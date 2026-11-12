Bill Kaulitz: Eine Weltraumschwulette übernimmt “Wetten, dass…?”

Vor einiger Zeit luden mich linke Hipster zu einem Bad-Taste-Abend ein. Man solle sich dort möglichst hässlich und deplatziert kleiden, hieß es. Mein erster Gedanke war: Jeder Tag von euch ist doch sowieso ein Bad Taste Day! Ihr gebt euch maximal unästhetisch, für euch ist eine Einladung zu McDonald’s ein High-End-Erlebnis der kulinarischen Ergüsse, ihr haltet den Christopher Street Day (noch so eine Bad-Taste-Veranstaltung) allen Ernstes für eine kulturelle Errungenschaft und feiert es ab, wenn sich doof geborene Fetisch-Clowns in Hundemasken an der Leine ziehen lassen. Euer Musikgeschmack hängt irgendwo zwischen unerträglicher elektronischer Katzenmusik und zu Tode produziertem Pop, vorgetragen von geistlos dummen Interpreten, deren körperliche Statur mich unweigerlich an die Mangelernährung der Nachkriegsjahre in deutschen Großstädten erinnert. Live zu singen ist für die meisten Protagonisten keine Option, oft fehlt schlicht der Atem sowie das musikalische Talent. Dahingehend war Milli Vanilli geradezu authentisch.

Aber das ist wohl dieser Zeitgeist, von dem alle reden. Nachdem „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalks finalem Ausstieg zunächst eingestellt worden war, freut sich ganz Deutschland nun auf die Neuauflage im Dezember, moderiert von Bill und Tom Kaulitz. Ganz Deutschland? Nein, nicht wirklich, bei dieser Moderation. Bekannt geworden sind die Zwillinge der ästhetischen Finsternis mit der Band Tokio Hotel. Nachdem sie sich erfolgreich „Durch den Monsun“ gesungen hatten und danach nicht mehr musikalisch, sondern mit metrosexuellen und modischen Verirrungen und MILF-Gossip (dank Heidi Klum) ihren Promi-Pegel hielten, müssen die beiden nun auch noch das ganze Land mit ihrer unmaßgeblichen Präsenz terrorisieren, indem sie die einst beliebteste Familienshow zur Bühne ihrer spießigen Schrillheit machen. Das muss wohl die späte Rache für die Vergehen der Altvorderen sein! Dass diese jedoch so schlimm ausfällt, hätte ich nicht gedacht.

Die Nippel des Herrn Kaulitz

Nun hat Bill Kaulitz in der “Bild”-Zeitung eines seiner Outfits präsentiert, mit dem er die Familienshow zu moderieren gedenkt. Fangen wir von oben an: Bill trägt eine lose Lederjacke, die offen ist, damit auch jeder Zuschauer sein Brusttattoo begutachten darf – ein rundförmiges Nichts mit Igelhaaren, was wohl den geistigen Zustand des Moderators beschreiben will. Darunter trägt er ein nach unten gerutschtes Korsett. Es muss ja nach unten gerutscht sein, denn sonst käme der Zuschauer gar nicht in den Genuss, die Nippel des Herrn Kaulitz kennenzulernen. Die ganze modische Karambolage mündet in Richtung seiner Geschlechtsteile, falls überhaupt noch vorhanden, die sodann von zwei Trägern, rechtem Bein und linkem Bein, festgehalten werden.

Offensichtlich müssen die Beine von Bill Kaulitz festgeschnallt sein, da er ansonsten statisch bedingt umfällt. Die Fußbekleidung wirkt wie eine Melange aus offenen Skischuhen und orthopädischen Latschen. Ob hier ein Senk-Spreiz-Fuß die Diagnose war oder einfach nur eine komplette Verblödung des Trägers, ist nicht bekannt (im das festzustellen, bräuchte ich die Krankenakte, aber ich vermute bereits, dass dies eher ein Fall für den Psychiater ist). All das also wird uns Gebührenzahlern am 5. Dezember in Halle kredenzt, wenn Bill und Tom nun auch „Wetten, dass..?“ zu einem unerträglichen, fetischverdummten Event kastrieren werden. Einst war das die Sendung, die die ganze Familie am Fernseher wie eine Art Wohnzimmer der Nation vereinte, um spektakuläre Wetten zu sehen, die live manchmal nicht geklappt hatten (und bei denen Thomas Gottschalk dann nur meinte: „In der Probe hat das immer geklappt!“), die unter Frank Elstner eine für immer verlorene menschliche Wärme ausstrahlte, und in der Witz und Normalität für einheitsdeutsche Gemeinschaftserlebnisse sorgten. Ganz Deutschland hat hier mitgefiebert.

Tuntenbalett zur besten Sendezeit

Das alles opfert das ZDF nun endgültig auf dem Altar der dekadenten Verblödung. Die Präsentation des Moderator als dummdreiste Weltraumschwulette in einem Kostüm, das noch nicht mal die schauderhafte Ikkimel anziehen würde, verspricht schon vor dem Relaunch das Schlimmste. Aber vielleicht fällt die hier vom ZDF gezeigte Publikumsverachtung gar nicht so sehr ins Gewicht – denn schließlich leben wir im Zeitgeist des schlechten Geschmacks. Jeder Tag ist Bad Taste, die Dummen übernehmen das Ruder. Ästhetik ist längst keine Option mehr. Hauptsache, es werden alle Randgruppen (und nur diese!) befriedet; der zurückgebliebene Mainstream soll die Quoten bringen und die Gebühren zahlen, damit sich histrionische Profineurotiker ihrem Tuntenbalett zur besten Sendezeit hingeben können.

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Denn es ist am Ende kein woker Straps- oder Hundemaskenträger, sondern Werner Wischniewski aus Wanne-Eickel, der nach seiner Schicht diese televisuelle Hölle im samstäglichen Hauptprogramm bezahlen darf, ob er will oder nicht. Und abermals bleibt als ceterum censeo festzuhalten: Höchste Zeit, diesen Zwangsfunk endlich zu zerschlagen. Dann kann die Weltraumschwulette sich gerne im Regenbogenkorsett durch den Monsun singen. Bloß bezahlen müssen wir diesen Müll dann nicht mehr.