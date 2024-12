Berq mit seinem Debütalbum: Ein kleines musikalisches Wunder

Regelmäßig suche ich nach neuer Musik, was sich schnell als anstrengendes Unterfangen herausstellte. Zwar weiß ich nicht, ob früher alles besser war, jedoch erschien es damals einfacher, an passende Künstler zu gelangen. Die Theorie dazu: Aufgrund der Barrierefreiheit mit Künstlern kann heute jeder auf Spotify und ohne Aufwand seine Ergüsse publizieren; dadurch ist die Lage am Musikmarkt unübersichtlich. Früher gab es – übrigens ähnlich wie im Journalismus – Gatekeeper, Filter, die entschieden, was veröffentlicht wird und was nicht. In meiner Branche waren das die Chefs vom Dienst. In der Musikbranche sind es die Chefs der Labels. Daher verweigere ich mich der These, dass früher die Musik einfach besser war. Richtig ist: Es gibt mehr poppigen Schrott, jedoch auch immer wieder Perlen, die wie Großstadtgeflüster Emotionen evozieren. Emotionen, die nur Musiker erzeugen können, die richtig gut in ihrer Profession sind.

So wie der Künstler Berq. Seit Leonard Cohen, nur eben ganz anders, waren musikalischer Pathos und literarische Präzision selten so kraftvoll vereint wie bei diesem jungen Mann von zwanzig Lenzen. Scheinbar spielerisch verknüpft Berq mit Instrumenten und Worten Melodien. Zum Beispiel wie im Lied „Pirouetten“ aus dem Album, das so heißt wie der Künstler selbst.

In Wut emanzipierte Verzweiflung

„Du drehst deine Pirouetten, drehst sie auch ohne mich weiter

Drehst deine Zigaretten, drehst sie auch ohne mich weiter

Und du drehst deine Runden, dreh sie ruhig ohne mich weiter

Deine Welt dreht sich auch ohne mich weiter (…)

Und natürlich hab’ ich Zeit für dich. Aber tagsüber, da passt’s mir nicht“

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Songs (aber auch vieler anderer von ihm) ist die Artikulationskraft von Felix Dauzenberg, wie Berq mit bürgerlichem Namen heißt. Wirkt er zu Beginn von “Pirouetten” noch fast leise und zerbrechlich, ändern sich Stimme und Ausdruck im Laufe des Songs merklich. Berqs Verzweiflung emanzipiert sich in Wut, die sich dann wieder in eine spürbare Fragilität zurückentwickelt. Diese nur scheinbare Ambivalenz zieht sich durch das Album, das man guten Gewissens als das musikalische und literarische Geschenk des Jahres 2024 bezeichnen kann. Berq beschreibt gescheiterte und erfolgreiche – auch körperliche – Beziehungen, wie in „Alleine“:

„Klar kannst du mir alles erzählen

Aber hör doch auf, mich mit Problemen zu quälen

Aber Hauptsache nicht alleine

In mei’m Zimmer 110

Kingsize-Bett, ich hab’s mit dir lieber bequem

Hauptsache nicht alleine

Und natürlich hab’ ich Zeit für dich

Aber tagsüber, da passt’s mir nicht“

Man kann nur auf weitere Alben hoffen

Hier wird deutlich, wie Dauzenberg die Einsamkeit in seiner Wohnung verarbeitet. Wer kennt es nicht? Die erste eigene Wohnung, man sitzt in den eigenen vier Wänden und verarbeitet das Gefühl des Alleinseins, das in Larmoyanz abzugleiten droht. Ein Ausweg zeigt auch Berq nicht auf; wie auch? Außer vielleicht noch am ehesten in dem unfassbar berührenden Lied „vergissmeinnicht“, bei dem, da bin ich mir sicher, kein Auge einer Mutter trocken bleiben wird, die es hört:

„Ich komm’ heut nicht nach Haus, Mama

Schlaf ruhig schon ein, ich hoff’, du bist nicht auch allein

Wo ich jetzt wohn’, fühlt sich nicht an wie daheim

Aber ich komm’ nicht mehr nach Haus, Mama

Vielleicht kommst du mal vorbei“

Berq alias Dauzenberg oder Dauzenberg alias Berq hat mit seinem Debütalbum nicht weniger als ein kleines, musikalisches Wunder kreiert. Man darf dem 20-Jährigen nur alles Gute und noch weitere Inspirationen für berührende, tolle Songs wünschen. Es wäre schon eine veritable Leistung, wollte man den Pathos dieses Autors übertreffen, ohne dabei peinlich oder affektiert zu wirken. Das Ding ist: Berq ist 17 Jahre jünger als ich – und in seinem Metier sehr wahrscheinlich der weitaus bessere Künstler, jedenfalls definitiv mal der bessere Musiker. Ich freue mich auf weitere Alben von Berq.