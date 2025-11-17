Linke Hauptstadt-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Wahlrecht für Ausländer und Geschichtsmärchen über den Wiederaufbau

Elif Eralp ist die Tochter türkischer Asylanten, welche als Spitzenkandidatin der Linken für die Abgeordnetenhauswahl 2026 in Berlin antritt. Auf dem Landesparteitag der Linken am Samstag in Berlin forderte sie unter anderem ein Wahlrecht für Menschen ohne die deutsche Staatsangehörigkeit. Desweiteren gab Sie das seit Jahren von Türken in die Welt gesetzte Märchen des Wiederaufbaus Deutschlands durch Migranten zum Besten: „Menschen mit Migrationsgeschichte machen fast die Hälfte der Berliner Bevölkerung aus und gehören nicht nur zum Stadtbild, sondern haben diese Stadt, wie alle anderen Städte Deutschlands, mit aufgebaut“, erklärte Eralp unter Bezugnahme auf die “Stadtbild”-Feststellungen des Bundeskanzlers, die im Oktober gerade bei den realitätsallergischen Linken für Empörung gesorgt hatte.

Hierzu ist zunächst noch einmal festzustellen, dass sämtliche Gastarbeiter-Anwerbeabkommen mit den Europäern nicht auf Betreiben Deutschlands, sondern auf Wunsch der jeweiligen Entsendeländer zustande kamen. Im Falle der Türkei geschah dies sogar gegen den Willen Deutschlands, rein aufgrund von politischem Druck der Türkei innerhalb der NATO und dem Bündnispartner USA. Vor allem ging es der türkischen Regierung darum, arbeits- und perspektivlose Personen aus strukturschwachen und unterentwickelten Regionen des Landes “loszuwerden“ und ins Ausland umzusiedeln, um die Türkei so innenpolitisch zu stabilisieren und so der NATO als zuverlässiger Bündnispartner erhalten zu bleiben. Wie bereits mehrfach an dieser Stelle thematisiert, wurde das entsprechende Abkommen daher auch nicht vom Bundesarbeits-, sondern vom Bundesaußenministerium (!) im Oktober 1961 abgeschlossen.

Volle Mitbestimmung für jeden Hergelaufenen

Da waren Deutschland und seine Städte vom eigenen Volk aber längst wieder aufgebaut; das sogenannte Wirtschaftswunder hatte seinen Höhepunkt 1955 erreicht und war damals schon so gut wie ausgelaufen. Entsprechende Berichte aus Mainstream-Medien sind in diesem Artikel verlinkt. In diesem Zusammenhang sei auch auf eine Studie des dänischen Finanzministeriums aus 2018 verwiesen: Diese ergab, dass die einzige Bevölkerungsgruppe, die in sämtlichen Altersgruppen durchgehend mehr vom Staat erhält, als sie beiträgt, jene der Migranten aus islamischen MENTAP-Ländern (“Middle East, North Afrika, Pakistan, Türkei”) ist. Als Juristin sollte Eralp das eigentlich wissen – doch sie ignoriert oder verschweigt es.

In der deutschen Linken und gerade in Berlin, wo die Linkspartei in besonderem Maße von Migranten und islamischen Interessengruppen dominiert wird, hat die Verbreitung von Geschichtsmythen seit langem Hochkonjunktur; sei es die Verleugnung der “Trümmerfrauen”, das genannte Gastarbeiter-Aufbaumärchen oder seit 2015 die Bereicherungs- und Fachkräftelüge, mit der ein kontrafaktisches Narrativ zementiert werden soll, wonach die Deutschen ohne ihre Zuwanderer einpacken könnten – weshalb man diesen nun sogar dann, wenn sie noch nicht turboeingebürgert sind, das Wahlrecht und volle politische Mitbestimmung übertragen will. Da unter den von Eralp genannten “Menschen mit Migrationsgeschichte“ auch eine beträchtliche – und weiter zunehmende – Zahl illegal und ohne Rechtsanspruch hierhergelangter Personen sind, bedeutet dass, dass jeder Hergelaufene die politischen Geschicke mitbestimmen dürfen soll. Ein weltweit wohl einzigartiger Vorgang, der nicht weniger bedeutet als die von Entmachtung des deutschen Volkes als grundgesetzlich verbriefter Souverän. Der Zweck hinter dieser Agenda ist nur allzu deutlich: Die weitere kulturelle Aushöhlung und “Überwindung” Deutschlands – und der unaufhaltsame Machtgewinn von immer mehr Muslimen.