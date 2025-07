Bilderkrieg und „böse Rechte“: Wenn Restles Monitor explodiert

Alle Welt ist derzeit “pro Palästina” und kommt sich dabei sehr mutig vor. Macron macht’s vor und schielt dabei auf die vielen muslimischen Wähler in Frankreich, obwohl das Land in den letzten Jahren arg durch islamistischen Terror gebeutelt wurde – man denke nur an das Massaker im “Bataclan” oder den blutigen Rachefeldzug gegen die Redaktion des Satiremagazins “Charlie Hebdo”. Bei letzterem schwang im deutschen Blätterwald schon ein leises “selber schuld, wenn die so provozieren” mit. Und nun droht auch Keir Starmer mit der Anerkennung “Palästinas”, wenn Israel nicht artig ist. Das macht Sinn: Bekanntlich sieht es in Teilen Großbritanniens schon ähnlich aus wie in Ramallah – nur, dass in den palästinensischen Autonomiegebieten wesentlich weniger Frauen in Vollverschleierung herumlaufen als in britischen Städten.

Auch Friedrich Merz knickt jetzt vor der Hamas-Hungerpropaganda ein und will von Jordanien aus eine “Luftbrücke” organisieren. Das ist teuer. Als hätte Deutschland nicht schon in den letzten Jahren genug Geld in den Gaza-Streifen gepumpt, hilft dies den tatsächlich Benachteiligten in der Zivilbevölkerung höchwahrscheinlich kaum – und füllt weiter die Taschen der Hamas. Die verkauft Fleischkonserven aus den Abwürfen anderer Länder ohnehin bereits für 40-60 Euro pro Stück an jene, die es sich leisten können. Hoffentlich achtet Merz sorgsam darauf, nur Lebensmittel abwerfen zu lassen, die mindestes ebenso “halal” sind wie das Schulessen in Berlin! Vielleicht könnte man vorab ein Probeessen in Berlin-Neukölln veranstalten?

“Bilderkrieg” gegen Israel

Georg Restle, Chef des ARD-Magazins “Monitor”, gehört zu jenen, welche der Hamas helfen, ihren “Bilderkrieg” gegen Israel zu gewinnen. Die Werbestrategie der Islamisten kann getrost als diabolisch-genial bezeichnet werden, denn sie generiert mit minimalem Aufwand maximale Wirkung. Anfänglich produzierte man noch Bettelvideos für Plattformen wie YouTube, aber selbst das kann man sich jetzt sparen – denn die Georg Restles bei der ARD, der BBC und CNN verbreiten immer wieder dieselben Bilder ganz kostenlos und begierig in ihren Nachrichtenmagazinen. Der Fotograf dahinter ist Ahmed “Jihad” Ibrahim Al-arini, der seine Bilder regelmäßig der türkischen Agentur “Anadolu” anbietet. Von dort gehen sie in die Welt. Das Makabre daran ist: Al-arini bietet durchaus auch neutrale Bilder an – aber die Medien greifen zuverlässig zu denen, welche Israel richtig schlecht aussehen lassen.

Derzeit ist das vor allem das Foto des bis auf die Knochen abgemagerten Mohammed auf dem Arm seiner Mutter – hierzu existiert noch ein zweites Bild. Darauf sieht man auch Mohammeds jüngeren Bruder, der durchaus gesund und gut ernährt aussieht. Mohammed ist krank und gewiss ist es derzeit nicht leicht, ihn ausreichend zu versorgen – aber das trifft längst nicht auf alle Kinder in Gaza zu. Doch wer auf diesen Hintergrund hinweist, gilt als “herzlos” oder gar als “Komplize des Völkermords”. Bilder von Gruppen verhungernder Kinder wie aus dem Jemen oder dem Sudan existieren aus Gaza nicht, aber das ist auch unerheblich – auch Hilfsorganisationen haben längst erkannt, dass potentielle Spender sich dadurch eher abgeschreckt fühlen; ein einzelnes Kind jedoch bietet die Möglichkeit der Identifikation und schafft ein Symbol.

Alle Sicherungen brennen durch

Selbstverständlich weiß Georg Restle, wie eine solche Bildsprache funktioniert, denn er ist ebenfalls Teil der Asyl-Lobby. Um die Herzen der Menschen mindestens so weit für Migranten zu öffnen wie die deutschen Grenzen, ging damals das Bild des kleinen Alan Kurdi um die Welt, der ertrunken an der türkischen Küste aufgefunden worden war. Das Bild war so echt wie das des Jungen aus Gaza – aber auch hier stimmte die Hintergrundgeschichte nicht: Alans Eltern lebten als syrische Flüchtlinge in der Türkei, der Vater hatte Arbeit in der Textilindustrie gefunden. Es bestand demnach keine akute Not; dennoch beschloss die Familie, ihr Erspartes – etwa 6000 Euro – in einen Schlepper zu investieren. Es geschah, was den klapprigen Booten so oft zustieß: Es kenterte, und Alan, der zum Opfer des leichtsinnigen Plans seiner Eltern geworden war, wurde zur Ikone der Migrationsbefürworter. Und auch damals galt: Es dürfen keine Fragen gestellt werden! Es reichte nicht aus, Mitleid mit dem Kind zu haben (wer hat das nicht, wenn es um einen ertrunkenen Zweijährigen geht?), sondern vielmehr sollte man auch noch die höchst widersprüchliche Geschichte des Vaters glauben, um nicht als moralisch verrohter Eisklotz zu gelten.

Nun ging es damals nicht um Israel. Bei Mohammed schon, und das ist wohl der Grund, warum sein Bild aktuell noch mehr Wirkung entfaltet – sogar bei Teilen der ganz rechten “Rechten” – also jenen, die sich selbst so bezeichnen und die den Wirkmechanismus eigentlich erkennen können sollten. Der Kampf gegen Israel, so erklärte vor einigen Wochen Jan van Aken von der Linkspartei, sei jetzt Teil des “Kampfs gegen rechts”, und auch das sollte stutzig machen, denn in diesem Kampf ist bekanntlich alles erlaubt – von der Lüge bis zur Körperverletzung. Und das ist dann auch der Moment, in dem bei Georg Restle alle Sicherungen durchbrennen: Er hat bemerkt, dass sich ein Teil der AfD-Wähler mit Israel solidarisiert, und sein von Klischees durchtränkter Verstand kann diesen Umstand nicht begreifen.

Überlaute Posaune des muslimischen und linken Judenhasses

Wie bekommt man so etwas nun unter einen propagandistischen Hut? Restle wünscht sich wahrscheinlich, alle “Neurechten” – wenn man das bürgerlich-konservative Spektrum so zusammenfassen mag – des Antisemitismus überführen zu können. Allerdings des klassischen Antisemitismus, der sich angeblich im sogenannten “Whistleblowing” und über “Chiffren” zeigen soll – etwa in Kritik an der Globalisierung.

Währenddessen ignoriert man die überlaute Posaune des muslimischen und linken Judenhasses nur allzu gern – auch deshalb, weil man selbst gern hineinbläst. Das ist schon ein gewaltiger Spagat, der sich gern hinter der Aussage verbirgt: “Nicht jede Kritik an Israel ist gleich antisemitisch!” Das mag stimmen, solange nur einzelne Teilaspekte des Militäreinsatzes in Gaza unter die Lupe genommen werden; sobald allerdings ein gewisser Pegel an Belastungseifer überschritten ist, darf man getrost antisemitische Motive vermuten. Vor allem bei jenen, die noch immer den Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 verharmlosen oder verdrängen. Man möchte diese Menschen gern fragen, was sie von der Bundesregierung erwartet hätten, wenn Deutschland aus einem Nachbarland angegriffen und 12.000 Bundesbürger getötet worden wären (dies entspräche der hochgerechneten Zahl bezogen auf den Bevölkerungsanteil).

Restle und die Auschwitz-Keule

Restle greift nun zu einem Mittel, dessen sich Linke gern bedienen, wann immer die maximale Moralwirkung erzielt werden soll: “Sag irgendwas mit Auschwitz!”. Henryk M. Broder forderte einst dazu auf, Auschwitz endlich zu vergessen, aber nicht, um einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit zu ziehen, sondern weil er eines trefflich beobachtet hatte: Vor allem in der deutschen Linken ist Auschwitz für so ziemlich alles gut, außer für den Schutz lebender Juden. Auch Restle greift zu den Ermordeten und stellt einfach einmal die kühne Behauptung auf, die Politik der AfD – vor allem die der Ost-AfD – sei mit jener der Nationalsozialisten gleichzusetzen, die letztlich zu Auschwitz führte. Auch das ist ein beliebtes Mittel seiner Kreise, weil niemand von uns eine Kristallkugel besitzt, um das Gegenteil zu beweisen. Und auch Björn Höcke als Dämon darf dabei nicht fehlen. Da stelle ich doch einfach auch einmal eine Behauptung auf: Als Gegner der überstrapazierten Gedenkkultur nimmt Björn Höcke den Restles ihr liebstes Spielzeug weg… nämlich eben jene Nazikeule, die sie auch benutzen, um lebende Juden ans Messer zu liefern.

Beweisen kann ich esas nicht, aber eines steht für mich jedenfalls fest: Restle & Co. gefährden mit ihren wissentlich falsch gestreuten Fake-News über Gaza jüdisches Leben in Deutschland weitaus mehr, als es die AfD jemal könnte. Denn bereits jetzt zeigen sich durch den gesäten Hass die ersten Anzeichen des Antisemitismus des frühen Nationalsozialismus: Wenn jüdische Restaurants wieder boykottiert werden, wenn jüdische Urlauber auf Campingplätzen für unerwünscht erklärt werden, wenn Menschen mit Kippa oder Davidstern in Berlin verprügelt werden und Juden Angst haben müssen, zu ihrem Jüdischsein zu stehen, dann ist es fünf vor zwölf. Aber dazu hat Herr Restle sicherlich auch schon einen scheinheiligen Bericht parat.