Sobald die Politik sich endlich einmal dazu durchringt, wenigstens minimale und viel zu späte Schritte dagegen zu unternehmen, dass die jedem zur Verfügung stehenden deutschen Sozialleistungen der größte Pull-Faktor für die unaufhörliche Massenmigration bleiben, muss man damit rechnen, dass die deutscheJustiz Gewehr bei Fuß steht, um alles wieder rückgängig zu machen. Dies tat gestern auch das Hamburger Sozialgericht, indem es die 50-Euro-Obergrenze für die Bezahlkarte für Migranten für rechtswidrig erklärte. Es dränge sich die Frage auf, wie „die Leistungsverwaltung mit einer starren Obergrenze individuellen Bedürfnissen und Umständen vor Ort“ gerecht werden könne, hieß es in der Urteilsbegründung. Um das Ziel zu erreichen, den individuellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, werde es „verschiedene Wege“ geben, schrieb das Gericht, das sich jedoch „nicht berufen“ fühlte, „einen bestimmten Weg vorzugeben“.

Zum Hintergrund: In Hamburg gibt es seit Februar 2024 die sogenannte „SocialCard“, eine bereits nur winziger Trippelschritt in Richtung Bargeldreduzierung für Wirtschaftsmigranten, der bereits die ganze Halbherzigkeit dieser Politik zeigte. Doch selbst diese eher homöopathische Scheinmaßnahme rief sofort die Flüchtlingsindustrie auf den Plan: Prompt klagten eine schwangere Migrantin und ihr Mann – natürlich mit Unterstützung der staatlich gepamperten Migrationslobby von “Pro Asyl” und der „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ – dagegen begründeten dies damit, dass ihnen Mittel für den persönlichen Bedarf sowie weitere Leistungen aufgrund des Mehrbedarfs durch die Schwangerschaft in Form von Bargeld oder einer Überweisung auf ein reguläres Bankkonto “zustehen” würde. Mit fragwürdigem Erfolg: Bislang konnten sie monatlich 110 Euro (50 Euro pro erwachsene Person, zehn Euro zusätzlich für das Kind) abheben, das Gericht sprach der Familie nun rund 270 Euro Bargeld zu.

Konstruierte Scheineinwände

Die Entscheidung des Gerichts könnte nun das Ende für der Plan der Ministerpräsidenten bedeuten, flächendeckend eine Bezahlkarte mit klarer Bargeldobergrenze einzuführen. Wenig überraschend, kommentierten die politischen Komplizen von Bevölkerungsaustausch und Maximalausplünderung des Sozialstaates bei Grünen und SPD das Urteil mit geradezu hämischem Jubel: „Das Gericht bestätigt die Einschätzung von uns Grünen vollumfänglich“, frohlockte Andreas Audretsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Ein Kind müsse in der Pause ein Brötchen kaufen können, auch wenn es am Schulkiosk kein Kartenlesegerät gebe. Eine pauschale Bargeldobergrenze von 50 Euro verstoße “gegen Grundrechte”, meinte er in der üblichen heuchlerischen Pseudobetroffenheit – denn jeder Mensch weiß, dass diese Scheineinwände völlig konstruiert und rein zur Verhinderung jeglicher Reformen zwecks Missbrauchseindämmung dienen sollen.

„Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, eine starre Bargeldobergrenze von 50 Euro vorzugeben, ist durch das Gericht für nichtig erklärt worden. Was zählt, ist die Sicherstellung des Existenzminimums – für jeden einzelnen Menschen in unserem Land“, so Audretsch weiter. Antje Töpfer, die Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen, hieb in die gleiche Kerbe: „Der Zugang zu Bargeld muss auskömmlich sein und darf die Selbstbestimmung geflüchteter Menschen nicht einschränken“, forderte sie. Die Grünen hätten bereits in der Vergangenheit davor “gewarnt“, dass eine pauschale Bargeldbegrenzung von 50 Euro für Erwachsene und von 25 Euro für Kinder pro Monat nicht rechtssicher sein könne. Bezahlkarten seien nur dann eine gute Lösung, „wenn sie diskriminierungsfrei sind und die Verwaltung entlasten, also Bürokratie abbauen helfen“, so Töpfer weiter – im Klartext also: Wenn es sie de facto überhaupt nicht erst gibt. Der Vorstoß des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidkes Vorstoß zur 50-Euro-Begrenzung sei und bleibe Populismus und entbehre „jeglicher fachlichen Grundlage“, empörte sie sich weiter – denn pauschale Bargeldgrenzen hielten niemanden “von der Flucht vor Krieg und Gewalt aus dem Heimatland” ab. Statt in eine “diskriminierende Bezahlkarte” sollten wir besser in wirksame Integrationsangebote investieren, schwurbelte Töpfer in der üblichen Realitätsblindheit weiter.

Die ewige Asyllüge

In einem Punkt hat sie recht. Wegen Bargeld Obergrenzen wird tatsächlich kein Flüchtling oder Polish verfolgte von der Flucht abgehalten werden. Aber eben Millionen von Wirtschafts Migranten, die genau aus diesem Grund nach Deutschland kommen, alleine schon die dummdreiste Perpetuierung der längst widerlegten und klar tatsachenwidrigen Behauptung, Bei den Flüchtlinge in Deutschland handelt es sich auch nur zu einem relevanten Teil. Um tatsächlich Asylberechtigte, wird er durch die extrem niedrigen Anerkennung Quoten absolute geführt. Grüne und Linke wiederholen jedoch auch diese Lüge beharrlich und leider finden sich immer wieder Gerichte, die diesen Schmu zur Grundlage absurder und fataler Urteilssprüche machen. Was sie damit anrichten, zeigte sich prompt im Shithole an der Spree: Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) erklärte dort gestern begeistert, das Hamburger Urteil sei „richtungsweisend“ für die Festlegung der Bargeldhöhe bei der Bezahlkarte und werde bundesweite Auswirkungen haben. Dabei ließ sie natürlich auch noch wissen, sie freue sich über „diesen Beschluss für die geflüchtete Familie“.

Die große Ausplünderung geht also weiter. Damit ist die Möglichkeit, die Attraktivität des Sozialstaatsparadieses Deutschland zumindest etwas zu reduzieren, wieder einmal in weite Ferne gerückt. Die Bezahlkarte wäre ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, aber offensichtlich kann in diesem Land nicht einmal das umgesetzt werden. So geht der Krug weiter zum Brunnen, bis er bricht.