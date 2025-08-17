Big Brother is watching you: Danke für Deine Daten!

Endlich: Jetzt habe ich auch so einen kleinen smarten Tracker. Der ist wirklich praktisch, nicht viel größer als ein Einkaufswagenchip und man kann ihn an vielen Dingen befestigen, um diese schnell orten zu können, also am Schlüsselbund, in der Geldbörse, im Koffer, im Auto, am Haustier, am Fahrrad et cetera. Früher in der DDR musste die Staatssicherheit mit großem Aufwand eine “Wanze” verstecken, um Dich zu kontrollieren. Die Ironie: Heute kaufen wir sie selbst und tragen sie freiwillig mit uns. Am Smartphone geben wir unseren Standortverlauf frei, damit wir (und andere) sehen können, wo wir wann einmal waren. Wie praktisch das doch ist! “Hey Google”, “Hey Siri” oder “Alexa” – und schon kriegen wir Antwort auf unsere Fragen oder wir steuern smarten Geräte ganz einfach mit unserer Stimme. Ach, wie schön! Wir denken, Herr über unser Leben zu sein und es lenken zu können

Beinahe jeder kennt den Spruch: “Big Brother Is Watching You!” Nicht jeder weiß aber, dass dies ein Slogan aus dem Roman „1984“ von George Orwell ist. Der Satz wurde zum geflügelten Wort, weit bekannter als der Roman selbst vermutlich, und steht sinnbildlich für die totale Überwachung durch den Staat. Aus Orwell’s Fiktion ist inzwischen – in Teilen – Realität geworden und so muss man sich fragen, ob nicht noch viel mehr denkbar wäre. Was ist, wenn Standort- und Sprachdienste der großen Tech-Konzerne, wie Google, Apple oder Amazon, in die Hände von Geheimdiensten gelangen (was längst der Fall sein dürfte)? Was sind schon Datenschutzverordnungen wert, wenn wir immer wieder von Datenlecks hören?

Die “smarte” Infrastruktur

Moderne Smartphones, Tablets und vernetzte Geräte (Smartwatches, Kopfhörer, Sprachassistenten) sammeln kontinuierlich Standortdaten, Bewegungsprofile, Kommunikationsmuster und sogar Audioaufnahmen. Digitale “Ökosysteme” wie „Find My“ (Apple) bzw. „Find My Device/Find Hub“ (Google), können nicht nur gestohlene Geräte orten, sondern erstellen bei Aktivierung ein hochpräzises Bewegungsprofil. Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant sind ständig auf ein Aktivierungswort („Hey Siri“, „Alexa“, „Ok Google“) eingestellt und können technisch gesehen weit mehr Gespräche aufzeichnen, als öffentlich gemeinhin angenommen wird.

Jeder kann sich vorstellen, dass auf diese Weise umfangreiche lückenlose Bewegungsprofile über Monate und Jahre hinweg entstehen, die weitreichende Rückschlüsse auf private Gewohnheiten, Arbeitswege, Urlaubsorte, Arztbesuche, politische Treffen et cetera erlauben. Zudem ist auch über soziale Netzwerke jederzeit erkennbar, wer sich wann und wo mit wem trifft. Es gäbe auch die Möglichkeit, Gespräche live oder nachträglich abzuhören und Stimmprofile zu analysieren, um Identitäten selbst bei anonymen Treffen zuzuordnen.

Der gläserne Bürger

Leicht wären jedermanns politische Meinungen erkennbar, seine religiösen Überzeugungen und sexuelle Orientierungen; wer mit wem fremdgeht oder persönliche Probleme auch zum Beispiel finanzieller Art verursacht. Möge jeder einmal selbst überlegen, welche Spuren er hinterlässt. Führst Du Deinen Kalender, mit vielen Terminen, Geburtstagen und Aktivitäten online? Sind Deine Kontakte über Deine Apple-ID oder Dein Google-Konto auf den Servern dieser Konzerne? Tauschst Du Nachrichten über Messengerdienste aus? Hast Du Zugriff auf Smart-Home-Geräte (Licht, Türschlösser, Kameras) als Abhör- und Beobachtungspunkte? Hast Du biometrische Daten (Gesichtserkennung, Fingerabdrücke) auf Deinem Smartphone oder Tablet hinterlegt?

Wohl kaum jemand kann hier alle Fragen mit nein beantworten. Du müsstes in völliger Askese leben, wenn Du verhindern möchtest, dass keine personenbezogene Daten abfließen – aber selbst dann gibt es noch Daten von Dir, zum Beispiel über Einwohnermeldestellen, Finanzämter, Versicherungen, Kfz-Zulassungsstellen, Krankenakten und andere geführte Daten.

Zugriff durch Geheimdienste mit Potenzial

Natürlich wird ein Argument sein, dass die Informationen, die ein Geheimdienst haben möchte ,notwendig seien, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Auch der mutmaßlich geplante Umsturzversuch der “Reichsbürger”-Rentnergruppe um Prinz Reuß fällt in diese Kategorie. Unter dem Deckmantel des „Schutzes unserer Demokratie“ kann der Verfassungsschutz schon heute nach Belieben extremistische Strömungen und sogar Parteien beobachten. Immer mehr Landesverbände der AfD werden als “gesichert rechtsextrem” eingestuft, womit die Instrumente zur Beobachtung weiter wachsen.

Wenn staatliche Behörden oder Geheimdienste mehr oder gar vollständigen Zugriff auf die Infrastruktur und Systeme der Tech-Konzerne erhielten, entstünde eine bislang beispiellose Überwachungsinfrastruktur. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich die verschiedenen Informationen verknüpfen und auswerten. Wenn wir heute beklagen, dass wir uns in unserer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen, so ist dies auf einen psychologischen Einschüchterungseffekt zurückzuführen: Viele Menschen äußern ihre Meinung nicht mehr frei, aus Angst, registriert oder sanktioniert zu werden. Sie fürchten berufliche Nachteile, wenn Erkenntnisse (direkt oder indirekt) zu Entlassungen, Beförderungsblockaden oder Berufsverboten führen. Das Ergebnis ist soziale Isolation. Die Überwachung kann auch gezielt genutzt werden, um Kontakte zu „missliebigen“ Gruppen zu unterbinden, zu diskreditieren oder diese zu stigmatisieren.

Parallelen zur Staatssicherheit der DDR

Es ist schwierig geworden, offen Parallelen zur DDR zu ziehen oder gar zu behaupten, dass wir inzwischen in einer DDR 2.0 leben. All das reicht inzwischen schon aus, um vor Gericht zu landen. Im Frühjahr 1991 sagte Bärbel Bohley, eine DDR-Bürgerrechtlerin, in einem Gespräch mit Mitarbeitern des “Senders Freies Berlin” (SFB) vorausahnend: „Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen, um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.”

Die Staatssicherheit (Stasi) der DDR überwachte systematisch große Teile der Bevölkerung, doch waren personeller Aufwand und technische Möglichkeiten mit heute nicht annähernd vergleichbar. Die Stasi brauchte Informelle Mitarbeiter – also Spitzel –, Abhörtechnik, Kameratechnik, Kontrolle von Briefen und Paketen, Verletzungen der Unversehrtheit der Wohnung, mittels heimlicher Durchsuchung dieser.

Unbegrenzte Überwachung möglich

Heute ist die Überwachung vor allem digital und vielschichtiger. So wurden Meldestellen gegen “Hass und Hetze“ eingerichtet und NGOs, wie die Amadeu Antonio Stiftung oder die “Omas gegen Rechts” geschaffen, die nun die Spitzelarbeit erledigen und die Propaganda der Kartellparteien bedienen.

Die neue Überwachung ist weltweit möglich und nicht mehr regional begrenzt. Das gilt auch umgekehrt für die Ausspähung durch ausländische Nachrichtendienste. Die abgeschöpften Datenmengen sind fast unendlich speicherbar und füllen keine Aktenordner mehr. Die Zielgruppen können nun beliebig angepasst werden und müssen nicht mehr auf Oppositionelle, Künstler, Kirchenmitglieder et cetera begrenzt werden. Quasi kann nun die gesamte Bevölkerung in Echtzeit überwacht werden. Heute könnte eine lückenlose und umfassende digitale Überwachung auch ganz ohne menschliche Zuträger arbeiten: Schnell, unsichtbar und fehlerarm – aber extrem gefährlich für die Freiheit.

Gesellschaftliche Folgen

Die Gesellschaft passt sich der neuen Situation an. Wir sind mittendrin. Bürger meiden regimekritische Aussagen, selbst im privaten Umfeld.

Das ist mir noch genauso aus der DDR gut bekannt und ist auch damals gang und gäbe gewesen. Beziehungen zwischen Menschen leiden, weil man Überwachung befürchtet; selbst der beste Freund oder der Ehepartner könnte schließlich Teil der Überwachungsmaschinerie sein. In der Gesellschaft nimmt die Polarisierung zu. Statt offener Debatten verhärten sich Meinungsfronten. Es besteht die Gefahr eines Missbrauchs von Daten. Mittels abgeschöpfter Daten können Institutionen, Unternehmen, Parteien oder Regierungen, gesammelte Daten sofort für ihre Zwecke einsetzen.

Eine staatlich kontrollierte Nutzung der Standort- und Sprachdaten von Google, Apple & Co. könnte in kürzester Zeit eine perfekte digitale Überwachungsinfrastruktur schaffen, weit mächtiger als alles, was die DDR-Stasi jemals hatte. Die Gefahr besteht nicht nur in der Gegenwart, sondern in der permanenten Verfügbarkeit der Daten für jede künftige Generation. Die Kombination aus präzisem GPS-Tracking, ständiger Audioüberwachung und Big-Data-Analytik macht gezielte politische Verfolgung einfacher, schneller und schwerer nachweisbar als je zuvor. Der unkritische Umgang mit den eigenen Daten ist wie eine Einladung zur Überwachung durch Unternehmen oder staatliche Stellen.

Abschlusserklärung des Autors an mitlesende Meldestellenbüttel, Verfassungsschutz-Datensammler und Anzeigenhauptmeister: Der obige Beitrag wurde mit Hilfe Natürlicher Intelligenz (NI) erstellt und stellt meine persönliche Meinung dar. Diese muss nicht zwingend mit der Meinung der Kartellparteien oder deren Organisationen übereinstimmen.