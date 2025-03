Bilaterale Beleidigungswut: Wieder mal legt sich Deutschland mit Russland und Amerika gleichzeitig an

Die Anti-Trump-Hysterie der deutschen Altparteien und der ihnen ergebenen Medien markiert eine weitere Bankrotterklärung eines abgewirtschafteten, aber weiter arrogant auftrumpfenden herrschenden Kartells, das erneut einen fatalen, nach zwei verlorenen Weltkriegen nie mehr für möglich gehaltenen bornierten Größenwahn an den Tag legt. Nachdem drei Jahre lang die angebliche Bedrohung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Vorwand für alles und nichts herhalten musste, ist nun seit sechs Wochen US-Präsident Donald Trump die neue Allzweckwaffe, mit der die deutsche Politik sich vor ihrer Verantwortung drückt. Inzwischen sind die antidiplomatischen Ausfälle, Invektiven und Provokationen gegen Trump auf demselben Level angelangt wie zuvor schon gegenüber Putin – und man wird all das im State Department und im Weißen Haus ebenso im Hinterkopf behalten wie im Kreml. Gerade Trump und sein Vize Vance, letzterer absehbar der maßgebliche US-Politiker der kommenden zehn Jahre, haben diesbezüglich ein Elefantengedächtnis.

Und nachdem das deutsche Außentoastbrot auch schon den chinesischen Präsidenten als “Diktator” beschimpft hat, ist zuverlässig sichergestellt, dass es sich dieses Deutschland mittlerweile in allen Himmelsrichtungen mit seinen einstigen Partnern gründlich verschissen hat. Der Warp-Speed, mit dem in den letzten drei Jahren unter maßgeblich grüner Regierungsbeteiligung an außenpolitischem Porzellan zerschlagen und jahrzehntelang mühsam aufgebautes Vertrauenskapital verbrannt wurde, übertrifft bei weitem das Tempo, mit dem das “persönliche Regiment” Wilhelms II. nach der Demission Bismarcks das Deutsche Reich in die Isolation führte. Und da sich dieses Land nun auch anschickt, seine eingebildete moralische Überlegenheit auch diesmal wieder militärisch zu untermauern, droht sich Geschichte schneller zu wiederholen, als uns lieb sein kann.

Herbeigeredete Bedrohungen

Während Deutschland den von seiner Energiepolitik her bekannten Alleingang nun auch auf andere Domänen ausdehnt, werden paradoxerweise nationale Interessen der Deutschen konsequent verraten. Die auf Alarmismus und “Alternativlosigkeit”, zwischen Klimahitzetod und Russeneinmarsch mäandernde Notstandspolitik der Neuverschuldung und Massenhochrüstung dient ja nicht den Deutschen, sondern den Interessen supranationaler Lobbys und Agendasetter. Tatsächlich ist es Zweck all der Panikmache, sich vor einer wirklichen souveränen, verantwortungsbewussten und von eigenen Interessen bestimmten Politik zu drücken. Kein einziger Politiker des herrschenden Parteienkartells verfolgt diese.

Stattdessen müssen immer neue vermeintliche Bedrohungen von außen herhalten, die Deutschland stetig drastischere und extremere Ausnahmemaßnahmen abverlangen – ob „Klimakrise“ oder Corona-„Pandemie“ oder eben dieBedrohung eines “russischen Angriffs auf weitere europäische Länder” oder gar Deutschland, die in dem Maße zunehmend herbeigefaselt wird, wie sich Entspannung und Frieden zwischen der Ukraine und Russland – auf Druck Trumps – zu konkretisieren scheinen. Dass Trump den Europäern und ihren trickreichen kleptokratischen Verbündeten in Kiew ihren leibgewonnenen, macht- und pfründesichernden Krieg wegnimmt, verzeihen sie ihm nicht – also beschimpft man den Präsidenten des seit 1949 engsten Verbündeten, von dem man auch noch militärisch und ökonomisch ganz und gar abhängig ist, und macht gegen Trump (wenn auch noch nur verbal) buchstäblich mobil. Dass ausgerechnet der Transatlantiker Merz hier eine Führungsrolle einnimmt und sich in eine beispiellose Schuldenorgie stürzt, die zwingend zu einem beispiellosen Vermögensschnitt und Lastenausgleich führen wird, ist mehr als nur historische Ironie.

Lust am Verrat eigener Interessen

Merz fiel in seinem Wahn sogar bereitwillig auf das völlig haltlose Gerücht herein, Donald Trump wolle aus der NATO austreten. „Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes“, schwurbelte Merz zur Rechtfertigung seines Verschuldungswahnsinns. Dieses „Whatever it takes“, die Fortschreibung von Merkels “Alternativlosigkeit”, ist längst zur Standardfloskel der deutschen Politik geworden, die das Land jahrzehntelang in Grund und Boden und in die völlige Wehrlosigkeit regiert hat.

Die Lust am Verrat eigener Interessen und am Verzicht auf jegliche eigene nationale Souveränität wird mit permanenten Ausreden gerechtfertigt: So könne man die selbst verursachte Migrationskrise angeblich nicht lösen, weil dies “nur auf europäischer Ebene” möglich sei; illegale Migranten kann man angeblich nicht zurückweisen, weil dies “gegen europäisches Recht” verstoße; von billigem russischem Gas muss man sich angeblich über Nacht völlig unabhängig machen, weil man die Ukraine bis zur Selbstaufgabe unterstützt werden muss und weil andere Länder dies fordern. Für und gegen alles hat man irgendwelche Alibirechtfertigungen parat. Eine eigenständige, deutsche und vor allem national-interessengeleitete Politik wird nirgends mehr praktiziert. Das deutsche Politpersonal besteht nur noch aus charakterlosen Funktionärstypen, die einfach nur an die Fleischtöpfe staatlicher Stellen und Macht ohne Verantwortung gelangen wollen. Bereitschaft, für eine Position zu kämpfen und dafür auch die Anfeindungen der Mainstream-Medienblase in Kauf zu nehmen, visionäre Führungsstärke und Mut an den Tag zu legen, die Konfliktfähigkeit, auch etwas auszuhalten – all das gibt es nicht mehr.

Radikaler Schwenk

Das einstmals hochgehaltene, anerkannte und für essentiell erachtete Erfordernis von Führungsstärke und Staatskunst ist völlig verschwunden. CDU-Chef Friedrich Merz hat bereits im Wahlkampf begonnen, jede auch nur vorsichtig-konservative Position, die er zwischenzeitlich einmal vertreten hat, aufzuweichen oder ganz abzuräumen. Um eine Koalition mit der schwindsüchtigen SPD eingehen zu können, macht er sich nun endgültig zu deren Lakaien. In Brüssel, Berlin und anderen europäischen Hauptstädten tut man so, als könnten die schon jetzt heillos überschuldeten, überalterten, polarisierten und von der millionenfachen islamischen Massenmigration zerrissenen Gesellschaften Europas im Handumdrehen einen radikalen Schwenk weg vom Schutz der USA vollziehen und eine eigene Verteidigungspolitik auf die Beine stellen, was man über 60 Jahre lang konsequent vermieden hat. Denn so gigantisch die 800 Milliarden und die 500 Milliarden Euro sind, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Merz nun für die Aufrüstung der EU beziehungsweise Deutschlands aus dem Boden stampfen wollen, so lächerlich sind diese Summen im Vergleich zum allein jährlichen Verteidigungshaushalt der USA, aber auch zu den Rüstungsanstrengungen Chinas oder des völlig auf Kriegswirtschaft umgestellten Russlands.

Und in der staatsstreuen Medienblase sieht es nicht anders aus. Auch hier wird gar nicht mehr über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer bedingungslosen Ukraine-Unterstützung oder einer völlig irren Neuverschuldung diskutiert. In Journalistenrunden geht es nur noch um das „Wie“, nicht mehr um das „Ob“, so wie zuvor schon bei Corona. Weitblickende, umfassend gebildete Persönlichkeiten vom Kaliber eines Peter Scholl-Latour, Gerd Ruge. Johannes Gross und anderen sucht man hier ebenso vergeblich wie Politiker vom staatsmännischen Format vergangener Zeiten. Es ist ein aberwitziger Verfall von Sachverstand, geistiger Substanz und argumentativ-logischer Redlichkeit in kaum mehr als einem Jahrzehnt, womit wir es hier zu tun haben.

Intellektueller Verfall: Dowideit statt Scholl-Latour

So wurde etwa beim öffentlich-rechtlichen Sender “Phoenix” ganz selbstverständlich Anette Dowideit von „Correctiv“ zugeschaltet (jenem linksextremen staatlich-teilfinanzierten Portal, das wegen seiner Räuberpistole vom angeblichen rechtsradikalen „Geheimtreffen“ von Potsdam mehrfach gerichtsfest der Lüge überführt wurde), um Merz‘ beispiellosen Schuldenbetrug als „sehr, sehr klugen Schachzug“ zu feiern – da dieser die Wähler ja gleich zu Beginn der Legislaturperiode aufs Kreuz legt und diese das dann bis zum Ende wieder “vergessen” hätten. Linksradikale Aktivisten und Journalistensimulationen wie Dowideit zu solchen Themen eine Bühne zu bieten ist sogar noch irrer als die Einladung kriegsgeiler “Expertinnen” vom Schlage einer Claudia Major von der regierungsfinanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik.

Ideologisch linientreue Vertreter von sich auf Staatskosten abputzenden “Nichtregierungsorganisationen”, die eigentlich Regierungsorganisationen sind, betreiben in den öffentlich-rechtlichen TV-Formaten die erwünschte Meinungsbildung und assistieren dort skrupellosen Scharfmacher ohne Sinn und Verstand, natürlich ohne Vertreter der Gegenposition: Das ist die seit Corona etablierte deutsche “Debattenkultur” und die Mutter allen Propagandaübels. Die ubiquitäre Charakter- und Substanzlosigkeit nahezu der gesamten deutschen „Eliten“, egal ob in Politik, Medien, Wirtschaft oder Kultur wird immer extremer, und „Not kennt kein Gebot“ ist die neue deutsche Staatsräson. In Wahrheit ist genau das das Problem: Ein unfähiges, größtenteils bildungs- und geschichtsfernes, opportunistisches und rückgratloses Führungspersonal in Deutschland – aber auch in der EU und den meisten anderen europäischen Ländern – hat eine Krise für den ganzen Kontinent heraufbeschworen und macht keine Anstalten, den eingeschlagenen Irrweg zu korrigieren.