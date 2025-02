Beziehungskrise: „Hilfe, mein Partner wählt AfD!“

Vergesst nächtliches Schnarchen, hochgeklappte Toilettensitze und miefende Füße: Die wahre Beziehungskrise entwickelt sich immer kurz vor Land- und Bundestagswahlen. Glaubt man im Umkehrschluss den Medien, so beschäftigen sich deutsche Paare im Rest der Zeit so gut wie nie mit Politik – wie auch immer das heute möglich sein soll – und bemerken erst kurz vor dem Urnengang, welche dunklen Seiten in ihrem Partner schlummern: “Als er letztens angeblich Überstunden machte, glaubte ich, er hätte was mit seiner neuen Kollegin angefangen”, erklärt Dörte-Friederike ihrer besten Freundin schluchzend am Telefon. “Doch in Wirklichkeit war er bei einem Bürgerdialog von Alice Weidel!” Die beste Freundin erklärt darauf pflichtgemäß, die einzig richtige Reaktion darauf sei, dem Gatten die Koffer vor die Tür zu stellen. Einen Seitensprung könne man verzeihen, aber nicht politisches Abweichlertum. Vorsichtshalber sagt sie Dörte-Friederike das gemeinsame Shoppen am Wochenende schon einmal ab; dafür müsse sie schon Verständnis haben – sie wolle nicht, dass ihre Freunde bei der Umweltgruppe denken, sie verkehre mit Nazis. Die Berliner “Morgenpost” nimmt sich dieser drängenden Problematik an:

Ganz so weit geht der Beziehungsexperte in diesem Mopo-Artikel zwar nicht; er verlegt sich vielmehr auf Ratschläge zum allgemeinen “Nudging”, um den Partner irgendwie doch noch aus den Fängen von Weidel, Höcke & Co. zu befreien. Erst, wenn man vor Sorge über den politischen Wandel des Bettgenossen nicht mehr in den Schlaf käme, sollte man über eine Trennung nachdenken. Sinngemäß fasst er zusammen: “Menschen wählen die AfD aus verschiedenen Gründen. Nicht jeder AfD-Wähler ist ein Rechtsradikaler, sondern vielleicht einfach enttäuscht von der Politik der Regierungsparteien.” Allein auf Grund dieses Statements würden die “Omas gegen rechts” diesen Experten wahrscheinlich schon in Acht und Bann legen, zeigt dieses doch eindeutig zu viel Verständnis für die “Nazis”.

Aber mit dem Anwachsen der AfD-Wählerschaft hat man wohl auch bei den Medien erkannt, dass man an den Unzufriedenen nicht mehr vorbeikommt und bereitet sich auf eine Art Missionsoffensive vor – fast hätte ich nun geschrieben, man wolle “die Verlorenen heim ins Reich holen”. Das dürfte aber tatsächlich einer der Hauptgründe des Expertenrates sein, denn auch wenn dieser als Partnerschaftstipp einherkommt, lässt er sich auch auf andere Beziehungen anwenden. Von der Ausgrenzung zur sanften Rückeroberungsstrategie: Man soll verständnisvoll nach den Gründen der Wahlentscheidung fragen. Vielleicht ist noch Heilung durch Liebe möglich?

Jetzt erst recht!

Wie kann es überhaupt sein, dass man so wenig von der politischen Ausrichtung des Lebenspartners mitbekommt? Schließlich regiert Rot-Grün doch längst – verstärkt durch mediale “Expertenratschläge” – bis tief in unseren Alltag hinein. Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, der nicht von ständigem “Nudging” erfasst ist. Allein die Energiekrise öffnete die Schleusen für eine Flut von sogenannten “Alltagstipps”: Plötzlich war es gesund, in einer kalten Wohnung zu sitzen und sich möglichst wenig zu duschen. In manchen Kindergärten gab es sogar Bestrebungen, die schon die kleinsten Bürger zu “Strompolizisten” auszubilden, die auf jede brennende Lampe Acht geben sollten (wenn man das aufgrund der explodierenden Preise nicht ohnehin selbst machte). Da sollte man doch bemerken, ob der eigene Partner sich mit Begeisterung auf die Umsetzung dieser Ratschläge stürzt oder doch eher genervt die Augen rollt und sich denkt: Jetzt erst recht! denkt.

Auch wer die altlinke Parole “Das Private ist politisch!” nicht kennt, müsste doch in der Lage sein, hier einen Zusammenhang herzustellen. Allerdings kann man bei jeder Befragung von Teilnehmern einer Demo “gegen rechts” feststellen, wie wenig dort gedacht, sondern vielmehr gefühlt wird. Die Argumente sind dünn, die Leidenschaft dafür umso größer – das von Politik und Medien vermittelte Gesellschaftsbild ist längst in Fleisch und Blut übergegangen. Man sieht sich selbstverständlich auf der “richtigen Seite”; alle anderen Lebensweisen sind undenkbar geworden. Auch daheim wird also mehr erzogen als diskutiert.

Bei gutem Wetter in den Zoo

Daher brauchen wir uns auch nicht über das Fehlen folgender Expertenratschläge zu wundern: “Meine Frau wählt die Grünen, was soll ich tun?” oder “Hilfe, mein Kind ist in der linken Jugend!” Dabei wäre es eklatant wichtig, hier beratend einzugreifen: Wie geht man mit den Ängsten eines grünen oder linken Ehepartners um, der um die Sicherstellung der Dönerversorgung im Stadtviertel bangt, wenn strengere Migrationsgesetze eingeführt werden? Erklärt man ihm, dass Murats Drehspießpalast sich nicht in Gefahr befindet, weil der gleichnamige Inhaber die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt – oder versucht man, der Gattin einen köstlichen Sauerbraten zur Ablenkung zu bereiten? Brötchen mit Bismarckhering sollen ebenfalls ein bekömmlicher Pausenimbiss sein. Auch wäre es doch schön, wenn die Familie, anstatt jedes Wochenende auf der Gutmenschen-Demo abzuhängen, mal wieder etwas ganz für sich tun würde: Ins Kino gehen zum Beispiel – oder bei gutem Wetter in den Zoo.

Zeigen Sie Verständnis für ihren grünen oder roten Partner! Denn nicht jeder, der linke Schlagseite hat, will Andersdenkende mit dem Hammer erschlagen, Reiche erschießen oder ist Antisemit (auch wenn Annalena Baerbock in den letzten zwei Jahren fast eine Milliarde Euro Steuergeld an die Palästinenser gezahlt hat und lieber zurücktreten würde, als damit aufzuhören). Suchen Sie Ihrem Partner gute Therapiemöglichkeiten heraus, wenn er sich im Mülltrennungswahn befindet oder seine Körperpflege vernachlässigt, um die Welt zu retten! Zwanghaftigkeit und Größenwahn sind mit etwas Mitwirkungsbereitschaft nach mehrjähriger Verhaltenstherapie durchaus beherrschbar. Man kann seine Partnerschaft mit etwas Geduld durchaus retten, wenn man den anderen aufrichtig liebt.

“Schatz, auch wenn deine Oma gegen rechts dich enterbt, wir haben doch uns!” Einen Teil des entgangenen Erbes kann man schließlich wieder hereinholen, wenn man das “Spiegel”-Abo des Partners kündigt und sein Lastenrad verkauft. Dann kann jeder sein Kreuzchen auf dem Wahlzettel wieder dort machen, wo er es selbst will.