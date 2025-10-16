Herbstzeit ist Lesezeit. Derzeit läuft gerade die Frankfurter Buchmesse, und am 8. und 9. November findet die von der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen initiierte alternative Büchermesse “Seitenwechsel” in Halle statt. Außerdem steht bald ja auch schon wieder die Weihnachtszeit vor der Tür, und Bücher sind in diesen reizüberfluteten digitalen Zeiten ein wichtigerer und wertvollerer Quell der inneren Einkehr und Besinnung denn je. Also die ideale Zeit, sich neue Bücher zuzulegen – und dabei auch mal hinter die Spiegel und konventionellen Angebote zu blicken!

“Lieber unerhört als ungehört” von Gloria von Thurn und Taxis

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Adelsvertreterin, Unternehmerin und Mutter, zieht ein kontroverses Res ü mee ihrer Sichtweisen. Als konservative Katholikin diskutiert sie Adel, Demokratie, Gender, Migration und Glaube. Ehrlich analysiert sie den Zeitgeist, bleibt optimistisch und ruft zur Fr ö hlichkeit auf. Ein Buch f ü r alle, die Authentizit ä t sch ä tzen.







“Stroh im Kopf? Vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer” von Vera F. Birkenbihl

Vera F. Birkenbihl entlarvt, wie moderne Technologien uns zu passiven „Gehirn-Benutzern" machen. Sie erkl ä rt, wie Ablenkung die kognitive Souver ä nit ä t untergr ä bt, und bietet Ü bungen f ü r mentale Autonomie: von Achtsamkeit bis „ Gehirn-Detox " . Die Autorin nutzt Gehirnforschung, um Lernen gehirngerecht zu gestalten. Neue Techniken werden modular vorgestellt. Motto: „Keine trockene Theorie – nur trockene Theoretiker!" Mit Experimenten widerlegt es Mythen über Intelligenz. Ein Werk für Eltern, Lehrer und Selbstlerner, das Potenziale freisetzt und gegen „Stroh-im-Kopf " -Vorurteile kämpft – und ein patriotischer Leitfaden f ü r geistige Unabh ä ngigkeit! Ideal f ü r alle, die ihr Denken gegen Manipulation zur ü ckerobern wollen.





“Infektionen verstehen statt fürchten” von Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Karina Reiss und Dr. Claus K ö hnlein

Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Karina Reiss und Dr. Claus K ö hnlein revolutionieren den Umgang mit Infektionen. Statt Panik betonen sie, wie Viren wirken und der K ö rper heilt. Als Ä rzte liefern sie Tipps gegen Grippe oder Resistenzen. Patriotisch: Eigenverantwortung gegen Ü

berregulierung. Mit Checklisten ein Buch, das Gesundheit als Freiheit begreift und Leser zu resilienten Individuen macht.





“Gesteuerte Wahrheit” von Thomas Röper

Thomas R ö per enth ü llt, wie Medien von Geheimdiensten und Stiftungen gelenkt werden. Mit Fokus auf CIA-Operation "Mockingbird" zeigt er Narrative. Ü ber 150 Quellen belegen Einfl ü sse von NGOs. Das Buch gibt Werkzeuge, Medien kritisch zu lesen – ein patriotischer Weckruf f ü r freie Geister, die Manipulationen widerstehen wollen.







“Merkels Werk – Unser Untergang” von Gerald Grosz

Der großartige und zungengewaltige österreichische Polit-Grantler Gerald Grosz analysiert die Folgen von Merkels Migrationspolitik seit „ Wir schaffen das " . Er beschreibt die umregulierte Masseneinwanderung und ihre verheerenden Auswirkungen auf Deutschland. Mit Stimmen von Klaus, Maa ß en und anderen legt er Missst ä nde offen. Ein patriotisches Manifest gegen kulturellen Verfall, das Leser aufr ü ttelt und zur Debatte anregt.







“Das Lithium-Komplott” von Michael Nehls

Michael Nehls zeigt, wie Lithium-Mangel Depressionen und Demenz f ö rdert, w ä hrend Beh ö rden dies ignorieren. Verbotene Erg ä nzungsmittel deuten auf Interessen hin. Lithium sch ü tzt gegen Stress, doch die Industrie f ö rdert kranke Gesellschaften. Ein patriotischer Aufruf f ü r eine medizinische Revolution – f ü r eine ges ü

ndere Welt!







“Masernimpfung und Masernschutzgesetz” von Beate Bahner

Die Heidelberger Rechtsanwältin und Corona- sowie Impfkritikerin Beate Bahner analysiert das Masernschutzgesetz juristisch und medizinisch. Sie stellt Fragen zur Impfpflicht, die Familien betrifft. Masern als Kinderkrankheit, doch der Staat droht mit Zwang. Nebenwirkungen unterfasst, RKI-Rollen beleuchtet. Pl ä doyer f ü r Grundrechte gegen politische Motive – ein hochinformativer und wichtiger Leitfaden f ü r mündige B ü rger.







“Wilde Talente” von von Charles Fort

Charles Fort erkundet in „Wilde Talente" ü bernat ü rliche Ph ä nomene wie Poltergeister, Teleportationen, unerkl ä rliche Br ä nde und paranormale F ä higkeiten wie Hellsehen oder Telekinese. Mit Humor stellt er Wissenschaft und Psychologie infrage, warnt vor Missbrauch solcher "wilden Talente" f ü r Krieg oder Verbrechen. Ein vision ä res Werk, das Realit ä tsgrenzen erweitert – f ü r Neugierige und Skeptiker!







“Bauzeit” von Aron Pielka