaft, der Zuschauer, der Einwohner und der Einsatzkräfte aus Angst vor muslimischen Ausschreitungen nicht garantieren konnten.

Den Funktionären dämmerte indes selbst, welche Absurdität diese Entwicklung darstellt.„Ein Heimspiel sollte zu Hause, im eigenen Land, ausgetragen werden. Daher sind wir enttäuscht, dass keine Stadt die ‘Red Devils’ beherbergen kann. Wir starten mit einem Wermutstropfen in die Nations League, wollen aber sportlich gleich dabei sein“, jammerte Piet Vandendriessche, Geschäftsführer des belgischen Fußballverbandes RBFA.

Houellebecq’sche Zustände

Natürlich war dies die endgültige Bankrotterklärung eines von “Vielfalt“ endbereicherten EU-Landes vor den Folgen der Einwanderungspolitik, die in Deutschland weiterhin vorangetrieben wird. Schlimmer als in Michel Houellebecqs “Unterwerfung” bestimmen in Belgien inzwischen Muslime, welche Veranstaltungen dort noch stattfinden dürfen. Aber auch die gesamte EU steht einmal mehr als eine einzige Schande da – und das, während sich Ungarn (dem Brüssel aberwitzige Strafzahlungen in Höhe von 200 Millionen Euro und einer Million pro Tag aufgebürdet hat, weil es sich beharrlich weigert, mit illegalen Migranten geflutet zu werden) als einer der letzten Staaten Europas auf zunehmend verlorenem Posten behauptet, in dem noch nicht der Wahnsinn regiert.

Zudem unterhält das von Victor Orban regierte Land sehr gute Beziehungen zu Israel, weshalb der jüdische Staat seine Auswärtsspiele bevorzugt dort austrägt – und das weniger als 80 Jahre nach dem Holocaust. Es sind beschämende Zustände, die in Europa herrschen; zumindest der Westen des Kontinents hat sich durch die millionenfache muslimische Migration sein eigenes Grab geschaufelt. Der belgische Sieg im Spiel gegen Israel war daher auch und gerade ein historischer Schandfleck für ganz Europa.