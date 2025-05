Berliner Normalität: Kinder, Juden und Christen leben gefährlich

Drei Vorfälle, an einem ganz normalen Tag in Berlin: Ein Grundschüler wird von einem Mitschüler mittels Messer niedergestochen. An der Humboldt-Universität wird der Mord an zwei jungen Israelis durch Plakatierung bejubelt. Und auf offener Strasse wird ein 24-Jähriger krankenhausreif geprügelt, weil er sich als Christ geoutet hat. Folgen dieser drei Gewalttaten? Keine. Nichts – da normaler Alltag. Kein Aufschrei, kein “ARD extra”, keine Demonstration und schon gar keine Sondersitzung des Berliner Senats. Nur Wegsehen, Ignorieren und Schweigen. Sehen wir uns die drei Fälle näher an.

An einer Grundschule in Berlin-Spandau wird ein 11-jähriges Kind von seinem Mitschüler Alan-Said Ibrahim durch Messerstiche – einen davon in den Hals – lebensgefährlich verletzt. Der Schüler kann nur durch eine Notoperation gerettet werden. Niedergestochen wurde er, weil er kein Muslim war. Schuld an dieser Ungeheuerlichkeit sollen natürlich aber nicht nur der Täter sein und auch nicht die politisch Verantwortlichen der unkontrollierten Masseneinwanderung , sondern – und das ist das Absurde – die Teile der Mehrheitsgesellschaft, die nicht bereit sind, solche Entwicklungen kritiklos hinzunehmen. Denn aus Kritik, und sei sie noch so abwägend, vernünftig oder warnend, wird heute ganz schnell „Delegitimierung des Staates“.

Nennt man das Christenverfolgung?

Kurz nach der bestialischen Ermordung eines an der israelischen Botschaft angestellten Paares (26 und 28 Jahre alt) am jüdischen Museum in Washington – unter anderem durch Schüsse in den Rücken der bereits schwerverletzt am Boden kriechenden Frau (21 leere Patronenhülsen!) – tauchen an der Humboldt-Universität (HU) in Berlin Plakate mit dem Antlitz der Opfer unter dem roten Hamas-Dreieck und der Jubel-Message „Make Zionists Afraid“ auf. Das junge Paar wurde umgebracht, weil sie Israelis waren. Lautes Schweigen bei Hochschulleitung und Studierenden; die plakatierenden HU-Studenten haben nichts zu befürchten: Auch nach der vorangegangenen Zerstörung eines Hörsaals mit über 100.000 Euro Sachschaden durch “FreePalestine”- und Hamas-Anhänger gab es keine Exmatrikulation und keine Bestrafung.

In Berlin-Wedding wird ein 24-Jähriger von fünf (!) laut Medienberichten arabischstämmigen Männern zusammengeschlagen, nachdem er deren Frage, ob er Moslem sei, verneint und sich als Christ geoutet hatte. Nennt man das Christenverfolgung, was sich hier in Berlin ereignet? Und wie passt dies zusammen mit dem von den Grünen gerade im Senat eingebrachten Antrag, während des muslimischen Fastenmonats Ramadans die Straßen festlich zu beleuchten?

Zurück zur Normalität

Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken: Angenommen, drei Personen laufen durch Berlins Straßen, Plätze und Parks, einer mit einer Kippa auf dem Kopf, einer mit einer Kufiya (“Palästinensertuch”) als Halstuch und einer mit einem Kreuz als Halskette. Was wird ihnen wohl geschehen? Werden sich alle drei gleichermaßen unversehrt im öffentlichen Raum bewegen können – in einer Stadt, in der offiziell Religionsfreiheit garantiert ist und in der laut Einwohnerstatistik 19 Prozent bekennende Christen, 10 Prozent Muslime und 0,3 Prozent Juden sind? Oder werden sie gemessert, zusammengeschlagen oder lediglich gemobbt – und wer wohl von ihnen mit der höchsten und geringsten Wahrscheinlichkeit? Die Antwort kann sich jeder selbst geben.

Berlin muss wieder zu seiner früheren Normalität zurückfinden – zur Normalität einer einstmals friedlichen, lebenswerten, und weltoffenen Stadt, in der man sich frei, sicher und gefahrlos bewegen konnte. Und nicht nur Berlin, sondern Deutschland insgesamt.