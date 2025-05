Berlin: Warum es am 1. Mai keine linksextremen Krawalle mehr gibt

Die Walpurgisnacht zum 1. Mai war über Jahrzehnte in Berlin jene Nacht, in der linksextreme Gewalt, Hass und Umsturzpläne fröhlich Urständ feierten. Inzwischen ist davon nichts mehr übrig. Die einstigen Kreuzberger Kampfhandlungen sind nicht mehr nötig in einem Land, in dem die Antifa und ihre links-totalitären Mitläufer weitgehend die Regierung übernommen haben. Berlin in der Nacht auf den 1. Mai – das waren früher heftigste linksextreme Demonstrationen und Krawalle, vor allem in Kreuzberg. Doch nachdem die Randalierer zu „flanierenden Bürgern“ erklärt wurden und ganz Deutschland nun linksfaschistoid regiert wird, sind solche Kundgebungen nicht mehr nötig. Linksextremer Erster Mai ist im besten Deutschland aller Zeiten nun an 365 Tagen im Jahr.

Und so spricht die Berliner Polizei von der „friedlichsten Walpurgisnacht der letzten Jahre“. Der öffentlich-rechtliche Sender “Radio Berlin-Brandenburg” (RBB) meldet: „Die Berliner Polizei hat ein positives Fazit der Walpurgisnacht gezogen. Es sei der wohl friedlichste 30. April in den letzten Jahren gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf dem Portal X in der Nacht zu Donnerstag. Bis zum Morgen sei alles ruhig geblieben, bestätigte der Lagedienst der Polizei dem rbb.“

„Ganz Berlin hasst die CDU“?

Doch so ganz ohne Hass-Feiern wollte man auch an diesem 1. Mai nicht auskommen. Ganz zufällig begegnete ich gestern einer Demo, die unter dem vielsagenden Motto „My ass“ lief. Der RBB dazu: „Bei der Kundgebung schickten sie Argentiniens Präsidenten Javier Milei, der dem Land ein radikales Sparprogramm verordnet hat, das vor allem Arme trifft, US-Milliardär Elon Musk und den voraussichtlich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) symbolisch zum Mars. Sie hatten dazu eine Rakete gebastelt, auf der der Name der Demo stand: My Ass (mein Hintern).“ Und natürlich demonstrierten sie auch gegen “Hass und Hetze”. Aber sehen Sie selbst:

Es sind Rufe, die freilich ebenfalls bald verstummen werden – denn auch die CDU ist nur noch vordergründig eine Partei, die für Rechtstaat, Bürgerrechte und die demokratische Mitte steht. Ihr wahres Gesicht hat sie gerade mit der Ernennung von Karin Prien zur Bundesfamilienministern gezeigt. „Auch wir sind Antifa“ ist die Botschaft, die sie damit durchgeboostert denen zukommen lässt, die früher in der Nacht auf den 1. Mai immer wieder gezeigt haben, wozu sie fähig sind.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Philosophia Perennis.