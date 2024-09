Berufspolitische Ineptokratie: Die Ampelregierung ist eine Minus-Auslese

Ein Blick auf die Lebenslaufdaten der aktuellen Mitglieder des Ampel-Bundeskabinetts zeigt verstörende Parallelen: Der Weg in ein Ministeramt erscheint, wie bei Berufspolitikern generell, bei unseren 17 Kabinettsmitgliedern in fast allen Fällen gleich: Man tritt sehr früh, im Schnitt mit knapp 23 Jahren, in die jeweilige Partei ein , um dann schon mit durchschnittlich 33 Jahren zum Landtags- oder Bundestagsabgeordneten aufzusteigen oder mit einem hohen Parteiamt belohnt zu werden. Spätestens ab dann ist an endgültig einhundertprozentiger Berufspolitiker. Später folgt dann die weitere Karriere zum Regierungsmitglied. Berufliche Abschlüsse und sonstige Qualifikationen, schon gar nicht mit Blick auf das jeweilige Fachgebiet oder Ressort, sind dabei nebensächlich.

Das gilt auch für geleistete Dienste am Gemeinwesen: Von den aktuell neun Männern im Kabinett Scholz hat nur einer – Verteidigungsminister Boris Pistorius – Wehrdienst geleistet; Finanzminister Christian Lindner legte nach seinem Zivildienst – den er wohlgemerkt in der Stiftung seiner eigenen Partei ableistete – seine vorherigen “Gewissensbisse” beim Dienst an der Waffe ab und ließ sich später zum Reserveoffizier ernennen. Außer ihm haben drei Minister den – in der Regel heimatnahen – Zivildienst anstelle des meist fernen und harten Kasernenlebens gewählt; die übrigen fünf haben nicht erst Dienst am Staate geleistet.

Parteikarriere vor Ausbildung

Damit liegt der Anteil derjenigen, die zumindest eine gewisse Zeit ihres jungen Lebens diesem Staat geopfert haben, im Kabinett unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung; dieser lag seit 1957 regelmäßig zwischen über 70 Prozent und später, vor Abschaffung der Dienstpflicht, immerhin noch bei 40 Prozent eines Jahrgangs. Allein dieses Detail zeigt schon eine sehr egoistische Grundeinstellung dieser Leute. Sichere Methoden, sich um jedweden Dienst zu drücken, gab es übrigens reichlich – in der alten Bundesrepublik reichte dafür bekanntlich ein offizieller Wohnsitz in Berlin oder ein gut bekannter Arzt.

Der typische heutige Minister respektive Ministerin haben sich bei ihrer Berufswahl zu einem überdurchschnittlichen Anteil (6 von 17 Kabinettsmitgliedern) für die Juristerei entschieden; bei den übrigen sind die gewählten Fächer überwiegend politik- oder geisteswissenschaftlicher Art; es sind also nicht gerade Studiengänge, die als besonders anspruchsvoll und anstrengend gelten, wie etwa Ingenieurwesen, Naturwissenschaft oder Betriebswirtschaft. Vielleicht aber hätten diese Fächer ein Fortkommen in der Parteikarriere behindert. In ihren Studienfächern benötigen unsere Kabinettsmitglieder im Durchschnitt acht Jahre für die zumeist akademische Ausbildung statt der normalen Regelstudienzeit von fünf Jahren – und damit weit mehr Zeit, für die der einfache Bürger überhaupt noch sein Bafög bekommt. Leistung sieht anders aus.

Unterdurchschnittliche Erwerbsbiographien

Hat man seine Ausbildung dann abgeschlossen, ist man als Minister im Schnitt gerade mal noch weitere sechs Jahre in irgend einer Form “berufstätig”. Die ausgeübten Berufe oder selbständigen Tätigkeiten haben meist aber gar nichts zu tun mit dem ausgeübten Ministerressort. Nur vier der 17 Kabinettsmitglieder haben eine längere Berufspraxis; nimmt man sie heraus, liegt der Schnitt der übrigen 13 bei nur noch drei (!) Jahren. Nicht ein einziger Handwerker, richtiger Unternehmer, Ingenieur, Facharbeiter oder Naturwissenschaftler ist in unserer Regierung vertreten. Besondere und erfolgreiche berufliche Leistungen sind auf jeden Fall absolut kein Kriterium für irgend ein Ministeramt – denn es sind durchweg keine zu beobachten.

Ist man dann erst einmal Minister mit Flugrecht im Regierungs – Airbus, mit Panzerkarosse, Bodygards, Chauffeur und Pensionsanspruch, müssen Persönlichkeit und individueller Charakter in den Lebensjahren davor schon ziemlich positiv gefestigt sein, um nicht arrogant zu werden und abzuheben. Demut und Bescheidenheit sind hier in den meisten Fällen völlige Fehlanzeige. Wer Minister wird, muss allein deshalb eloquenter Machtmensch sein, weil er sich auf dem langen Weg nach oben durch die Intrigen seiner Partei gegen sehr viele und vielleicht objektiv bessere Leute durchgesetzt hat (bei den Grünen gelten offensichtlich andere Kriterien). Machtmenschen halten aber nun mal die eigene Meinung und das eigene Konzept

für grundsätzlich am besten und tendieren zur Selbstgefälligkeit. Und scheinbar ist auch die Fähigkeit, über viele Jahre die eigenen Parteigenossen mit brillianten Reden zu überzeugen, für die Karriere mit ausschlaggebend.

Von wegen “Führungskräfte”

Alles halb so wild – denn ein ungelernter Minister wird notfalls schon von der zweiten Ebene eingearbeitet und zu den richtigen Entscheidungen gebracht. Sollte man meinen. Aber weit gefehlt, dies geschieht in der Praxis nicht: Erst einmal besetzt jeder neue Minister seine zweite Ebene selbst mit weitgehend bequemen eigenen Leuten aus der gemeinsamen Parteikarriere. Und zweitens: Wenn doch einer dieser Untergebenen sich einmal traut, seine Meinung zu sagen oder nur auf einfache Fakten hinzuweisen, die der Boss nicht hören will, ist er seinen Job sofort los. Dafür gibt es bei weitem zu viele Beispiele, insbesondere im Verteidigungsministerium, wo so mancher General nach drei völlig fachfremden und persönlich ungeeigneten Besetzungen im Ministeramt schon entlassen wurde oder nur noch demotiviert die Tage bis zu seiner Pensionierung zählt.

Fast jede Führungskraft in einem Unternehmen wird nach fachlichen Eigenschaften und bewiesenen Erfolgen ausgewählt, ergänzt um persönliche Eigenschaften wie Vorbildfunktion, Mitarbeiterführung und Ehrlichkeit; in der Politik gilt dies nicht und gerade bei Ministern ist so etwas nicht erkennbar. Und wir als Bürger wundern uns dann, welche völlig weltfremden Gesetze entstehen und vor allem wundern wir uns nicht, warum diese Leute oft so an einem Posten im Politikgeschäft kleben: Woanders als im Politikbereich würde sie einfach niemand mehr einstellen, sie haben ja gar keine brauchbare Berufserfahrung Kaum einer unserer aktuellen Kabinettsmitglieder würde im normalen Leben mit seinem Lebenslauf bei irgend einem Arbeitgeber überhaupt zum ersten Vorstellungsgespräch für eine Führungsfunktion als Abteilungsleiter geladen.

Geeignetere parteilose Quereinsteiger? Fehlanzeige

Ausschlaggebend für die Karriere bis zum Bundesminister ist also ausschließlich die Parteikarriere; weder Ausbildung noch Berufspraxis spielen irgend eine Rolle. Dabei sind nur rund 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Mitglied in einer Partei; das riesige Potenzial an parteilosen, möglicherweise weitaus besser geeigneten Ministern der übrigen 98,5 wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. So gibt es nicht einen einzigen Quereinsteiger aus dem “realen” Wirtschafts- und Berufsleben unter den neun Männern und acht Frauen der Ampelregierung. Ganz wenige Quereinsteiger wurden in der Vergangenheit schnellstens von den vermeintlichen Parteiprofis “weggebissen”. Und als zusätzliche Kriterien für die Ernennung von Kabinettsmitgliedern greifen dann leider auch noch Geschlechterquoten, Länder- und Parteiproporz und zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil auch persönliche Seilschaften.

Bleibt nur das bittere Fazit: Wenn unsere Bevölkerung es nicht bald schafft, sich endlich eine kompetente Führung aus charakterlich und fachlich veranlagten Persönlichkeiten und echten Führungskoryphäen auszuwählen, wird unser Land die anstehendenn Herausforderungen der Zukunft keinesfalls meistern können.