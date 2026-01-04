Berliner Blackout: Überall fehlen Notstromaggregate und Hilfsgüter – vielleicht mal die Ukraine fragen?

Seit 2022 der Krieg in die Ukraine ausgebrochen ist, hat Deutschland nicht nur mit völlig unverantwortlichen astronomischen Geldsummen und der freimütigen Überlassung weiter Teile seiner eigenen militärischen Infrastruktur reagiert, sondern hat mit seiner bis heute anhaltenden “Whatever It Takes”- Politik die Zustände im eigenen Land für die eigene Bevölkerung dramatisch verschlechtert. Bis in die kleinsten Details hinein hat die pathologische, aus konditioniertem schlechten Erbgewissen gespeiste und an Masochismus grenzende Selbstaufopferungsmanie dazu geführt, dass die eigene Infrastruktur in Deutschland vor die Hunde geht, damit es anderen im Ausland (oder den von dort zu uns Gekommen) besser geht als uns selbst. Solange eitel Sonnenschein herrscht und der zwar längst brüchig gewordene, aber scheinbar intakte zivilisatorische Firnis noch irgendwie trägt, stört dies niemanden; doch es genügt dann eben schon der kleinste Nadelstich oder eine unerwartete Systemstörungen – wie nun der Brandanschlag von Teltow –, um den desolaten Grundzustand ans Licht zu bringen.
Genau das ist nun in Berlin passiert – auch wenn der Grund für den dortigen Blackout nicht (worauf man hätte als erstes wetten können) die unweigerliche, irgendwann zwingend eintretende Konsequenz der katastrophalen grünen Energiepolitik war, sondern offenbar ein linksextremistischer Terrorakt (und damit ebenfalls ein zum Teil vom Antifa-Linksstaat indirekt mitermöglichter Akt). Nun hapert es im betroffenen Südwesten Berlins überall an den Notfallvorkehrungen und technischen Hilfsgütern, die man jahrelang in grenzenlosem Gutmenschentum achtlos ins Ausland verschenkt hat — mit der größenwahnsinnigen Attitüde “bei uns braucht das eh nicht, kann hier ja nicht passieren”.
Für die Ukraine war immer genug da
So beklagen örtliche Hilfskräfte im apokalyptisch verdunkelten Berlin nach dem gestrigen großflächigen Stromausfall, der dank des hocheffizienten Berliner „Krisenmanagements“ frühestens in sechs Tagen behoben sein wird, dass akut LKW, Feldbetten und Stromerzeuger – vor allem Notstromaggregate – fehlen. Ironischerweise wurden jahrelang eben diese Dinge von der Bundesregierung – neben all den Waffen und Geldkoffern – immer wieder in erheblichen Stückzahlen gen Ukraine geschickt, etwa am 15. Februar 2023:
15. Februar 2023:
Die Bundesregierung liefert kostenfrei LKW, Feldbetten und Stromerzeuger in die Ukraine.
3. Januar 2026:
Beim #Blackout nach #Brandanschlag in #Berlin fehlen LKW, Feldbetten und Stromerzeuger. pic.twitter.com/TW2fLEsaHS
Doch für die eigene Bevölkerung fehlen diese nun. Dasselbe gilt für Stromgeneratoren; am 2. Dezember 2022 vermeldete das Bundesinnenministerium stolz und vom eigenen Pragmatismus beseelt, das Technische Hilfswerk habe 470 Generatoren in die Ukraine geliefert. Die Meldung dazu war – neben anderen ähnlichlautenden Dokumentationen der deutschen Hilfsbereitschaft für Andere – bis gestern noch im Netz abrufbar; heute dann, am 4. Januar, ist sie plötzlich gelöscht:
Wer sich noch immer daran stört, dass Berlin in der weitläufigen Einschätzung vor allem kritischer und alternativer Medien als Shithole bezeichnet wird, der wird dieser Tage durch die nackte Realität aufgeklärt: Wir nennen es deswegen Shithole, weil es genau das ist. Nicht der Stadt selbst wegen oder wegen ihrer Menschen – sondern wegen einer völlig unfähigen politischen Klasse, die diese Zustände sehenden Auges heraufbeschworen und mitermöglicht hat. Genau das passiert, wenn jahrelang gegen das eigene Volk regiert wird und wenn der Politik der Elementarbereich völlig am Arsch vorbeigeht. Das Verhalten von Kai Wegner, dem regierenden CDU-Bürgermeister, der nach jedem queerfeindlichen oder vermeintlich “rechtsextremen” Vorfall sogleich am Ort des Geschehens ist und Betroffenheit heuchelt, sich hier aber komplett in die Deckung zurückzog und erst nach einem Tag den Ernst der Lage im Südwesten seiner Stadt halbwegs realisierte, passt dazu wie die Faust aufs Auge.
ja – das ist eine gute Übung für die Zukunft der de-karbonisierten 15-Minuten-Stadt – Gratulation an die Regierung, die das organisiert hat und natürlich auch an die Berliner Wähler, da das so begeistert gewählt haben.
Nach dem erfolgreichen Experiment im Ahrtal mit der nun folgenden Abschaffung der Wahlen wird der Versuch der Zukunftsstadt im großen Maßstab in Berlin nachvollzogen.
Weiter so – meine Popcorn-Lager sind voll !
Ich bin schon gespannt, für welchen Flügel der Blockpartei sich die Berliner bei den nächsten Wahlen entscheiden – die Generika-Parteien SPD und CDU – oder bleiben sie bei dem grünen Original ?
Seid froh, dass nicht geplündert wurde… Sarkasmus aus
Es ist überall auf der Welt dasselbe mit diesen dreckigen Kommunisten. Alle anderen sind immer besser als wir. Wenn ein Volk Selbstwertgefühl hat, würden sie mit Baseballschlägern all diese absoluten Bastarde und Kabelsaboteure verprügeln, NGOs und diese Volksverräter, ZDF und ARD Capital Studios niederbrennen. Setze alle Linken dort unter den Muslimen ins Flugzeug oder auf ein Boot und zurück zu den Muslimenstan mit einem arabischen Tattoo auf dem Kopf, ich bin schwul und ich hasse Muslime. Krieg suchen, KRIEG BEKOMMEN!!
Wer als Eigenheimbesitzer kein Notstromaggregat hat für das Nötigste ist selber schuld. Ich hatte es mal versucht in einem Mehrfamilienhaus und das Ding in den Kellerfensterschacht gestellt. Leider wurden die Abgase in den Keller gedrückt. Also auf Akku 12 V umgestiegen. Dadurch ist die Kapazität leider nur gering. Bei einem Wandler auf 220 V ging es auch nicht so richtig. Alles zusammen doch sehr teuer. Also nur Einzellösungen für das Nötigste steht bereit.
Berlin eben, da trifft es kaum die Falschen. Links, weil blöd, ganz einfach. Um einen bekannten Einzelblogger zu zitieren, denen fehlt was im Gehirn. Deutschland dümpelt wie ein leckgeschlagener Tanker, der bei
einem der nächsten Unwetter komplett absäuft. Da braucht es keiner Bedrohung von außen, der Feind kommt von innen, sitzt längst auf der Brücke und am Ruder.
In der Ukraine wird schließlich auch „Unsere Demokratie“ verteidigt.
Da kann man schon mal ein paar Opfer bringen. (Ironie off)
Bedauerlicherweise werden die Politiker, die das zu verantworten haben
mit stoischer Beharrlichkeit immer wieder gewählt. 🤷♂️
Allein das „Kai aus der Kiste“ den Bürgermeister dort spielen darf,
lässt mich schwer ins Grübeln kommen.
Aber im Sommer gibt es dann wieder den Pride Month und die dazugehörigen
Straßenparties plus Regenbogenbeflaggung. Dann ist bestimmt alles wieder ganz schnell vergessen. 😉