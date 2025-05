Berlins Schande: Schulleitung schweigt zu islamischer Schwulenfeindlichkeit

Schwul sein in Berlin ist kein Problem, so lange keine radikalen Moslems davon Wind bekommen. Ergo ist schwul sein in Berlin doch ein Problem, zumindest in den Kiezen, in denen Muslime die Deutungshoheit für sich beansprucht haben. Und das sind gar nicht mal wenige Stadtteile. Berlin-Moabit, zum Beispiel. In der Carl-Bolle-Grundschule gibt es einen homosexuellen Lehrer. So weit, so uninteressant. Das Problem ist, dass Oziel Inácio-Stech, so heißt der Pädagoge, sich solch massiven schwulenfeindlichen Anfeindungen ausgesetzt war, dass er nun laut Welt im Krankenstand ist. So sei er „eine Schande für den Islam“ und solle „in der Hölle landen“. Ferner wurde Oziel als „ekelig“ tituliert. Als sich der Lehrer gegen die Anfeindungen wehrte, entgegnete ihm ein Schüler: „Du Schwuler, geh weg von hier. Der Islam ist hier der Chef.“

Offenbar scheint es für diesen Kulturkreis eine unüberwindbare Beleidigung zu sein, dass ein Lehrer sein privates Leben so führt, wie er es eben möchte. Schöne, gar nicht mal so neue Welt. Thilo Sarrazin hat recht, wenn er die Schulleitung kritisiert, die sich „feige wegduckt“ und nicht klar hinter dem Lehrer steht, was er als Anpassung an fremde Werte sieht. Er verweist auf den hohen Migrationsanteil von 95 Prozent an der Schule, schätzt etwa 80 Prozent mit islamischem Hintergrund, und sieht darin ein Umfeld, „in dem man sich nicht so bewegen kann wie anderswo“. Dieses Versagen der Integration nennt er eine „objektive Tragik“. Weiter warnt Sarrazin vor einer „schleichenden Anpassung an Werthaltungen“, die gefährlich für die Gesellschaft seien. Es ist wie immer: Nicht der Mobber muss gehen, sondern der Gemobbte. Nicht der Täter wird bestraft, sondern das Opfer. Und eine Schulleitung unterwirft sich diesem geisteskranken System, obwohl sie die Macht hätte, sich hinter den Lehrer zu stellen. Wer will da noch Lehrer sein, wenn selbst das Rektorat auf Seite der Mobber steht? Die „objektive Tragik“, die Sarrazin richtigerweise anmahnt, provoziert subjektive Grausamkeiten. In dem Fall ein Lehrer, der nun an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet.

Sven Lehmann schweigt, denn er muss nun den „rechten Kulturkampf“ bekämpfen

Ferner muss man sich fragen, wie Kinder zu einer schwulenfeindlichen Haltung kommen. In Berlin geht die Grundschule bis zur 6. Klasse. Die Schüler sind dann elf oder zwölf Jahre alt. Es ist kaum vorstellbar, dass Mädels und Jungs in diesem Alter, oder gar jünger, aufgrund eigener Erfahrungen zu ihrer Ablehnung, was Homosexualität angeht, gekommen sind. Also muss dieses Verhalten aus dem sozialen Umfeld kommen: Freunde, Familie, Nachbarn. Wenn man Sarrazins Vermutung glaubt, dass rund 80 Prozent der Schüler Moslems sind, muss es am Islam in seiner gelebten Form liegen. Auch das ist keine großartige Überraschung, wenn man sich ansieht, wie Homosexuelle in islamisch geprägten Ländern behandelt werden.

Auf Kritik von Berufsschwulen wie Sven Lehmann wartet man indes vergebens. Der ist nun nicht mehr Queer-Beauftragter, dafür Vorsitzender des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag. Hier will er laut Kölner Stadtanzeiger dem „rechten Kulturkampf“ widmen, der auch mit Hilfe von Erinnerungskultur bekämpft werden soll. Das ist mit Sicherheit ein sehr vielversprechender Ansatz, denn das „richtige Erinnern“ hat ja schon in der Vergangenheit hervorragend geklappt: Wehe, liebe Leser, Sie erinnern falsch, dann kommt der Ex-Queer-Beauftragte und zeigt Ihnen, wie Sie zu denken haben! Vielleicht sollte sich Sven Lehmann daran “erinnern”, wie es Oziel Inácio-Stech ging, nachdem seine Schüler von seiner Homosexualität erfuhren. Doch ich denke, das ist dem Kölner Direktmandatsträger nicht wichtig. Dann müsste er anerkennen, was er nicht anerkennen mag: Dass nicht der Schafhirte aus Altötting schwules Leben in Deutschland bedroht, sondern ein zu hoher Anteil Muslime in diesem Land.