Berlins linkswoke Bilderstürmer canceln munter weiter: Der Blücherplatz wird zum “Eva-Mamlok-Platz”

Die Linksparteien setzen ihren Feldzug gegen die deutsche Geschichte auf allen Ebenen fort. In Berlin soll dafür wieder einmal ein Straßenname geändert werden. Diesmal trifft es den Blücherplatz am Halleschen Tor in Berlin-Kreuzberg, der künftig Eva-Mamlok-Platz heißen soll. Mamlok war eine jüdische Widerstandskämpferin, die von den Nazis inhaftiert wurde und 1944 im KZ Stutthof starb. Am 14. April folgte das Bezirksamt dem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung, die die Umbenennung bereits im Juni 2025 beschlossen hatte – natürlich auf Antrag und mit der Mehrheit von Grünen, Linken und SPD. Die CDU hatte dagegen gestimmt. Zur Begründung hieß es, die frühere „frankophobe und militaristische Straßenbenennungspraxis“ werde mit dem Aufgeben des Namens „Blücher“ auch hier “korrigiert” und es erfolge eine „andere Akzentsetzung bei der Straßen- und Platzbenennung“, die dem „heutigen antinationalistischen und antifaschistischem Grundkonsens“ entspreche. Blücher gehöre zu denen, die „den Mythos des angeblichen Erzfeindes Frankreich“ begründet hätten, der sich „bis in die 1950er Jahre“ gehalten habe.

Der ganze linke Hass auf die Deutschland und die Geschichte kulminieren in diesen wokistisch-geschichtsklitternden Verkürzungen, während für die Tradierungswürdigkeit der neuen ausgerufenen Namenpaten deren Rolle als Opfer der verbrecherischen Zeit des Drittens Reichs, auf die die ganze deutsche Vergangenheit eingedampft wird, ausreicht. Leidtragender des NS-Terrors, der deutschen Kolonialgeschichte, des Patriarchats oder von Hass und Hetze grauer Vorzeiten geworden zu sein, ist Verdienst und Leistung genug, um auch als völlig unbekannte, beliebige pars-pro-toto-Person auf deutschen Straßenschildern zu landen.

Auslöschung deutscher Gedenkkultur

Mamlok sei bereits „mit 13 oder 14 Jahren nach mündlicher Überlieferung erstmals kurzzeitig verhaftet“ worden, „weil sie ‚Nieder mit Hitler‘ auf das Dach des Kaufhauses am Halleschen Tor geschrieben hatte“, wird als Begründung für ihre Auswahl angegeben. So verdienstvoll die Courage dieser jungen Frau auch war: Dafür einen Nationalhelden der deutschen Befreiungskriege und damit Vorreiter der Einigung Deutschlands vom Sockel zu stoßen, ist völlig absurd; wäre es um eine neue Straße gegangen, wäre die Benennung okay, aber dafür einen siegreichen Feldherr zu canceln, beweist nur, worum es hier wirklich geht: Wieder einmal um die von Linken betriebene Auslöschung deutscher Gedenkkultur . Der preußische Feldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher (1742 – 1819) war eine der wichtigsten Figuren des militärischen Widerstands gegen Napoleon und leistete einen entscheidenden Beitrag zu dessen entscheidender Niederlage bei Waterloo 1815. Seit 162 Jahren trägt der Blücherplatz in Berlin seinen Namen – bis nun auch er der linken Säuberung zum Opfer fällt.

Nochmals: Es spräche überhaupt nichts dagegen, der Widerstandskämpferin Eva Mamlok zu gedenken. Dafür ist es aber nicht nötig, den Namen einer der bekanntesten Personen der preußisch-deutschen Geschichte zu tilgen, dessen militärische Erfolge lange Zeit sprichwörtlich waren. In keinem anderen Land wäre so etwas auch nur ansatzweise denkbar. Der Kulturmarxismus und woke Bildersturm kennt keine Grenzen mehr; zuerst wird die Bevölkerung “verändert”, dann ihre Geschichte und am Ende bleibt im linken Kalifat Wokistan kein Stein mehr auf dem anderen.