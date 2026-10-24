Bernd Ulrich: Merkels letzter Mauerschützer

Man kann über die jüngsten Tiraden von Julian Reichelt durchaus geteilter Meinung sein, insbesondere vor dem Hintergrund von Reichelts “Refugees Welcome”-Vita, die 2015 in einer kitschigen “Bild“-Homestory gipfelte: “Weihnachten ist das Fest, an dem man Schutzbedürftigen die Türe öffnet!” Mit Bernd Ulrich thematisieren er und seine “Nius“-Truppe dieser Tage aber durchaus einen der verbohrtesten unter den zahlreichen Merkel-Paladinen – unter irreführenden Berufsbezeichnung “Journalist”. Die Vorlage dafür lieferte der “Zeit“-Redakteur Ulrich freilich ohne fremde Hilfe: In einem seiner wie üblich unterirdischen Beiträge präsentierte er sich quasi als letzter Mauerschützer an Merkels genialem Meisterwerk gegen die Vernunft. Denn der wackere letzte Verteidiger hat den hastigen Auszug der Großen Vorsitzenden aus der Bunkeranlage offensichtlich noch nicht mitbekommen.

Das Wort “Brandmauer” mag die Große Vorsitzende nach kürzlich geäußertem Bekunden nicht mehr hören. Sie hätte das Wort “nicht erfunden”, sagt sie. Aktive Anwenderin jener Ausgrenzungsstrategie zur Unterwanderung des Wählerwillens ist sie allerdings ohne jeden Zweifel gewesen: “Bleiben Sie weg von denen, die diesen Hass, dieses Gift in unser Land spritzen”, ließ Merkel schon im Oktober 2015 verlauten. Da verfolgte sie wohl schon die von ihrem langjährigen Strategen Matthias Jung ausgegebene Parole “Die AfD als Chance für die Union”. Der Wahlforscher war bereits seit dem Jahr 2000 einflußreicher Begleiter von Merkel und gilt als Erfinder der “asymmetrischen Demobilisierung”, also dem Themenraub in den Hinterhöfen der politischen Gegner bei gleichzeitiger Einebnung der eigenen Werte. Dieser faule Trick katapultierte Merkel bei der Bundestagswahl 2013 auf sagenhafte 41,5 Prozent. An jenem Tag des Triumphs entriss Merkel ihrem Parteifreund Gröhe bekanntermaßen das Deutschland-Fähnchen.

Immer schneller und immer steiler bergab

Von da an ging es für die CDU allerdings immer schneller und immer steiler bergab. Mit dem Platzen der Koalitionsgespräche im November 2017 war Merkel zwei Jahre nach der faktischen Grenzöffnung eigentlich schon politisch am Ende. Gerettet hat sie eine von Steinmeier weichgeklopfte SPD, die Merkel im Rahmen der hintergründig agierenden Einheitspartei die rettende Hand reichte, statt die politische Gegnerin dem selbstverschuldeten Untergang zu überantworten. Zehn Jahre, unzählige Orden, Medaillen und Ehrendoktortitel später bröckelt Merkels politisches Erbe schließlich doch an allen Ecken und Enden. Selbst in der gut versiegeltem Blase des “Qualitätsjournalismus” wird mittlerweile ruchbar, dass man in Sachen Merkel auf der falschen Seite der Zukunft stehen könnte. Als “die wahre Extremistin unserer Zeit” wurde sie unlängst in der altehrwürdigen britischen ”Times” abfällig betitelt. Eine ähnliche Tonlage ist nun auch schon vom vormaligen “Tagesschau”-Adonis Constantin Schreiber zu vernehmen.

Und Merkel? Die ist klug genug, die nächste Häutung, den nächsten Stellungswechsel, die nächste Kehrtwendung zu vollziehen, um die Angriffsflächen bewährt klein zu halten. “Tarnen und Täuschen” lautet der konstante Untertitel ihrer multiplen Biographie. Die offene Feldschlacht der Argumente meidet sie mit Hilfe von journalistisch verbrämten Paladinen wohlweislich bald schon seit Jahrzehnten. Nun sind es also “die Menschen im Lande, die BürgerInnen”, die sich als zu schwach erweisen könnten, um “das” zu schaffen. Ähnliches hörte man schon von einem recht prominenten Vorgänger kurz vor dessen Ende. Was da eigentlich zu schaffen war, hat Merkel aus gutem Grund immer offen gelassen und in der Schwebe gehalten. Denn selbst Gutmenschen schaffen sich nicht frohlockend selber ab, wenn das Unhappy End gleich zu Beginn vom Regisseur verraten wird. Auch sie wollen zunächst geködert sein und an die Sinnhaftigkeit ihrer Sprachcafés, Repair-Shops und Musizierrunden glauben, bevor sie den damit geförderten Scherbenhaufen bemerken.

Ulrich und vier Merkelsche Großtaten

Bernd Ulrich ist einer dieser Gläubigen, er ist von seiner Mission vom kahlen Scheitel bis zur Birkenstock-Sohle vollständig ergriffen. Für eine solche Seele kann die Brandmauer nicht umsonst gewesen sein. Also muss man ihr Scheitern möglichst lange verklären, muss deren Gegner – ob davor oder dahinter – dämonisieren und ihrer Erbauerin huldigen. All das hat Ulrich zu seinem recht bizarren “Zeit“-Beitrag zusammengeschustert, der die CDU, wenn ihr des nächtens dumme Gedanken kommen, wieder auf dem Pfad der Tugend führen soll. Jenseits der Brandmauer droht der CDU laut Ulrich nämlich Tod und Verderben. Allerdings ist die CDU auch diesseits des Heiligtums kürzlich aus einem Landtag geflogen. Für vermutlich vier Jahre ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern damit klinisch tot. Angeblich hat die Brandmauer “nie dazu gedient, die AfD kleinzuhalten, sondern sie von der Macht abzuhalten”. Ulrichs Logik übersieht, dass in einem demokratischen Gefüge die Macht einer Partei mit der Zahl ihrer Wähler wächst und die Regierungsbeteiligung daraus früher oder später zwangsläufig folgt (“päter ist seit der Wahl in Sachsen-Anhalt übrigens jetzt). Das Argument für ein “Weiter so!” ist also kaum überzeugend.

Doch immer, wenn der Gläubige ratlos ist, zitiert er sakralen Beistand herbei. Das kann für Ulrich nur die heilige Angela sein, die die CDU angeblich fast zwei Jahrzehnte vor dem Absturz in die rechte Vorhölle bewahrt hat. Vier Merkelsche Großtaten sollen das nachweisen: Da ist ihr Rauswurf des Rechtsaußens Martin Hohmann. Da ist die Nicht-Lektüre des bekanntesten Sarrazin-Buchs. Da ist die erwähnte Entsorgung des Deutschland-Fähnchens am Wahlabend des Jahres 2013. Und da ist Merkels höchstrichterlich verurteilter Verfassungsbruch von Erfurt im Jahr 2020, bei dem eine demokratisch gewählter Ministerpräsident de facto von einer Kanzlerin weggeputscht wurde. Auch eingefleischte Gläubige dürften Ulrich bei dieser Beweislage die Frage stellen: Ist das alles? Und wenn es alles ist: Ist das sein Ernst?

“Das crazy“

Hohmann kehrte 2017 für vier Jahre für die AfD in den Bundestag zurück und hat noch immer keine KZs gebaut. Sarrazin hat in seinem Buch punktgenau die Gegenwart beschrieben und lag mit seinen Prognosen sogar weit hinter dem tatsächlich Eingetreten; man kann das heute immer noch “rassistisch” nennen, aber der Vorwurf ist mittlerweile von der faktischen Gegenwart mindestens eingeholt, wenn nicht gar überholt. Im Übrigen war Sarrazin Mitglied der SPD, nicht der CDU. Und dann war da noch Gröhes böses Fähnchen. Da kennt man aus Kreuzberg und Neukölln mittlerweile zur Genüge etwas heiklere Fahnenschwinger. Seine völlige Umnachtung offenbart Ulrich jedoch aber mit dem Verweis auf Merkels Eingriff in die Ministerpräsidentenwahl 2020. Herr Kemmerich kam nämlich von der FDP und nicht etwa von der AfD. Geputscht hat Merkel trotzdem.

Alle Fälle offenbaren für Ulrich die abgründige, die “Crazy CDU”. Merkel war in seiner Weltsicht hingegen nie “crazy”. Ach nein? Merkel war nicht “crazy” als sie wegen drohende Rhein-Tsunamis die Kernkraft ausphaste? Sie war nicht “crazy” als sie mit der faktischen Abschaffung der Wehrpflicht das Land verteidigungsunfähig machte? Sie war nicht “crazy” als die 2015 ausnahmslos jeden ins Land und in die Sozialsysteme einreisen ließ? Sie war nicht “crazy” als sie die Erdgasversorgung einseitig auf Russland ausrichtete und zusätzlich zur Kernkraft auch noch die Kohlekraft verdammte? Und die als Journalisten maskierten Merkel-Paladine, die all diese Entscheidungen dem Pöbel jahrelang schmackhaft gemacht haben, waren natürlich auch nicht “crazy”? Nein, sie waren es tatsächlich nicht! Sie waren entweder korrupt bis ins Mark oder sie waren so verwirrte Merkel-Schützer wie Mauer-Schützer Bernd Ulrich. Übrigens: Bereits in unserer Merkel-Biographie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“ haben wir die Figur Bernd Ulrich etwas näher beleuchtet. Nachfolgend ein Auszug.

Vorzüge des Veganismus

Ulrich war auch schon mal für die Grüne Fraktion im Bundestag als Büroleiter tätig, aber das ist lange her. Danach arbeitete er für verschiedene Zeitungen, vornehmlich nach links ausgerichtete, was man vor einigen Jahren noch erwähnen musste, als es auch noch eine größere, nach rechts ausgerichtete Zeitung gab. Mittlerweile hat sich Bernd Ulrich bei der “Zeit“ zum stellvertretender Chefredakteur hochgearbeitet. Er hat, wie er selbst bekennt, seine Volvo-Phase längst durchfahren und lebt seit Juli 2017 vegan. Als strammer Anhänger des Veganismus äußert er sich auch durchaus missionierend zu dieser Lebensform, die ohne Nahrungsergänzungsmittel eine Mangelernährung manifestiert. In einem ausführlichen Artikel beschreibt er seine neue Lebensform als ganzheitliches Erweckungserlebnis. Darin wirft er den Fleischessern, so wörtlich, „Selbstmissionierung“ vor und berichtet von den Albträumen eines Metzgers, den er einmal volltrunken im Wirtshaus antraf, während er im Rest des Artikels reichlich moralinsauer die vielen Vorteile des Veganismus preist. Der Metzgermeister aus meinem Heimatdorf war ein überaus beliebter und ausgeglichener Mensch ohne Gewichtsprobleme und ist mit 89 Jahren gestorben. Und dies trotz seiner „existenziellen Anmaßung“, Tiere zu schlachten. Eine „existenzielle Anmaßung“, die im übrigen so alt sein dürfte wie die Menschheit selbst.

Werbung

Für viele Völker ist Fleisch- und Fischverzehr seit Jahrtausenden eine existenzielle Notwendigkeit. Allein mit Gemüseanbau kommt man in Grönland oder Spitzbergen halt nicht durch den Winter. Aber warum sollte sich eine Zeitgeist-Ideologie für tausende Jahre altbackener Menschheitsgeschichte interessieren? Ulrich schwadroniert lieber von den „Suiziden der Schlachter“ und deklariert Menschen, die sich auch ohne importierten Tofu und Kokosmilch ausgewogen ernähren, pauschal zu Leugnern und Verdrängern. Veganismus setzt Ulrich gar mit Weltrettung gleich, wenn er schreibt: „Leichter und billiger lässt sich der Planet kaum retten.“ Wenn Ulrich schließlich seine Tischnachbarn vor dem Essen zu einem kurzen Innehalten zum „Gedenken an die Tiere“ auffordert, fragt man sich, ob Veganismus nicht doch eine ernährungsbasierte Para-Religion ist – mit Anwandlungen eines Tierkults. Gegenüber Luisa Neubauer, der Mitautorin eines gemeinsamen Buchs, formuliert Ulrich so pointierte Sätze wie diesen: “Wir sind ja Boomer, wir sind Scheiße, aber wir sind viele, wir haben die Umwelt vergiftet.“ – wohlgemerkt im Plural. Man bekommt ein Gefühl dafür, was diesen alten weißen Mann plagt. Könnte er womöglich Anhänger einer von Sündenstolz und Kompensationswahn geprägten Ideologie sein, deren bestes Feindbild er selbst ist? Die kurzfristige Konsequenz dieser Ideologie ist der Selbsthass, die mittelfristige Selbsterniedrigung – und die langfristige Selbstzerstörung.