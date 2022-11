Berliner Radfahrerin gestorben: Staat und Justiz machen gemeinsame Sache mit den Klimaterroristen

„Klimarettung” sticht Lebensrettung aus: Die Bewegung der „Letzten Generation“ hat ab heute nicht nur Kartoffelbrei und Tomatensuppe, sondern ganz offiziell Blut an ihren Händen. Die Radfahrerin, die am Montag im Berliner Bezirk Wilmersdorf unter einen Betonmischer geraten war, ist hirntot; zwar lag die Frau heute nachmittag zwar noch, entgegen anderslautenden Berichten, auf der Intensivstation, weil die lebenserhaltenden Geräte nicht abgeschaltet waren; doch klinisch ist sie bereits tot. Ihr Leben hätte wohl gerettet werden können, wenn die zu ihrem Unfall eilende Feuerwehrambulanz auf der Stadtautobahn A100 nicht von perversen Klima-Irren aufgehalten worden wäre, die sich auf der Straße festgeklebt und einen Stau provoziert hatten.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren würde – und garantiert wird es nicht der letzte Fall dieser Art gewesen sein, wenn nicht endlich fundamental gegen den Wahnsinn einer psychopathischen Sekte vorgegangen wird, wenn nicht Staat und Justiz endlich drastisch gegen diese Bewegung durchgreifen, die es schon viel zu weit treiben durfte. Anscheinend will die „Letzte Generation” austesten, wo bei Deutschen die Schwelle zur Selbstjustiz liegt – und sicher ist: Lange ist es nicht mehr bis dahin. Die Hemmschwelle, demnächst das Gaspedal einfach kräftig durchzudrücken, sinkt und sinkt – und das ist mehr als nachvollziehbar.

Kurzer Prozess

Es hätte niemals so weit kommen dürfen; von Anfang an hätte kurzer Prozess gemacht werden müssen – was im Rahmen unserer Rechtsordnung lange Haftstrafen und massive Schadenersatzzahlungen bedeutet. Besser: Bedeuten könnte und müsste. Jeder Autofahrer weiß, was ihm blüht, wenn er keine Rettungsgasse bildet und so die Rettung von Menschenleben verzögert, oder wie hart „Gaffer“ bestraft werden, die Notfalleinsätze behindern. Hier jedoch meinen dekadente verblendete Wohlstandskids und Zivilversager, unter Berufung auf vermeintlich höhere Ziele die öffentliche Ordnung mit Füßen treten zu können.

Stattdessen zeigten sich Kuschel-Richter voller Verständnis für die „Klimaziele“ und die „idealistischen” Absichten der sogenannten Aktivisten, verurteilten sie mit der vollen Milde des Rechtsstaats zu Witz-Strafen wie ein paar Sozialstunden und symbolischen Geldstrafen. Sie greifen dabei dieselbe wohlwollend-sympathisierende Grundhaltung auf, die den wissenschaftsfernen Alarmisten und Klimaspinnern seit Jahren von Politik und Talkshows entgegengebracht werden, die es möglich gemacht hat, dass linksextreme dezidierte Feinde unserer freiheitlichen Grundordnung wie die Klima-Gören Neubauer, Reemtsma & Konsortien in Talkshows oder Ministerien ein- und ausgehen dürfen.

Verroht und moralisch verkommen

Ab heute müssen diese alle sich der geistigen Komplizenschaft mit mutmaßlichen Totschlägern, wenn nicht Mördern bezichtigen lassen, indem sie Kriminelle verteidigen und supporten, die nicht mehr nur Kunstwerke, sondern auch Menschenleben für ihre Wahnvorstellungen über die Klinge springen lassen. Manche Twitter-Reaktionen auf die heutige Todesmeldung waren ähnlich verroht und moralisch verkommen wie die Rechtfertigungsversuche der „Letzten Generation” für ihren Klimaterror selbst: Zynisch hieß es da, die Frau sei durch einen Betonmischer, nicht durch die Klima-Kleber zu Tode gekommen. Und: Man betreibe keinen „Kuschelprotest”, es gehe „um Menschenleben” (!). Fakt ist: Die Frau, die in Berlin ihr Leben aushauchte, starb nicht am Klima, sondern am Klimawahn – weil „Klimaschützer“ ihre Retter aufhielten. Dasselbe Milieu, das noch vor einem Jahr Ungeimpfte von medizinischen Leistungen abschneiden wollten, weil sie Geimpften die Intensivbetten wegnehmen würden, und die nach harter Polizeigewalt gegen Corona-Demonstranten bettelten, die angebliche Krankenhauszufahrten blockierten, schaut nun gleichgültig weg und stellt jegliche Schuld oder Mitverantwortung der Klimablockierer in Frage.

Den Tätern, aber auch all ihren von den Medien abgefeierten Unterstützern gebührt dabei mindestens dieselbe gesellschaftliche Verachtung, die einst im vielzitierten „Kampf der 60 gegen 60 Millionen“ von der (damaligen) bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft der RAF entgegengebracht wurde. Stattdessen feiern Eliten und Politiker heute den verbrecherischen Aktivismus und loben diese grundpervertierte Form pseudoökologischen „Engagements”. Ein Staat, der diese Entwicklung zulässt, gleitet früher oder später in die Anarchie ab.