Linke Hauptstadt-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Wahlrecht für Ausländer und Geschichtsmärchen über den Wiederaufbau

Elif Eralp ist die Tochter türkischer Asylanten, welche als Spitzenkandidatin der Linken für die Abgeordnetenhauswahl 2026 in Berlin antritt. Auf dem Landesparteitag der Linken am Samstag in Berlin forderte sie unter anderem ein Wahlrecht für Menschen ohne die deutsche Staatsangehörigkeit. Desweiteren gab Sie das seit Jahren von Türken in die Welt gesetzte Märchen des Wiederaufbaus Deutschlands durch Migranten zum Besten: „Menschen mit Migrationsgeschichte machen fast die Hälfte der Berliner Bevölkerung aus und gehören nicht nur zum Stadtbild, sondern haben diese Stadt, wie alle anderen Städte Deutschlands, mit aufgebaut“, erklärte Eralp unter Bezugnahme auf die “Stadtbild”-Feststellungen des Bundeskanzlers, die im Oktober gerade bei den realitätsallergischen Linken für Empörung gesorgt hatte.
Hierzu ist zunächst noch einmal festzustellen, dass sämtliche Gastarbeiter-Anwerbeabkommen mit den Europäern nicht auf Betreiben Deutschlands, sondern auf Wunsch der jeweiligen Entsendeländer zustande kamen. Im Falle der Türkei geschah dies sogar gegen den Willen Deutschlands, rein aufgrund von politischem Druck der Türkei innerhalb der NATO und dem Bündnispartner USA. Vor allem ging es der türkischen Regierung darum, arbeits- und perspektivlose Personen aus strukturschwachen und unterentwickelten Regionen des Landes “loszuwerden“ und ins Ausland umzusiedeln, um die Türkei so innenpolitisch zu stabilisieren und so der NATO als zuverlässiger Bündnispartner erhalten zu bleiben. Wie bereits mehrfach an dieser Stelle thematisiert, wurde das entsprechende Abkommen daher auch nicht vom Bundesarbeits-, sondern vom Bundesaußenministerium (!) im Oktober 1961 abgeschlossen.
Volle Mitbestimmung für jeden Hergelaufenen
Da waren Deutschland und seine Städte vom eigenen Volk aber längst wieder aufgebaut; das sogenannte Wirtschaftswunder hatte seinen Höhepunkt 1955 erreicht und war damals schon so gut wie ausgelaufen. Entsprechende Berichte aus Mainstream-Medien sind in diesem Artikel verlinkt. In diesem Zusammenhang sei auch auf eine Studie des dänischen Finanzministeriums aus 2018 verwiesen: Diese ergab, dass die einzige Bevölkerungsgruppe, die in sämtlichen Altersgruppen durchgehend mehr vom Staat erhält, als sie beiträgt, jene der Migranten aus islamischen MENTAP-Ländern (“Middle East, North Afrika, Pakistan, Türkei”) ist. Als Juristin sollte Eralp das eigentlich wissen – doch sie ignoriert oder verschweigt es.
In der deutschen Linken und gerade in Berlin, wo die Linkspartei in besonderem Maße von Migranten und islamischen Interessengruppen dominiert wird, hat die Verbreitung von Geschichtsmythen seit langem Hochkonjunktur; sei es die Verleugnung der “Trümmerfrauen”, das genannte Gastarbeiter-Aufbaumärchen oder seit 2015 die Bereicherungs- und Fachkräftelüge, mit der ein kontrafaktisches Narrativ zementiert werden soll, wonach die Deutschen ohne ihre Zuwanderer einpacken könnten – weshalb man diesen nun sogar dann, wenn sie noch nicht turboeingebürgert sind, das Wahlrecht und volle politische Mitbestimmung übertragen will. Da unter den von Eralp genannten “Menschen mit Migrationsgeschichte“ auch eine beträchtliche – und weiter zunehmende – Zahl illegal und ohne Rechtsanspruch hierhergelangter Personen sind, bedeutet dass, dass jeder Hergelaufene die politischen Geschicke mitbestimmen dürfen soll. Ein weltweit wohl einzigartiger Vorgang, der nicht weniger bedeutet als die von Entmachtung des deutschen Volkes als grundgesetzlich verbriefter Souverän. Der Zweck hinter dieser Agenda ist nur allzu deutlich: Die weitere kulturelle Aushöhlung und “Überwindung” Deutschlands – und der unaufhaltsame Machtgewinn von immer mehr Muslimen.
18 Antworten
Eralp muss in jedem Fall verhindert werden. Diese Dame scheint im höchsten Maße entwurzelt und damit ungeeignet für politische Tätigkeiten überhaupt zu sein. Eralp hat nie begriffen, WO (wo = in Deutschland) sie lebt und hat nie und nimmer die deutsche Kultur und das Deutsch-Sein überhaupt in sich aufgesogen und für sich als Lebensweise ausgewählt. Eralp trägt noch mehr zur Chaotisierung der deutschen Gesellschaft bei. Sarrazin hat(te) recht.
Meine Fresse. Was laufen in Dummberlin nur für Idioten rum. Es ist nicht mehr auszuhalten. Bitte eine neue Mauer um diese Idiotenstadt. Eine Mauer sofort am ehemaligen „Grenzstreifen“, der pardiesisch auch als das „Grüne Band“ bezeichnet wird. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten, was dort in dieser Berliner Idiotenstadt für migrantische Birnen das Sagen haben und auch noch den Arsch mit der Handkante abgewischt bekommen.
Die Eralp wohne in Kreuzberg in einer normalen Wohnung. Wen wollen Sie nun einkesseln mittels neuer Mauer?
@Wahlrecht für Ausländer
haben die „Aufbautürken“ das nicht verdient ?
Alleine, wenn ich den Einsatz der Aufbaumigranten bei den Fluten sehe – Elbflut, Ahrtalflut und anderen Naturkatastrophen – da bin ich überzeugt, das das Wahlrecht wohlverdient ist !
Herr Müller, ich habe schon viel „Mist“ gelesen, aber was sie hier schreiben schlägt alles. Für Verträge mit anderen
Staaten ist und waren nach 45 schon immer Personen mit Hoheitsrechtlichen Befugnissen. Ansonsten nennt man
derartiges auch „Abkommen“ !
es wird schon … do guck na…merz gibt bald auf- kann weg…… dann machen wir das eben so, bevor neuwahlen kommen… ich will der lügenkanzler bleiben solange es geht…sch-merz lass nach !!!! legal illegal schießegal… pensionen sind wichtiger als das wählvolk ohne wert…
neuwahlen jetzt mit 51 %-afd – alles für deutsche bürger — alice erlöse uns von dem übel…
Um die Verblödung eines Teils der Bevölkerung wenigstens annähernd zu verstehen, reicht halt der Blick nach Berlin, wo solche durchgeknallten Figuren sogar demnächst den Posten als Oberbürgermeister inne haben könnten.
Wieso ist die Türkei eigentlich kein aufgebautes, fortschrittliches Land, wenn da unten die geballte Ladung an Kompetenz und Fachwissen haust?? Das Einzige was die können, ist quertreiben und kaputtmachen! In einem maroden Deutschland wie diesem müssen die Dritt- und Viertklassigen nur souverän genug auftreten, um dem Saftladen ihren Stempel aufzudrücken! Werdet endlich wach, damit es hinterher nicht wieder das „große Bereuen“ gibt!!
Als die „Linke“ noch SED hieß, wären die nicht im Traume auf die Idee gekommen, solchen Müll zu fordern und zu kommunizieren. Ist die SED nunmehr auch eine rechte Partei im geschichtlichen Kontext oder ist die „Linke“ einfach nur ein Haufen Schwachköpfe, der die eigentlich ja recht guten linken Ideale nur verrät?
Die heutige Link(sch)e können Sie nicht mit der SED vergleichen. Heutige Link(sch)e, einschließlich fast verblichener Alt-SED-ler, wie G.sy, befassen sich damit, Menschen ins mit Gift-gespritzt-Werden zu treiben und zu nötigen sowie heben die Hergekommenen (angeblich sinds ja alles ach so arme Flüchtlinge, die dann jedoch fröhlich den Taschenspion unentwegt nutzen, mit dem sie weltweit geortet werden) auf einen Sockel, auf dem sie (die Hergekommenen) ihre psychisch-krankhaften Lügenmarotten austoben und ausleben (können). Die Link(sch)en von heute sind dumm, wie Bohnenstroh.
Migranten haben nicht nur das Stadtbild, sondern vor allem das Bundeslagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ aufgebaut und tun es weiterhin – jeden Tag.
„Sie alle gestalten diese Stadt und dieses Land jeden Tag mit.“ – Elif Eralp (LINKE) über Migranten am 15.11.2025
Welcher Doofie wählt eine Doofe?
Selbverständlich die Doofies in Doofiestan!
😜
legal illegal scheißegal -die dümmsten schwimmen oben weil sie hohl sind… gehen aber unter weil alle nicht ganz dicht sind !!!!
Ich glaube diese Tusse weiß nicht wer ihr Überleben bisher finanziert hat?
Von Hände Arbeit kann sie nicht leben, denn sie kennt keine Arbeit. Nur dummes linkes Gesäusel kommt da raus.
Hier wieder ein typisches Beispiel,
wie man als dummer und auch sehr
einfältiger Mensch in einer Partei
Karriere machen kann.
Die ersten Gastbanditen aus der
Türkei kamen erst 1961 zu uns nach
Deutschland.
Aber nicht, weil wir sie wollten.
Nein.
Die wurden uns aufs Auge gedrückt.
Und als die kamen, war der Aufbau
nahezeu abgschlossen.
Ich kann mich garnicht erinnern unter den Fotos der Trümmerfrauen , jemals türkische Gastarbeiter gesehen zu haben !?
In der Türkei wäre die Person am Herd,hier macht sie mit einer Stasipartei Karriere,sowas widert mich an.Denn diese Frau hat Null Ahnung wie es in der DDR ausgesehen hat und will nur als Schmarotzer ins Parlament,wie viele andere auch….Ich hoffe auf eine baldige AFD Regierung…..💙💙🙏
So ein Scheixx kommt raus, wenn wieder einmal Geschichtsverfälschung auf Teufel komm raus betrieben wird! Die Türken, (später auch Italiener) wurden den Deutschen von den Alliierten aufs Auge gedrückt, weil die Armut so extrem, eine schnelle Industrialisierung schwer möglich und das Analphabetentum so extrem war! So wird ein Schuh draus und nicht anders! Es ist in diesem Land nur noch zum Kot..en, wie die eigenen Leute das Land verraten und zur Plünderung freigeben! Die Jungen, von nix eine Ahnung, woher auch, fahren auf diesen neuen Schuldkult voll ab! Ach die armen Ausländer (bin selber einer!!)! Wer sich in diesem Land benimmt, die Sprache lernt, seinen Unterhalt selber verdient, den Sozialstaat stützt und seine Steuern bezahlt ist herzlich willkommen, egal aus welchem Land und welche Hautfarbe! Deutsche wacht endlich auf und jagt eure Vermögensverschleuderer, eure Landesverräter, diese Betrüger und Lügner endlich zum Teufel!!!!!