Besuch in Duisburg: Die letzte Messe ist gelesen

Aus Gründen war meine Wenigkeit, der Bluds, in Duisburg zugegen. Die Stadt, dessen Patron Horst Schimanski aka Götz George (oder war es Götz George aka Horst Schimanski?) einst das zauberhafte Wort „Scheiße“ in insgesamt 46 Filmen in den deutschen Wortschatz hämmerte, entpuppte sich für mich und meine Begleitung als ein Ort, der aus fast jeder Pore nach Remigration schreit. Wie gesagt: fast. Doch eins nach dem anderen. Die Reise von der größten hessischen Stadt aus glich einer beschienten Fahrt von Fettschweinen zum Schlachter, so gerammelt voll waren die Abteile. Wenn sogar meine Begleitung, aus dem linken Lager kommend, nach ihrer Begegnung mit den Migranten in eben diesem Zug eine Brandrede hielt, die eher nach Alice Weidel als nach Heidi Reichinnek klang, dann muss die Lage ernst sein. Das Wesen von Parallelgesellschaften ist, dass sie im Jenseits der autochthonen Gesellschaft völlig unbeeindruckt ihr Leben leben; Deutsche zählen nicht oder sind lediglich Statisten, deren Existenz nicht weiter wichtig ist. So erziehen sie ihre Kinder – und so verhalten sie sich auch in der Deutschen Bahn.

Angekommen in Duisburg, genauer gesagt: in Rheinhausen, war ich überrascht. So also kann der Ruhrpott auch aussehen: Wald, Wiesen und ein Hotel, das noch eine Kugel mit der Zimmernummer am Schlüsselbund hat. Keine drei Kilometer entfernt befindet sich die Wanheimer Straße, die fest in türkischer und arabischer Hand zu sein scheint. Deutsche Bäcker, geschweige denn deutsche Metzger, sucht man hier vergebens. Dafür trifft man auf einschlägige Fressbuden arabischer und türkischer Art, die – ich gebe es zu – leckere Speisen anbieten. Das Klientel auf der Straße trägt, soweit es weiblich ist, Kopftuch. Sogar die Busfahrerin trägt Kopfbedeckung. Demnächst wohl auch in Saudi-Arabien.

Muslimische Landnahme ist kein Naturereignis

Wenn man bis zum Marienhospital läuft oder fährt, erblickt man linker Hand die St.-Bonifatius-Kirche. Katholischer Gottesdienst findet dort seit Jahren nicht mehr statt. Nachdem die heilige Stätte im Jahr 2016 zuletzt lediglich noch 18 Taufen, 12 Kommunionkinder und acht Firmlinge aufweisen konnte, wurde sie schließlich profaniert. Am 4. März 2017 hielt ein Pfarrer die letzte katholische Messe ab. Hingegen findet man in der gleichen Wanheimer Straße zwei Moscheen sowie ein Gemeindehaus der Millî-Görüş-Gemeinde – also drei muslimische Stätten unterschiedlicher Schattierungen. Im nahegelegenen Rheinhausen scheint die Welt dagegen ein wenig in der viel zitierten guten alten Zeit stehen geblieben zu sein: Die Schrebergartensiedlung wirkt spießig und liebevoll zugleich. Durch ein kleines, von Bäumen umgebenes Areal gelangt man über die wirklich schöne „Brücke der Solidarität“ von „links vom Rhein“ zu „rechts vom Rhein“ – und wieder zur St.-Bonifatius-Kirche. Es wirkt wie ein lächerlicher Treppenwitz der Geschichte, wenn man betrachtet, welche Rolle Bonifatius für das Christentum gespielt hat und wie sein Werk nun Stück für Stück abgewickelt wird.

Bonifatius wurde bekannt als der „Apostel der Deutschen“: Er war eine zentrale Figur bei der Christianisierung der germanischen Stämme. Hauptsächlich in Thüringen, Hessen und Bayern erwirkte er die Gründung von Klöstern und Kirchen. Es ist schon ein Symbolbild der besonderen Art: Während die Kirche des Namensgebers, dieses Apostels der Deutschen, keine katholische Messe mehr beheimatet, breitet sich der Islam wie selbstverständlich überall aus, als wäre die muslimische Landnahme ein unausweichliches Naturereignis. Doch das wäre sie nicht, wenn die Deutschen es nicht selbst zugelassen hätten. Die freiwillige Selbstaufgabe christlicher Werte haben sich die deutschen Christen selbst zuzuschreiben. Ja, ihr habt zugelassen, dass es so weit kommen konnte… und jetzt beklagt euch auch bitte nicht! 18 Taufen, 12 Kommunionkinder und acht Firmlinge im letzten Jahr waren für die beschriebene St.-Bonifatius-Kirche einfach viel zu wenig. Und nicht nur für sie.

Deutsche sind unnütze Statisten

Duisburg ist wie Neukölln: überall. Während sich die politische Rechte in Scheindebatten über Symbole verheddert und sich Identitätslinke genau darüber beschweren, während sich Konservative in pikierter Distanzierung üben und Liberale, wie üblich, ihre Seelenlosigkeit als Errungenschaft des Individualismus feiern, schaffen Muslime just in diesem Moment Tatsachen. Sie reden nicht – sie handeln. Im Bairischen würde man sagen, sie finden “a gmahde Wiesn“ vor: Natürliche Feinde haben sie lange nicht mehr; dafür sind die Deutschen viel zu sehr mit ihrer eigenen Dekadenz beschäftigt. Sie haben leichtes Spiel – denn auf konstruktiven Widerstand werden sie nicht mehr treffen.

Auf dem Rückweg, wieder mit dem Viehtransport für Fettschweine, genannt Deutsche Bahn, von Duisburg zurück in die fünftgrößte Stadt Deutschlands, ist mir eines noch viel klarer geworden, was mir ohnehin schon klar war: Dieses Land wählt seinen Untergang und Abstieg ganz freiwillig. Willfährig. Wenn die Identität eines Volkes auf Scham, Angst, Devotismus und Larmoyanz aufgebaut ist, dann entstehen solche Orte wie die Wanheimer Straße in Duisburg. Da reicht kein „Scheiße“ von Horst Schimanski oder Götz George, der 2016 verstarb, noch bevor die letzte katholische Messe in der St.-Bonifatius-Kirche gelesen wurde – in einer Stadt, in der er übrigens nie gelebt hat, und das, obwohl eine Gasse im Ruhrort seinen Namen trägt. Leider ist Duisburg keine Kulisse, die man abbauen kann. Neukölln, Hasenbergl in München, Billbrook in Hamburg und die Problemviertel mehr kennen keinen Drehschluss. Die Realität ist das Drehbuch, und Deutsche werden zu unnützen Statisten in einem Skript, das nur eine Pointe kennt: Die frei gewählte Abschaffung Deutschlands, wie wir es mal gekannt hatten.