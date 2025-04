Bendels-Urteilsbegründung belegt Angriff auf die Meinungsfreiheit – Staatswaltschaft legt sogar Berufung ein

Anfang April 2024 verurteilte das Amtsgericht Bamberg David Bendels, Chefredakteur des “Deutschland-Kurier”, wegen „Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ nach Paragraph 188 Strafgesetzbuch. Sein genaues „Vergehen“: Der “Deutschland-Kurier” hatte ein Meme basierend auf einem echten Foto von Innenministerin Nancy Faeser beim Holocaust-Gedenktag mit einem Schild („We Remember“) veröffentlicht, das satirisch zu „Ich hasse Meinungsfreiheit“ umgestaltet worden war. Nun liegt die Urteilsbegründung vor – und sie ist ein Schlag ins Gesicht der Pressefreiheit! Richter Martin Waschner schreibt: „Der Post ist nicht durch die Meinungs- und Kunstfreiheit des Art. 5 GG gedeckt.“ Warum? Weil das Meme eine „falsche Tatsachenbehauptung“ sei, die „das Vertrauen in die Integrität der Betroffenen untergrabe“.

Moment mal. Ein Meme soll die Republik gefährden? Satire, die jeder mit einem Funken Verstand als solche erkennt, wird als Straftat gewertet? Waschner behauptet, der „satirische oder künstlerische Charakter“ sei „dem unvoreingenommenen Betrachter nicht erkennbar“. Lächerlich.

Faesers Rache: Ein Meme, viele Strafanträge

Der Wahnsinn der Urteilsbegründung hat Methode. Er ist ein Teil von Faesers Feldzug gegen Widerspruch 2024 verhängte Bamberg mehrere Strafbefehle gegen Bendels, insgesamt 480 Tagessätze für drei Vergehen, alle auf Faesers Betreiben. Bendels legte Einspruch ein, und am 9. Mai 2025 geht’s weiter: Diesmal wegen eines Tweets, der einen AfD-Post von Maximilian Krah zitierte („Masseneinwanderung ist tödlich“). Die Staatsanwaltschaft sieht “Volksverhetzung” – und legte nun ebenfalls Berufung ein, weil ihr die sieben Monate Haft auf Bewährung zu “milde” erscheinen und nicht weit genug gehen. Faeser scheint entschlossen, jeden Kritiker mundtot zu machen.

„Der juristische und mediale Kampf um eines unserer wichtigsten Grundrechte geht also weiter – und zwar mit aller Entschlossenheit“, sagte Bendels gegenüber “Nius”. Respekt, David! Während Faeser die Meinungsfreiheit angreift, zeigt Bendels, wie man kämpft. Er geht in die nächste Instanz – und das ist ein Signal an uns alle. Bendels’ Kampf ist ein Weckruf. Und dass die politisierte Bamberger Staatsanwaltschaft im Fall des Memo-Urteils sogar noch auf Strafverschärfung dringt, zeigt, wie berechtigt und nötig sein Kampf ist.

Wenn Memes zu staatsfeindlichen Akten werden

Die Urteilsbegründung ist ein Offenbarungseid: Richter Waschner fürchtet, das Meme könne sich „im Internet auf unüberschaubare Weise verbreiten“. Ja, Herr Richterin, genau das nennt man Social Media! Memes sind keine Bomben, sondern Meinungen – oft bissig, oft überspitzt, aber immer frei! Doch Faeser und das Gericht sehen darin eine Bedrohung. Warum? Weil Satire entlarvt, was Faeser verschweigen will: eine Innenpolitik, die versagt. Statt Kriminalität zu bekämpfen, jagt sie Witze. Statt Grenzen zu sichern, sichert sie ihre Eitelkeit.

Faeser nutzt die Justiz als Waffe gegen Kritiker. Ein Meme als „falsche Tatsachenbehauptung“ zu werten, ist nicht nur absurd, sondern ein Angriff auf Artikel 5 des Grundgesetzes. Wenn Satire nicht mehr geschützt ist, was kommt als Nächstes? Dieser Prozess ist kein Ausrutscher, sondern ein Muster. Faeser liebt Kontrolle – ob durch das NetzDG, Überwachungsgesetze oder Strafanträge gegen Journalisten. Ihre Botschaft: Kritik ist unerwünscht, Spott verboten. Doch Demokratie lebt von Provokation, nicht von Unterwerfung. Die Urteilsbegründung entlarvt Faesers Demokratieverständnis: Wer sie verspottet, wird bestraft. Das ist nicht Stärke, das ist Schwäche. Während Deutschland mit realen Problemen kämpft, kämpft Faeser gegen Memes. Gut, dass die Frau Geschichte ist. Schlecht, dass ihr Nachfolger im Innenministerium keine Besserung verspricht.