Biedermänner am Abgrund: Wie die öffentlich-rechtlichen Intendanten ihren eigenen Sender abfackeln

Es ist mal wieder Wochenende. Zeit zum Durchatmen, Zeit für einen Kaffee und vielleicht auch Zeit, mal wieder etwas genauer hinzuschauen. Wir alle reden so gerne über Amerika, über Jimmy Kimmel, über ABC, über die Frage, ob Regierungen dort Einfluss auf Medien nehmen. Spannend, gewiss. Aber warum eigentlich immer nur über den Atlantik blicken? Wir haben doch unseren eigenen Mediensumpf direkt vor der Haustür. Und der ist mindestens genauso spektakulär. Denn im Öffentlich-Rechtlichen brennt es lichterloh. Die Intendanten sitzen im verrauchten Dachstuhl und reden sich ein, es sei nur der Kerzenrauch vom letzten „Tatort“. Doch der Qualm zieht durch jede Ritze. Die Zuschauer laufen davon, die Glaubwürdigkeit verdampft. Und da oben sitzen graue, blasse Funktionäre, die so tun, als sei alles in bester Ordnung.

Wolfgang Herles hat es schonungslos beschrieben: Intendanten ohne Rückgrat, die lieber Ruhe im Kuhstall haben, statt Journalismus zu wagen. Funktionäre, die sich eingerichtet haben in einer linksgrünen Blase, während draußen das politische Klima längst kippt.

Dabei würde Deutschland, wie auch die USA, heute mehrheitlich Mitte und Mitte-rechts wählen. In den Umfragen reicht es locker für CDU, AfD und FDP. Eigentlich gäbe es diese Mehrheit auch schon im bestehenden Bundestag – wenn die CDU nicht mit der SPD das Gegenteil ihrer Wahlversprechen umsetzen würde, statt diese gemeinsam mit der AfD sofort zu erfüllen.

Früher: Weder rechts noch links

Beim ÖRR blendet man all dies vollkommen aus. In den Sendern bestimmen weiterhin die Reschkes, Restles und Böhmermänner die Schlagrichtung. Und wer nicht spurt, fliegt raus.

Julia Ruhs hat das erlebt. Hingegen darf Elmar Thevesen bei Markus Lanz falsche Behauptungen verbreiten, ohne dass irgendjemand einschreitet. Früher war das mal anders: Da standen noch Persönlichkeiten an der Spitze der Sender, die weder rechts noch links waren, sondern sich in erster Linie als Journalisten mit Haltung definierten. Parteipolitik spielte bei ihrer Besetzung immer schon eine Rolle, doch es war wie beim Verfassungsgericht: Professionelle Unabhängigkeit und Respekt vor dem Ethos des eigenen Hauses standen im Vordergrund. Namen wie Karl Holzamer, Friedrich Nowottny, Fritz Pleitgen prägten dieses Selbstverständnis. Damals berichteten noch Reporter wie Peter Scholl-Latour oder Hans-Joachim Friedrichs, die eine ganze Generation von Journalisten prägten.

Heute dagegen: Ein Heer abhängiger Freier, die den Formatstalinismus bedienen, während oben Medienmanager sitzen, die vom Wert der Meinungsvielfalt nichts verstehen. Hauptsache kein Ärger und immer schön im Zeitgeistwind segeln. Doch draußen dreht sich der Wind schneller, als den Sendern lieb sein kann – und genau deshalb haben sie jetzt den Ärger. Im Osten holt die AfD bald absolute Mehrheiten, ganz ohne CDU; spätestens die nächsten Landtagswahlen dort werden zum Menetekel. Bis zu fünf Bundesländer könnten aus dem Medienstaatsvertrag aussteigen und die ersten Sendeanstalten pulverisieren. Und wenn erst einmal diese Mauer bröckelt, dann hält auch der Westen nicht mehr lange. Dann ist es keine Frage mehr, ob das System kollabiert, sondern nur noch wann.

Feigheit statt Debatten

Das Problem ist nicht nur die Ideologie, es ist auch die Feigheit: Statt Debatten zuzulassen, statt kontrovers zu sein, serviert der Rundfunk einen endlosen protestantischen Feldgottesdienst. Moralisieren geht vor Analysieren, Rechthaben vor Recherchieren. Und die Zuschauer? Die schalten ab. Nicht, weil sie ungebildet wären – sondern im Gegenteil, weil sie viel klüger sind, als die Sender glauben.

Liebe Intendanten, nehmen Sie es sportlich: Noch haben Sie die Chance, Ihre Anstalten zu retten. Aber dazu müssten Sie die Fenster aufreißen, durchlüften in den muffigen politideologischen Redaktionsstuben und endlich das tun, wofür Sie bezahlt werden: Meinungspluralität schaffen, echte Vielfalt herstellen. Wenn Sie weiter nur hoffen, dass der Rauch sich irgendwann schon von selbst wieder verzieht, sind Sie schief gewickelt. Sie werden erleben, was passiert, wenn man unaufhaltsame Veränderungen verschläft und nicht wahrhaben will, dass sich der Wind längst gedreht hat! Und glauben Sie mir: Ihre Zuschauer haben es bemerkt. Sie wissen es schon längst.