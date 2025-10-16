Donnerstag, 16. Oktober 2025

Bestseller im Oktober: Die zehn beliebtesten Bücher beim patriotischen Kopp-Verlag

Bestseller im Oktober: Die zehn beliebtesten Bücher beim patriotischen Kopp-Verlag

Lesen bildet und öffnet Horizonte (Symbolbild:Pixabay)

Herbstzeit ist Lesezeit. Derzeit läuft gerade die Frankfurter Buchmesse, und am 8. und 9. November findet die von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen initiierte alternative Büchermesse “Seitenwechsel” in Halle statt. Außerdem steht bald ja auch schon wieder die Weihnachtszeit vor der Tür, und Bücher sind in diesen reizüberfluteten digitalen Zeiten ein wichtigerer und wertvollerer Quell der inneren Einkehr und Besinnung denn je. Also die ideale Zeit, sich neue Bücher zuzulegen – und dabei auch mal hinter die Spiegel und konventionellen Angebote zu blicken!

Wer Hintergründe und tiefere Wahrheiten sucht, für den sind die Bestseller des KoppVerlags eine unverzichtbare Lektüre, die mit mutigen Analysen zu Politik, Gesundheit und Gesellschaft begeistern. Bedenken Sie, dass Sie mit jedem Kauf nicht nur die Autoren, sondern auch Ansage!, die freien Medien und die kritische Gegenöffentlichkeit insgesamt unterstützen! Tauchen Sie ein in Werke, die den Status quo herausfordern und zum Nachdenken anregen – und lassen Sie sich von der nachfolgenden Auswahl inspirieren! Wichtig: Alle Bücher – und vieles mehr bei Kopp – können Sie europaweit versandkostenfrei bestellen!

 

Lieber unerhört als ungehört” von Gloria von Thurn und Taxis

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Adelsvertreterin, Unternehmerin und Mutter, zieht ein kontroverses Resümee ihrer Sichtweisen. Als konservative Katholikin diskutiert sie Adel, Demokratie, Gender, Migration und Glaube. Ehrlich analysiert sie den Zeitgeist, bleibt optimistisch und ruft zur Fröhlichkeit auf. Ein Buch für alle, die Authentizität schätzen. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Stroh im Kopf? Vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer” von Vera F. Birkenbihl

Vera F. Birkenbihl entlarvt, wie moderne Technologien uns zu passiven „Gehirn-Benutzern“ machen. Sie erklärt, wie Ablenkung die kognitive Souveränität untergräbt, und bietet Übungen für mentale Autonomie: von Achtsamkeit bis Gehirn-Detox. Die Autorin nutzt Gehirnforschung, um Lernen gehirngerecht zu gestalten. Neue Techniken werden modular vorgestellt. Motto: „Keine trockene Theorie – nur trockene Theoretiker!“ Mit Experimenten widerlegt es Mythen über Intelligenz. Ein Werk für Eltern, Lehrer und Selbstlerner, das Potenziale freisetzt und gegen „Stroh-im-Kopf-Vorurteile kämpft – und ein patriotischer Leitfaden für geistige Unabhängigkeit! Ideal für alle, die ihr Denken gegen Manipulation zurückerobern wollen. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!

Infektionen verstehen statt fürchten” von Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Karina Reiss und Dr. Claus Köhnlein

Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Karina Reiss und Dr. Claus Köhnlein revolutionieren den Umgang mit Infektionen. Statt Panik betonen sie, wie Viren wirken und der Körper heilt. Als Ärzte liefern sie Tipps gegen Grippe oder Resistenzen. Patriotisch: Eigenverantwortung gegen Überregulierung. Mit Checklisten ein Buch, das Gesundheit als Freiheit begreift und Leser zu resilienten Individuen macht. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Gesteuerte Wahrheit” von Thomas Röper

Thomas Röper enthüllt, wie Medien von Geheimdiensten und Stiftungen gelenkt werden. Mit Fokus auf CIA-Operation “Mockingbird” zeigt er Narrative. Über 150 Quellen belegen Einflüsse von NGOs. Das Buch gibt Werkzeuge, Medien kritisch zu lesen ein patriotischer Weckruf für freie Geister, die Manipulationen widerstehen wollen. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Merkels Werk – Unser Untergang” von Gerald Grosz

Der großartige und zungengewaltige österreichische Polit-Grantler Gerald Grosz analysiert die Folgen von Merkels Migrationspolitik seit Wir schaffen das. Er beschreibt die umregulierte Masseneinwanderung und ihre verheerenden Auswirkungen auf Deutschland. Mit Stimmen von Klaus, Maaßen und anderen legt er Missstände offen. Ein patriotisches Manifest gegen kulturellen Verfall, das Leser aufrüttelt und zur Debatte anregt. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Das Lithium-Komplott” von Michael Nehls

Michael Nehls zeigt, wie Lithium-Mangel Depressionen und Demenz fördert, während Behörden dies ignorieren. Verbotene Ergänzungsmittel deuten auf Interessen hin. Lithium schützt gegen Stress, doch die Industrie fördert kranke Gesellschaften. Ein patriotischer Aufruf für eine medizinische Revolution für eine gesündere Welt! >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!



Masernimpfung und Masernschutzgesetz” von Beate Bahner

Die Heidelberger Rechtsanwältin und Corona- sowie Impfkritikerin Beate Bahner analysiert das Masernschutzgesetz juristisch und medizinisch. Sie stellt Fragen zur Impfpflicht, die Familien betrifft. Masern als Kinderkrankheit, doch der Staat droht mit Zwang. Nebenwirkungen unterfasst, RKI-Rollen beleuchtet. Plädoyer für Grundrechte gegen politische Motive ein hochinformativer und wichtiger Leitfaden für mündige Bürger. >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Wilde Talente” von von Charles Fort

Charles Fort erkundet in „Wilde Talenteübernatürliche Phänomene wie Poltergeister, Teleportationen, unerklärliche Brände und paranormale Fähigkeiten wie Hellsehen oder Telekinese. Mit Humor stellt er Wissenschaft und Psychologie infrage, warnt vor Missbrauch solcher “wilden Talente” für Krieg oder Verbrechen. Ein visionäres Werk, das Realitätsgrenzen erweitert für Neugierige und Skeptiker! >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!


Bauzeit” von Aron Pielka 

Aron Pielka alias Shlomo Finkelstein, schildert seine Haft als politischer Gefangener. Sein Tagebuch erzählt von brutaler Verhaftung, Schubhaft und Abhörexzessen. Er blockte den Verfassungsschutz ab und wurde Zertifikatsmaurer. Mit witzigem Stil entwickelt er eine Theorie über die freie Welt“ – ein patriotisches Protokoll für freie Geister! >>>hier europaweit versandkostenfrei bestellen!

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Beiträge via Mail erhalten

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total="false" button_on_newline="false" custom_font_size="16px" custom_border_radius="0" custom_border_weight="1" custom_padding="5" custom_spacing="0" submit_button_classes="" email_field_classes="" show_only_email_and_button="true" success_message="Sehr schön! Es wurde gerade eine E-Mail versandt, um dein Abonnement zu bestätigen. Bitte öffne diese E-Mail jetzt und klicke auf „Folgen bestätigen“, um dein Abonnement zu starten."]

Abonnieren Sie…

Aktuelle Beiträge

mehr laden