Bildungsnotstand Deutschland: Abschlussprüfung 10. Klasse in Brandenburg – ein Witz

So wird das nichts mit den blühenden Landschaften, wenn Schüler im übersanften Prüfmodus gepampert und am Fließband mit hervorragenden Abschlusszeugnissen verabschiedet werden: Wer die aktuelle Matheprüfung der 10. Klassen in Brandenburg (siehe hier) aufschlägt, merkt sofort: Hier wird nicht mehr viel verlangt. In der Prüfung wird nur getestet, ob im Unterricht irgendetwas hängen geblieben ist; ein paar Prozentrechnungen, ein bisschen Geometrie – und wem auch das noch zu schwer fällt, dem hilft der Taschenrechner. Im Multi-Kulti-Klassenzimmer sind Niveau und Mindestleistung Fremdworte.

Die Kinder können nichts dafür; die Politik will es so: Wenig Stoff, wenig Druck. In Klassen, in denen neun von zehn Schülern kaum Deutsch sprechen, kann von anspruchsvollem Unterricht keine Rede mehr sein, da wird Schule zum permanenten Betriebsunfall und man versucht, die Jahrgänge irgendwie durchzuschleusen, ohne das Mantra der Vielfalt zu missachten Passend dazu auch die Namen in den Textaufgaben: Da baut eine Familie Yücel eine Rampe und eine Esra. Das ist kein Zufall; es spiegelt die neue Mehrheitswirklichkeiten im Klassenzimmer.

Unter Erich war nicht alles schlecht

Für Menschen, die noch vor der Merkel’schen Massenmigrationswende zur Schule gingen und noch so etwas wie echte Schulbildung genossen haben, erinnern diese Aufgaben erinnern mehr an Aufwärmübungen der Orientierungsstufe als an eine Abschlussprüfung der Mittleren Reife. Zum Vergleich: Gerade der DDR wurde in der 10. Klasse in Mathe noch ernsthaft gearbeitet; komplexe Textaufgaben, oft mehrere Rechenschritte, Kopfrechnen waren selbstverständliche Mindestanforderungen. Es ging um Anwendung und logisches Denken.

Heute freut man sich hier, wenn einer drei gerade Sätze Deutsch herausbringt, das Einmaleins leidlich beherrscht und den Kopfhörerstecker noch in die Buchse gefummelt bekommt. Wenn der Bildungsplan so bleibt, können wir bestenfalls noch Kartoffeln anbauen, um daraus vielleicht Kartoffelchips herstellen – während wir die Computerchips in China einkaufen müssen, weil wir zu mehr nicht fähig sind.

Chips aus Magdeburg? Eher nicht…

Apropos Chips: Der US-Konzern Intel, der eine Chipfabrik bei Magdeburg bauen wollte, baut die nun doch nicht – trotz Multi-Milliarden-Subventionszusagen. Wer weiß, vielleicht bekamen die Manager ja solche Mathetests wie die aus Brandenburg zugespielt und zogen resigniert die Schlussfolgerung, diese “Deutschen” sollen lieber bei ihren essbaren Chips bleiben und Kartoffeln anbauen. Dass es an grundlegendem Wissen mangelt, hat sich inzwischen weltweit herumgesprochen. Die Bildungsprogramme der Kultusministerien – nicht nur in Brandenburg – setzen falsche Schwerpunkte. Am Ende gilt eben, was schon Helmut Kohl wusste: „Wichtig ist, was hinten rauskommt!“

Wie heißt es in Johann Strauss‘ „Zigeunerbaron“ doch so schön: “Ja, das Schreiben und das Lesen / ist nie mein Fach gewesen / denn schon von Kindesbeinen / befasst’ ich mich mit Schweinen.” Diese Operette kam übrigens im Jahre 1885 auf die Bühne. Wer hätte gedacht, dass dieses Couplet die deutsche Bildungswirklichkeit 140 Jahren später beschreiben würde…