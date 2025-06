Bevölkerungsaustausch: Das alte London gibt es nicht mehr

Auf X hat die Bloggerin Carolin Farrow, Kampagnenmanagerin bei der Petitionsplattform CitizenGo, in einem bewegenden Tweet die verstörenden Eindrücke eines Besuchs in London geschildert. Ansage! dokumentiert Farrows Schilderungen nachfolgend in deutscher Übersetzung.

Ich bin gestern Abend durch das Zentrum von London gelaufen und zu einer traurigen Erkenntnis gelangt: Die Stadt, die ich einst liebte, das London von einst – lebendig, sicher und unverkennbar britisch – ist verschwunden. Ich muss es einsehen. Ich habe in London gelebt und gearbeitet. Früher fühlte es sich lebendig an. Doch als ich nun von der Oxford Street zur Bond Street ging, spürte ich keine Begeisterung mehr. Ich fühlte mich unsicher und und, schlimmer noch, wie eine Fremde in meinem eigenen Land.

Gruppen von Männern, von denen keiner Englisch sprach, bevölkerten die Gehwege. Sie riefen mir Kommentare zu. Sie starrten mich an. Es war nicht nur unangenehm – es war einschüchternd. Vielleicht klingt es extrem, aber ich habe mich nachts auf dem Patpong-Markt in Bangkok sicherer gefühlt. Das ist die bittere Wahrheit.

Andere “Energie”

Die U-Bahn war dreckig, überall Graffiti. Früher war die Londoner Tube eines der ikonischsten Verkehrsmittel der Welt; überhaupt war ein Besuch in London immer magisch, als ich ein Kind war: Oxford Street. Der HMV-Topshop am Piccadilly Circus. All das fühlte sich cool, glamourös, britisch an. Als Teenager dann: Camden Market. Als junge Berufsanfängerin: Spaziergänge nach Feierabend in Bloomsbury.

London war immer schon vielfältig, ohne Frage. Aber es war stets doch London. Es fühlte sich zusammenhängend, stimmig an. Die Stadt hatte einen inneren Zusammenhalt, die Menschen waren freundlich und immer unterhaltsam. Doch jetzt? Die Energie ist weg – oder sagen wir, sie ist “anders”: Vor einem islamischen Stand in der Bond Street Station dröhnte etwas, das wie ein Gebetsruf klang. Die meisten Frauen waren verschleiert. Ich war es nicht. Selbst bescheiden gekleidet, fühlte ich mich, als würde ich verurteilt.

Die eigene Kultur verschwindet

Es geht hier nicht um Nostalgie. Es geht um Entfremdung. Es geht darum, in Echtzeit mit ansehen zu müssen, wie die eigene Kultur langsam verschwindet, während man für die bloße Feststellung dieser Entwicklung an den Pranger gestellt wird. Bevor das irgendjemand als „rassistisch“ bezeichnet: Das ist es ganz und gar nicht. Ich bin Christin und glaube, dass wir alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. In Christus sind wir als gleich. Aber ich werde die Realität nicht ignorieren, nur um irgendwelche Ideologen zu besänftigen.

Ich vermisse das London, das sich englisch anfühlte. Das stolz, offen, unterhaltsam, pulsierend und sicher war. Inzwischen fühlt sich London an wie eine Stadt, die ihren eigenen Menschen nicht mehr gehört. Es ist ein Ort, der seine Identität verloren hat. Und niemand darf es aussprechen.