Bidens China-Politik ist härter als die Trumps – diesmal schweigen die Linken

Als Donald Trump während seiner Präsidentschaft begann, nach Jahren des Obama’schen Appeasements wieder einen harten Kurs gegen Chinas aggressive Wirtschaftspolitik mit massiver Spionage und Patentdiebstahl zu fahren, indem er etwa milliardenschwere Strafzölle verhängte, wurde dies diesseits und jenseits des Atlantiks schärfstens kritisiert und bestätigte vor allem Europas Linke in ihrer Verachtung und Überzeugung, hier sei ein kalter Wirtschaftskrieger, ein Ultranationalist und Protektionist an die Macht gelangt, der dem Bilateralismus den Kampf ansagt und seine „America First”-Politik (in der Neufassung MAGA, „Make America Great Again”) zum Maß aller Dinge machte. Der Blätterwald rauschte und bezeichnete die Zölle als Rückschlag für den globalen Freihandel und Ausdruck von Trumps Chauvinismus, der die USA in die wirtschaftliche Isolation treibe.

Nun geht Trumps sichtbar seniler Nachfolger Joe Biden – oder jene, die ihm im Hintergrund die Feder führen – nicht nur ähnlich vor, sondern setzt noch einen drauf – wobei er bezeichnenderweise natürlich keine Kritik der linken Blasen befürchten muss. Denn wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Dabei leitet Biden gerade sogar härtere Maßnahmen ein, als sie Trump je gewagt hätte. So droht er US-Bürgern gar mit dem Entzug der Staatsangehörigkeit, wenn sie sich in irgendeiner Form unternehmerisch, als Dienstleister oder in Ausübung ihres Berufs an der Chip-Produktion in China beteiligen. Die Maßnahme ist Teil der umfassenden Exportbeschränkungen, die das Weiße Haus zu Monatsbeginn ausgesprochen hatte. Seither ist der chinesischen Halbleiterindustrie der Zugang zu allen Chip verwehrt, die irgendwo weltweit mit US-Maschinen produziert werden.

Empfindlicher Schlag im Handelskrieg

Experten bewerten die Maßnahme als schweren Rückschlag, wenn nicht gar als „Auslöschung“ der chinesischen Halbleiterindustrie, und in der Tat: Da US-Spezialisten nicht mehr an der chinesischen Produktion mitwirken können, andere Anwerbungsversuche, etwa aus Taiwan, wenig erfolgreich waren und China auf diesem Gebiet aus eigener Kraft kaum vorankommt, ist den USA hier im verkappten Handelskrieg mit dem gelben Riesen wohl ein empfindlicher Schlag gelungen. Antonia Hmaidi vom Mercator Institut für Chinastudien verwies gegenüber „n-tv” darauf, dass China bereits wegen seiner äußerst restriktiven „Zero Covid”-Politik erhebliche Probleme gehabt habe, geeignete Fachkräfte zu finden, und dankbar war, diese in US-Fachleuten zu finden. Nun müssen jene, sofern sie in China arbeiten, auf Anweisung ihres Präsidenten nun das Land verlassen – oder befürchten, gar nicht mehr zurückreisen zu können.

Jan-Hinnerk Mohr von der Beratungsfirma Boston Consulting Group erklärte: „In der Halbleiterindustrie steckt unvorstellbar viel Knowhow, das ist nur schwer zu kopieren.“ Die Maschinen seien „komplexer als ein Spaceshuttle und müssen kontinuierlich gewartet werden“. Er schätzt, dass China als Folge von Bidens rigider Verfügung nun mindestens fünf bis zehn Jahre zurückfallen wird. Für Hmaidi ist das klare Ziel der US-Verordnung, die eigene Führerschaft der USA auf dem Gebiet zu festigen und zugleich China dauerhaft abzuhängen. Zudem werden auch Sicherheitsbedenken angeführt, weil US-Chips auch im militärisch-geheimdienstlichen Bereich verwendet werden – etwa beim Filtern digitaler Kommunikation oder der Durchsuchung von Satellitenbildern.

Droht ein Sputnik-Moment?

Der US-Halbleiter-Verband Semiconductor Industry Association stellte sich ganz patriotisch hinter Biden und rief andere Länder auf, sich an den US-Maßnahmen zu beteiligen, wobei er begrüßte, dass diese die politische „Innovation” die USA „vor Chinas räuberischen Aktionen schützen“ würden. Dies war auch schon der Grund für Trumps harte Handelspolitik gegenüber China gewesen, die damals freilich international auf harte Kritik stieß und als Ego-Trip eines größenwahnsinnigen, an transpazifischer Partnerschaft nicht interessierten Autokraten angefeindet wurde.

In China jedenfalls haben die US-Sanktionen solche Schockwellen ausgelöst, dass bereits ein Krisentreffen der Pekinger Regierung mit Vertretern der Chip-Branche stattfand. Wie die weitere Entwicklung aussehen könnte, ist unter Experten umstritten: Während die einen China auf absehbare Zeit in der Defensive sehen, warnen andere vor einem „Sputnik-Moment“, der das Reich der Mitte, da es nun auf diesem Gebiet auf sich selbst zurückgeworfen sei, zu innovativen Lösungen zwingen werde – so wie einst die USA, als sie in Reaktion auf die traumatische Meldung vom ersten erfolgreich ins All geschossenen sowjetischen Satelliten Sowjetunion 1957 ihr eigenes Weltraumprogramm starteten – und den Rivalen bald übertrumpften, indem sie schon 12 Jahre später den ersten Menschen auf den Mond schickten, obwohl sie zuvor klar im Hintertreffen gewesen waren.