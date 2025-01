Bidens Last-Minute-Begnadigungen: Schutz vor Gefängnis für „Family & Friends“

Das Begnadigungsrecht eines US-Präsidenten ist mächtig – und es ist selten so schamlos genutzt worden wie in den letzten Stunden von Joe Bidens Amtszeit. Dieses Recht wurde von Biden missbraucht, um Familie und politische Verbündete vor Strafverfolgung zu schützen. Ein Federstrich macht sie vor dem Gesetz unangreifbar. Nicht Verurteilte wurden begnadigt – sondern potenzielle Angeklagte.

Hunter Biden, der skandalträchtige Sohn des Präsidenten, erhielt eine Generalbegnadigung. Die Vorwürfe gegen ihn? Steuerhinterziehung, Lügen beim Waffenkauf, dubiose Geschäfte mit China und der Ukraine. In den USA sitzen Veteranen für eine falsche Waffenangabe jahrelang hinter Gittern. Er nicht. Auch James Biden, der Bruder des Präsidenten, darf sich sicher fühlen. Gegen ihn liefen Ermittlungen wegen betrügerischer Finanztransaktionen. Wer aber nichts zu verbergen hat, braucht keine Begnadigung. Doch James Biden sicherte sich vorsorglich eine – von seinem Bruder persönlich.

Dr. Anthony Fauci: Immun gegen alles

„Folgt der Wissenschaft!“ – so pries sich Fauci, der ehemalige Chef des National Institutes for Health (NIH), selbst an. Doch sein Name taucht immer wieder in Berichten auf, die belegen: Er wusste mehr über die Ursprünge des Virus, als er zugegeben hat. Auch die illegale Finanzierung der Wuhan-Forschung geschah unter seiner Aufsicht – heimlich mit Millionen von US-Steuergeldern vorangetrieben. Fauci dürfte einer der schlimmsten Verbrecher im globalen Corona-Skandal gewesen sein.

Dch kein Staatsanwalt kann ihn nun deswegen mehr belangen; eine Kuriosität, die in Deutschland unmöglich wäre. Biden sorgte mit seiner umfassenden Begnadigung vor; wohlgemerkt: eine präventive, also „vorsorgliche“ Begnadigung. Man könnte auch von einer Quasi-Impfung gegen Gefängnisluft sprechen, um im Thema zu bleiben.

General Mark Milley: Hochverrat ohne Folgen

Ein General, der geheime Absprachen mit China trifft, hätte in jedem anderen Land der Welt wegen Hochverrats vor Gericht gestanden. US-General Mark Milley hingegen spielte sich als „Stabilisator“ auf – obwohl seine heimlichen Kontakte mit Chinas Militär nichts anderes als eine schwere Kompetenzüberschreitung darstellten. Auch er wird nun prophylaktisch begnadigt.

Doch wie kann ein Staat glaubwürdig bleiben, wenn Vitamin B wichtiger ist als jede Anklageschrift? Gesetz ist Gesetz – oder eben nicht, wenn man den richtigen Präsidenten kennt. Ein „Geschmäckle“ aber bleibt. Auch Donald Trump kann diese Begnadigungen nicht mehr aufheben.