Bildungskatastrophe BRD: Neueste PISA-Studie belegt alarmierenden Verlust an Grundkompetenzen

Wie nicht anders zu erwarten, fällt auch die neueste PISA-Studie wieder desaströs aus. In Deutschland erreicht jeder dritte 15-Jährige beim Lesen und in Mathematik nicht das grundlegende Kompetenzniveau, in den etwa jeder Vierte. Damit liegen die Leistungen in allen drei Bereichen so niedrig wie noch nie seit Beginn der PISA-Studien vor 25 Jahren. Der Bildungserfolg hänge in Deutschland nach wie vor häufig davon ab, aus welcher Familie ein Kind komme, sagte Samel Greiff, der Leiter der deutschen PISA-Studie Samuel Greiff. Seit 2015 würden die Leistungen kontinuierlich sinken. Da er natürlich weiß, welche Bedeutung dieses Katastrophenjahr hat, in dem Angela Merkel Deutschland zur Besiedelung für die ganze Welt freigab, fügte Greiff sofort hinzu, die Bildungskatastrophe habe nichts mit Migration zu tun. Die entscheidende Trennlinie verlaufe nicht zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, sondern zwischen Kindern aus privilegierten und benachteiligten Lebenslagen.

Das ist natürlich die übliche Augenwischerei.

Seit 2015 sind zahllose nicht-deutschsprachige, ganz überwiegend muslimische Kinder in die ohnehin dysfunktionalen Schulen geströmt. Vielerorts bilden Muslime längst die überwältigende Mehrheit in den Klassen. Die Folgen sind allgemein bekannt, und zeigen sich exemplarisch an der berüchtigten Karolina-Burger-Schule in Ludwigshafen, wo das nackte Chaos herrscht. Ein Unterricht, der diese Bezeichnung verdient, ist gar nicht mehr möglich – und das gilt für Schulen im ganzen Land. Die millionenfache Massenmigration hat auch den Schulen den Rest gegeben. Die neuen Schüler kommen aus Kulturen, in denen auf Bildung und Fleiß wenig bis gar kein Wert gelegt wird.

Weitere Hypothek Merkels

Zudem streben viele Schüler ohnehin ein Leben in der sozialen Hängematt an, wie es ihnen ihre Eltern vorleben, die oft allein aus diesem Grund überhaupt nach Deutschland gekommen sind. Aber auch diese offensichtliche Tatsache darf natürlich nicht benannt werden – und nun, wo die AfD von einem Wahltriumpf zum nächsten eilt, schon gar nicht. CDU-Bildungsministerin Karin Prien räumte immerhin, wenn auch verdruckst und eher beiläufig ein: „Wir haben uns zu spät auf eine heterogene Schülerschaft eingestellt. Es hat was mit Zuwanderung zu tun, es hat was mit verändertem Elternverhalten zu tun, es hat mit Nutzungszeiten bei Social Media zu tun. Daraus kann man alles ableiten“.

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Dass „wir“ uns überhaupt nicht auf eine „heterogene“ Schülerschaft einstellen müssten, wenn Angela Merkel 2015 nicht sämtliche Sicherungen durchgebrannt wären und die Flutung des Landes mit Millionen kulturfremder Zuwanderer seitdem anhielte, sagte sie natürlich nicht. Auch hier ist es eine weitere Hypothek Merkels, die das Land um seine Zukunft bringt. Das Bildungssystem ist ebenso zum Kollaps verurteilt, wie das Sozialsystem und die gesamte Kultur dieses Landes – und egal, wie viele Statistiken einem dies ins Gesicht schreien, die politisch Verantwortlichen bestreiten es immer noch öffentlich und wundern sich dann, wenn die AfD immer neue Rekordergebnisse einfährt.