Bilaterale III: Schweiz und EU – die Rechnung kommt später

Über Souveränität, fremde Richter und die direkte Demokratie wird im Zusammenhang der Annäherung von EU und Schweiz heftig gestritten. Doch eine andere Frage verdient mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit – nämlich, was das Vertragspaket der Bilateralen III die Schweiz langfristig an zusätzlicher Verwaltung, Bürokratie und Regulierung kosten wird? Und wer bezahlt eigentlich diese Rechnung? Ein Vertrag ist schnell unterschrieben; sein Vollzug jedoch dauert Jahrzehnte Die politische Diskussion über die Bilateralen III dreht sich vor allem um die Frage, wie viel Eigenständigkeit die Schweiz künftig gegenüber der Europäischen Union bewahren kann. Dabei gerät die praktische Frage in den Hintergrund, wer die zusätzlichen Vorschriften eigentlich umsetzen, kontrollieren und durchsetzen soll?

Denn Rechtsvorschriften existieren nicht nur auf Papier. Sie müssen geprüft, in bestehende Verfahren integriert, verwaltet und überwacht werden. Dafür braucht es Fachpersonal, Behörden, IT-Systeme, Kontrollmechanismen und gegebenenfalls Gerichte. Das alles kostet Geld. Und zwar nicht nur einmal, sondern häufig über viele Jahre. Mit den Bilateralen III würde sich die Schweiz in bestimmten Bereichen verpflichten, ihre Rechtsordnung laufend an neue Entwicklungen des EU-Rechts anzupassen. Das bedeutet noch nicht, dass sie sämtliche Brüsseler Vorschriften übernehmen müsste. Die Verpflichtung ist auf vertraglich festgelegte Bereiche beschränkt. Doch innerhalb dieser Bereiche entsteht eine dauerhafte Verpflichtung. Die eigentliche Rechnung beginnt deshalb nicht mit der Unterzeichnung der Verträge, sondern sie begleitet deren gesamten Lebenszyklus.

94 EU-Rechtsakte – und das ist erst der Anfang

Nach Angaben des Bundesrates sind im Rahmen der Bilateralen III zunächst 94 EU-Gesetzgebungsakte relevant. Für deren Umsetzung sollen 36 bestehende Schweizer Bundesgesetze angepasst und drei neue geschaffen werden. Von den 36 Gesetzesanpassungen gelten 15 als substanziell. Diese Zahlen sind bemerkenswert, beschreiben aber zunächst nur den bekannten Ausgangspunkt. Hinzu kommen untergeordnete EU-Vorschriften, technische Detailregelungen und mögliche spätere Änderungen. Gerade Letztere sind für eine langfristige Kostenrechnung entscheidend.

Die dynamische Rechtsübernahme betrifft unter anderem die Personenfreizügigkeit, den Landverkehr, den Luftverkehr, technische Handelshemmnisse, den Strommarkt und die Lebensmittelsicherheit. Jede künftige Änderung in diesen Bereichen muss daraufhin untersucht werden, ob sie unter die bilateralen Verpflichtungen fällt und welche Konsequenzen ihre Übernahme hätte. Schon diese Prüfung verursacht administrativen Aufwand, unabhängig davon, ob am Ende eine größere Gesetzesänderung notwendig wird.

Der Föderalismus als zusätzlicher Kostenfaktor

Die Schweiz ist kein zentralistisch organisierter Staat. Viele Aufgaben werden von den Kantonen und Gemeinden wahrgenommen. Das ist eine Stärke des schweizerischen Staatswesens, kann aber bei der Umsetzung internationaler Verpflichtungen zu zusätzlichen Abstimmungs- und Koordinationskosten führen. Wenn der Bund neue Verpflichtungen eingeht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er auch sämtliche daraus entstehenden Vollzugskosten trägt. Neue Kontrollverfahren, Bewilligungssysteme, Datenbanken, Schulungen und zusätzliche personelle Kapazitäten können ebenso die Kantone betreffen.

Damit stellt sich eine Frage, die in der Diskussion stärker berücksichtigt werden sollte: Welche finanziellen Verpflichtungen entstehen auf kantonaler und kommunaler Ebene, und sind diese in den Gesamtkosten der Bilateralen III vollständig erfasst? Eine ehrliche Rechnung müsste sämtliche staatlichen Ebenen berücksichtigen.

Was passiert mit der Schweizer Staatsquote?

Die Staatsquote bezeichnet das Verhältnis der öffentlichen Ausgaben zur gesamten Wirtschaftsleistung eines Landes. Steigen die Staatsausgaben schneller als das Bruttoinlandprodukt, erhöht sich die Staatsquote. Zusätzliche Behörden, Personalstellen und Kontrollaufgaben können dazu beitragen. Allerdings lässt sich aus der Zahl neuer Rechtsvorschriften allein keine bestimmte Erhöhung der Staatsquote ableiten. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein Schweizer Bruttoinlandprodukt von 850 Milliarden Franken an. Würden durch zusätzliche Vollzugsaufgaben jährlich 500 Millionen Franken an staatlichen Mehrausgaben entstehen, entspräche das rechnerisch einer Erhöhung der Staatsquote um rund 0,06 Prozentpunkte, vorausgesetzt das Bruttoinlandsprodukt bliebe unverändert.

Das ist keine Prognose über die tatsächlichen Kosten der Bilateralen III. Es zeigt lediglich, wie solche Belastungen in der Staatsquote sichtbar würden. Entscheidend ist darüber hinaus die langfristige Entwicklung. Neue Verwaltungsstrukturen können dauerhafte Personal-, Betriebs- und Unterhaltskosten verursachen. Eine seriöse Betrachtung müsste deshalb nicht nur die Einführungskosten, sondern auch die Folgekosten über zehn oder zwanzig Jahre erfassen.

Die zweite Rechnung bezahlen die Unternehmen

Die staatlichen Ausgaben bilden allerdings nur einen Teil der gesamten wirtschaftlichen Belastung. Auch Unternehmen müssen Rechtsvorschriften umsetzen. Neue technische Standards, Dokumentationspflichten, Zertifizierungen, Meldeverfahren und Compliance-Anforderungen können erhebliche Kosten verursachen. Für einen international tätigen Großkonzern sind solche Aufwendungen möglicherweise leichter zu bewältigen als für einen mittelständischen Betrieb mit wenigen Mitarbeitern. Gerade die Schweiz lebt jedoch von einer vielfältigen Unternehmenslandschaft und zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen.

Dabei darf man die Gegenrechnung nicht vergessen. Einheitliche Vorschriften können den Zugang zum EU-Binnenmarkt erleichtern, doppelte Prüfungen vermeiden und damit ebenfalls Kosten reduzieren. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob die Bilateralen III ausschließlich zusätzliche Kosten verursachen, sondern wie hoch die tatsächliche Nettobelastung der Schweizer Wirtschaft ist , wenn man zusätzliche Regulierungskosten und mögliche Einsparungen gegeneinander aufrechnet?

Brüssels Regulierung von morgen: Die unbekannte Größe

Eine weitere, möglicherweise noch schwerer wiegende Frage bleibt bislang weitgehend unbeantwortet: Niemand weiß, wie sich die Regulierungs- und Bürokratiedichte der Europäischen Union in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird. Jede Prognose kann sich nur auf Annahmen stützen. Wer jedoch die Entwicklung des europäischen Rechtsbestands seit den Anfängen der europäischen Integration betrachtet, erkennt eine bemerkenswerte Ausweitung. Eine Untersuchung des europäischen Thinktank-Netzwerks “Epicenter“ beziffert das Wachstum des untersuchten EU-Regulierungsbestands zwischen 1994 und 2024 auf 729 Prozent. Für die Schweiz ergibt sich daraus eine erhebliche Planungsunsicherheit. Mit den Bilateralen III würde sie sich in den erfassten Bereichen nicht nur auf den heutigen EU-Rechtsbestand einlassen, sondern auch auf einen Mechanismus zur Übernahme künftiger Rechtsentwicklungen.

Welche neuen Anforderungen daraus in zwanzig Jahren entstehen, kann heute niemand verlässlich beziffern. Dass die EU zwangsläufig immer noch mehr Bürokratie produzieren wird, ist keine bloße Behauptung – auch wenn die Vermutung in diese Richtung deutet; es ist vielmehr die Feststellung, dass die zukünftige Entwicklung nicht vollständig kalkulierbar ist. Wer heute über die Bilateralen III entscheidet, entscheidet damit auch über einen langfristigen Mechanismus, dessen künftige administrative Gesamtkosten noch unbekannt sind.

Die direkte Demokratie bleibt – aber nicht ohne wirtschaftliche Konsequenzen

Der Bundesrat betont, dass die dynamische Rechtsübernahme nicht automatisch erfolgt. Die Schweiz behält ihre innerstaatlichen Genehmigungsverfahren einschließlich der Möglichkeit eines Referendums. Sie kann eine neue EU-Rechtsentwicklung also ablehnen. Allerdings kann die EU bei einer Nichtübernahme unter bestimmten Voraussetzungen verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Deren Verhältnismäßigkeit kann durch ein Schiedsgericht überprüft werden. Damit entsteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen demokratischer Entscheidung und möglichen handelspolitischen Folgen.

Die Frage ist deshalb nicht, ob die Schweiz rechtlich noch Nein sagen darf. Das darf sie. Die Frage jedoch ist die, wie groß ihr tatsächlicher wirtschaftlicher Handlungsspielraum bleibt, wenn eine Ablehnung zusätzliche Nachteile auslösen könnte. Auch diese möglichen Konsequenzen gehören zu einer vollständigen wirtschaftlichen Betrachtung der Verträge.

Was die Befürworter entgegenhalten

Der Bundesrat und die Befürworter der Bilateralen III erwarten, dass die Abkommen den Zugang zum europäischen Binnenmarkt stabilisieren, Rechtssicherheit schaffen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtern. Das sind relevante Argumente. Schweizer Unternehmen profitieren von verlässlichen Handelsbeziehungen. Gemeinsame Standards können bürokratische Doppelspurigkeiten reduzieren. Auch die Zusammenarbeit im Strombereich oder bei der Forschung kann wirtschaftliche Vorteile bringen. Ein Verzicht auf das Vertragspaket wäre deshalb ebenfalls nicht ohne mögliche Kosten.

Die bestehenden bilateralen Abkommen würden zwar grundsätzlich weitergelten, könnten aber bei ausbleibenden Aktualisierungen an praktischer Wirksamkeit verlieren. Wer die Bilateralen III wirtschaftlich beurteilen möchte, muss folglich zwei Szenarien miteinander vergleichen, nämlich die langfristigen Kosten und Vorteile des neuen Vertragspakets, sowie die Kosten und Vorteile einer Fortführung der Beziehungen ohne dieses Paket. Erst daraus lässt sich eine belastbare Gesamtbetrachtung entwickeln.

Die offene Rechnung

Die Botschaft des Bundesrates enthält verschiedene Angaben zu finanziellen und personellen Auswirkungen der Bilateralen III. Doch einzelne Kostenpositionen sind noch keine vollständige langfristige Folgekostenrechnung. Eine solche müsste mindestens die zusätzlichen Ausgaben des Bundes, die Belastungen der Kantone und Gemeinden, die Regulierungskosten der Unternehmen sowie mögliche Einsparungen und wirtschaftliche Wachstumseffekte berücksichtigen. Vor allem müsste sie transparent machen, welche Kosten bereits berechnet wurden und welche lediglich geschätzt werden können. Eine Finanzplanung über zehn oder zwanzig Jahre wird naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden sein. Das ist bei langfristigen Verträgen unvermeidlich. Aber gerade deshalb sollten diese Unsicherheiten offen ausgewiesen werden

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Die Schweiz hat eine lange Tradition sorgfältiger Haushaltsführung, föderaler Verantwortung und demokratischer Kontrolle. Diese Maßstäbe sollten auch für ein Vertragswerk gelten, das die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union über Jahrzehnte prägen könnte. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, welche Rechte die Schweiz mit den Bilateralen III erhält oder abgibt, sondern welche dauerhaften finanziellen und administrativen Verpflichtungen sie übernimmt. Die politische Zustimmung zu einem Vertrag erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Seine wirtschaftliche Rechnung jedoch wird über Generationen bezahlt – oder durch seine Vorteile ausgeglichen. Wie hoch diese Rechnung ausfällt, sollte möglichst transparent sein, bevor die Entscheidung getroffen wird.